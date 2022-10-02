Элиты путинской РФ не в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" - ГУР
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Андрей Юсов отметил, что финал Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.
Отдельные представители Кремля пытаются найти возможность уйти от президента Российской Федерации Владимира Путина, спасти себя и свое состояние. Вопрос будущего РФ остается открытым. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от сумасшедшего диктатора. Но, безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика – это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты: и публичные, и не публичные, и закрытые, и открытые", - рассказал Юсов.
При этом он указал, что заявления Украины о недопустимости переговоров с позиции шантажа или попыток аннексии новых территорий – это факт и позиция партнеров этому соответствует. В от же время он не стал разглашать фамилии россиян, которые ведут кулуарные переговоры, потому что они могут понадобиться для будущего самой России.
"Можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и действительно помешанный диктатор. Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира в середине России, безусловно, будет усиливаться", - объяснил представитель разведки.
По его словам, финал Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.
"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал - это фиаско. А вот вопрос будущего России пока остается открытым. Или она сможет очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатать назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств. Возможны ли другие сценарии - тут уже вопрос", - подытожил Юсов.
Пожалуйста, подождите...
"українці мають голови і зможуть відрізнити де маніпуляція, а де брехня"
Занадто оптимістично.
Дуже яскраво наявність власних "голів", вміння відрізняти правду від маніпуляцій та брехні
яскраво продемонстрували вибори 2019 і президента, і депутатиків ВР.
Да і "Цензорі" в коментарях до різних статей.
Добре, коли оптимізм базується на реальних фактах, а на особистих бажаннях.
Може рік тому, коли розказував про наближення війни?
Чи в червні, коли сказав, що перелом почнеться в другій половині серпня?
- "Не треба надіятись на рос.опозицію, що вони стануть краще"
- Про ленд-ліз "В першу чергу треба покладатись тільки на власне виробництво, я за сильну мілітаризацію України"
https://www.youtube.com/watch?v=E3Y-zD6VkS4
*****, те, кто там, наверху, опять мимо.
"Харошие руzzкіє" в будь-якій країні ненавидять та зневажають тих, до кого приїхали. Тому єдиний варіант "Харошие руzzкіє" існує тільки в упаковці з чорного поліетилену або в персональних апартаментах (2х1)м і на -2м від поверхні.
А де вони були в 2014 році???? Війна почалась тоді....
А як би Путіну вдалось взяти кКиїв та вони в екстазі би повісились на радостях...
Нехай всі відповідають!
***** нужно устранять западным разведкам, ибо свои его не устранят .. зачем это им? ... там же везде на постах ФСБшники, которые при ***** все миллиардерами стали ....
А вот если ***** уберут американцы или британцы, вот тогда там начнется замес в Кремле, плюс еще хачи подключаться ... ибо Дон Дон же не раз говорил что он преданный пес лично Путена ...
Чим Єльцин відрізнявся від Горбачова? А Сталін від Леніна? А Катерина від Пітера? Ото ж бо.
Расєянчєгам аби піти. Усім від верхівки до простих аби лишень здриснути "від божевійльного диктатора". Варіант щоб об'єднатися й скинути оте пуйло - ні, це не про них
якщо ці побєдобєси програють війну - вони випхають зпоміж себе вождем самого злого ізза поразки.
і полізуть по другому колу.