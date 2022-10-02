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Элиты путинской РФ не в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Андрей Юсов отметил, что финал Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.

Отдельные представители Кремля пытаются найти возможность уйти от президента Российской Федерации Владимира Путина, спасти себя и свое состояние. Вопрос будущего РФ остается открытым. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от сумасшедшего диктатора. Но, безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика – это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты: и публичные, и не публичные, и закрытые, и открытые", - рассказал Юсов.

При этом он указал, что заявления Украины о недопустимости переговоров с позиции шантажа или попыток аннексии новых территорий – это факт и позиция партнеров этому соответствует. В от же время он не стал разглашать фамилии россиян, которые ведут кулуарные переговоры, потому что они могут понадобиться для будущего самой России.

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"Можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и действительно помешанный диктатор. Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира в середине России, безусловно, будет усиливаться", - объяснил представитель разведки.

По его словам, финал Путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.

"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал - это фиаско. А вот вопрос будущего России пока остается открытым. Или она сможет очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатать назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств. Возможны ли другие сценарии - тут уже вопрос", - подытожил Юсов.
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Топ комментарии
+40
Короче Я не я і хата не моя,усе путін. Росія від мала до великого винні в війні.
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02.10.2022 19:24
+38
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02.10.2022 19:27
+30
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02.10.2022 19:33
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Короче Я не я і хата не моя,усе путін. Росія від мала до великого винні в війні.
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02.10.2022 19:24 Ответить
це "юсов" нас готує до цього. Мабуть "еліти" йому зателефонували
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02.10.2022 19:29 Ответить
Мабуть так. Адже "нЄвзоровам" українські паспорти завозять просто до місця їхньої дислокації. Навіть до України приїжджати не треба.
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02.10.2022 19:39 Ответить
Де він там еліти знайшов?
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02.10.2022 19:43 Ответить
там не еліти. а фракції. В розумінні нафтопереробки/лайновідстою.
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02.10.2022 20:15 Ответить
Я думаю,що українці мають голови і зможуть відрізнити де маніпуляція, а де брехня. Бережіть себе
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02.10.2022 20:13 Ответить
Валентина Саюн c856325a

"українці мають голови і зможуть відрізнити де маніпуляція, а де брехня"
Занадто оптимістично.
Дуже яскраво наявність власних "голів", вміння відрізняти правду від маніпуляцій та брехні
яскраво продемонстрували вибори 2019 і президента, і депутатиків ВР.
Да і "Цензорі" в коментарях до різних статей.
Добре, коли оптимізм базується на реальних фактах, а на особистих бажаннях.
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03.10.2022 10:04 Ответить
Не Юсов нас готує до цього а Зе, вустами Юсова. Десь так.
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02.10.2022 19:38 Ответить
та ні, Юсов - це кадр Кличка. Його місцеві ваньки (ну, бакланівці) вище пресслужби не пускають.
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02.10.2022 19:55 Ответить
Вони типу "харошіє гуССкі''
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02.10.2022 19:26 Ответить
Там нет русских.
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02.10.2022 19:40 Ответить
Ага... "Харошіє руzкіє" для яких країна їх "корова і вони її доять". Хотіли доїти ще й Україну, але тут не зростається... От скавчать...
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02.10.2022 19:43 Ответить
А кто такие на расее элиты? Кадыров с Песковым, Толстой, Валька полстакана, Дугин? Кто?
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02.10.2022 22:01 Ответить
Так они же и есть тот"коллективный *****". Но когда теряют большие бабки то уже не довольны. Так розвалите нахрен это корыто под названием "пидоросия" и правте каждый в своём узлусе
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02.10.2022 19:26 Ответить
Та вже 7 місяців чуємо цю муйню, але рашизм на місці і продовжує вбивати.
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02.10.2022 19:26 Ответить
Раби кричать дядя вова ми с табой.
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02.10.2022 19:26 Ответить
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02.10.2022 19:27 Ответить
гниль землі
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02.10.2022 19:29 Ответить
Знову Буданов казки розказує. Еліти підтримують ***** і поділяють його погляди допоки він перемагає.
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02.10.2022 19:28 Ответить
Коли це він казки розказував?
Може рік тому, коли розказував про наближення війни?
Чи в червні, коли сказав, що перелом почнеться в другій половині серпня?
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02.10.2022 20:39 Ответить
Интересно, а чем вообще занимается ГУР, кроме сожительства с Гогилашвили и тупыми предсказаниями для зеленожопых обезьян?
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02.10.2022 19:30 Ответить
Та нема на кацапії еліт. Ні політичних, ні культурних, ні військових, ні бізнесових... Ні-я-ких!!! Кухарки і чистильники взуття, навіть коли вони керують псевдодержавним утворенням, елітами не стають!
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02.10.2022 19:30 Ответить
але цю кашу розхльобувати прийдеться усім і ліберастам і ********* і олігархам і простим русскім ванькам ніщебродам
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02.10.2022 19:30 Ответить
З інтерв'ю

- "Не треба надіятись на рос.опозицію, що вони стануть краще"
- Про ленд-ліз "В першу чергу треба покладатись тільки на власне виробництво, я за сильну мілітаризацію України"
https://www.youtube.com/watch?v=E3Y-zD6VkS4
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02.10.2022 19:32 Ответить
Їх настрій був виписан на їхніх кислих рилах,під час "анексованого фарсу". А на рахунок очищення та переформатування я не розраховував би.Путлєр виконує ЗАПИТ суспільства, хворого совково-імперською шизофренією.Тільки роздроблення лаптєстану на кілька(чим більше тим краще) країн дасть можливість Євразіі перепочити від руського фашизму.
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02.10.2022 19:33 Ответить
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02.10.2022 19:33 Ответить
Цікаво-цікаво! Це вже далеченько від Осокорівки.
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02.10.2022 20:39 Ответить
перше або не або. звісно всі поневолені народи мають стати самостійними
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02.10.2022 19:33 Ответить
Эти сливки помоев с страхом ждут когда полиция разных стран опечатает их заграничные особняки и арестует все счета и деток вытурит обратно в Рашку.
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02.10.2022 19:35 Ответить
буданофф, как и весь орденоносный зе-кагал95 строит в Украине "харошую росцiю". из "хароших руцкiх". убить дракона и самому стать драконом. на фиг это нам?
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02.10.2022 19:36 Ответить
В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
*****, те, кто там, наверху, опять мимо.
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02.10.2022 19:37 Ответить
Почекай, зара пiдкорегують прицiл...
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02.10.2022 21:08 Ответить
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02.10.2022 23:20 Ответить
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02.10.2022 19:39 Ответить
Ну одна домовленість аж пре - Арахамія-Абрамович. Чекаємо на інші? Щось на кшталт: Безугла-Валька "полстакана", Коля катлєта - Пєсков, Подоляк-Соловйов, Арестович-Пєсков, Верещук-Машка Захарова....

"Харошие руzzкіє" в будь-якій країні ненавидять та зневажають тих, до кого приїхали. Тому єдиний варіант "Харошие руzzкіє" існує тільки в упаковці з чорного поліетилену або в персональних апартаментах (2х1)м і на -2м від поверхні.
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02.10.2022 19:39 Ответить
Аха криси з корабля.....
А де вони були в 2014 році???? Війна почалась тоді....
А як би Путіну вдалось взяти кКиїв та вони в екстазі би повісились на радостях...
Нехай всі відповідають!
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02.10.2022 19:41 Ответить
Сравнение с крісами некорректное. Кріса умнее кацапа на порядок.
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02.10.2022 19:43 Ответить
та їх з жодною твариною порівнювати не можна..
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02.10.2022 19:59 Ответить
Залужному не верить? Цензор ты с кем?
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02.10.2022 19:41 Ответить
Путина и всех русских - весь мир призерает.
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02.10.2022 19:43 Ответить
Бред .... потому что ***** за 20 лет царствования монополизировал власть настолько что ему плевать на эти "бизнес круги", ибо госбюджет ***** воспринимает не иначе как свои личные деньги и ему бабло олигархов не нужны, а значит и на их мнение он ложил ...

***** нужно устранять западным разведкам, ибо свои его не устранят .. зачем это им? ... там же везде на постах ФСБшники, которые при ***** все миллиардерами стали ....

А вот если ***** уберут американцы или британцы, вот тогда там начнется замес в Кремле, плюс еще хачи подключаться ... ибо Дон Дон же не раз говорил что он преданный пес лично Путена ...
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02.10.2022 19:49 Ответить
Вівцейоп хто говорив, але, якщо "Акела промаже", то сам на нього і накинеться.
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02.10.2022 20:03 Ответить
та нема там серед касапів "партії миру"! Є там лише фракції однієї партії касапського імперіалізму! І одна фракція від іншої відрізняється лише рівнем зашкварності, якою вони встигли відзначитись.
Чим Єльцин відрізнявся від Горбачова? А Сталін від Леніна? А Катерина від Пітера? Ото ж бо.
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02.10.2022 19:50 Ответить
Придушіть пуйло і його команду, або у кайданках до Гааги привезіть, поверніть полонених й викрадених дітей, почніть платити репарації...може почнемо вірити..
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02.10.2022 19:57 Ответить
Залити бункер бетоном.
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02.10.2022 20:52 Ответить
В кремлівському тераріумі іди боротьба за виживання і вплив на Ху*ла з моменту його приходу до влади. У виграші завжди ті, хто краще і глибше вилизує йому дупу. Чекати і надіятися, що самі кацапи зроблять роботу за ЗСУ - невдячна справа.
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02.10.2022 20:01 Ответить
"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора

Расєянчєгам аби піти. Усім від верхівки до простих аби лишень здриснути "від божевійльного диктатора". Варіант щоб об'єднатися й скинути оте пуйло - ні, це не про них
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02.10.2022 20:02 Ответить
То прив'яжіть його б#дь до стовпа,а там саме піде 👉👈
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02.10.2022 20:04 Ответить
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02.10.2022 20:05 Ответить
массовый касапский суицид - це наче Різдво і Пасха одночасно...
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02.10.2022 20:08 Ответить
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02.10.2022 20:18 Ответить
Валіт все на путіна - а там куди крива виведе.
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02.10.2022 20:19 Ответить
Що, гур буданова записався в адвокати кремлівського диявола? Чи хароших москальських лаптєй знайшли, як ваш Ze?
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02.10.2022 20:35 Ответить
Нема хароших руzzктх, всі іхні " еліти" завжди були за диктаторів, " за хазяина", " за парядок". При демократичному устроі і громадянському контролі вони мерестануть бути царьками, зменшиться іхній вплив ( типа перша половина нашоі незалежності), ім потрібен трохи інший *****, мякший, мучасний, без імперськоі паранойі, тобто " просвещенний монарх" - все одно щоб тримав чернь в стойлє. Але Украіні цю ситуацію треба опрацьовувати на предмет відмови від роzz шовінізму і реваншизму. Ніби як пост воєєні Німеччина і Японія
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02.10.2022 20:38 Ответить
ай да юнусов, ай да... юнусов... этим все сказано...
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02.10.2022 20:46 Ответить
Более чем убогий анонс такой новости про элиту тем более! Да спокон веку в РФ, России, империи, Московии, в том то и дело--- элиты сроду не было!!! Никогда! Не я сказал--- аксиома это навеки. Сами они это и сказали в разное время. Кстати в этом их беда и сила. Речь конечно не о назначеной элите. Там настоящая элита не нужна. Ведь орда! Кочевникам нужны только пастбища, а рабам пайка. Свобода излишня здесь по сути своей.
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02.10.2022 21:02 Ответить
там державна релігія побєдобєсіє.

якщо ці побєдобєси програють війну - вони випхають зпоміж себе вождем самого злого ізза поразки.

і полізуть по другому колу.
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02.10.2022 21:35 Ответить
Давно не было Цусимы.
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03.10.2022 05:40 Ответить
Свої емоції "рузьке еліти" нехай запхають собі в ... нам своє робить
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03.10.2022 05:29 Ответить
вот это информация и я понимаю... ее довели аж до самого презика...
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03.10.2022 07:21 Ответить
 
 