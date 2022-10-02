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Еліти путінської РФ не в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін", - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Андрій Юсов зазначив, що фінал Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.

Окремі представники Кремля намагаються знайти можливість піти від президента Російської Федерації Володимира Путіна, врятувати себе і свій стан. Питання майбутнього РФ залишається відкритим. Про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН

"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика - це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й закулісся. Україна використовує всі інструменти: і публічні, і не публічні, і закриті, і відкриті", - розповів Юсов.

При цьому він вказав, що заяви України про неприпустимість переговорів з позиції шантажу або спроб анексії нових територій – це факт і позиція партнерів цьому відповідає. Водночас він не став розголошувати прізвища росіян, які ведуть кулуарні переговори, тому що вони можуть знадобитися для майбутнього самої Росії.

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"Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін" і дійсно схиблений диктатор. Далеко не всі поділяють Історичні позиції Медведєва, Патрушева та інших. З кожним новим рівнем такої ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України зі звільнення окупованих територій, ця партія миру в середині Росії, безумовно, буде посилюватися", - пояснив представник розвідки.

За його словами, фінал Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.

"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. Але фінал-це фіаско. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим. Або вона зможе очиститися від диктатури і переформатуватися, відійшовши від усіх окупованих територій і спробувати якось відкатати назад. Або вона розпадеться і поневолені народи колоніальної імперії отримають можливість створення незалежних держав. Чи можливі інші сценарії-тут вже питання", - підсумував Юсов.
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Топ коментарі
+40
Короче Я не я і хата не моя,усе путін. Росія від мала до великого винні в війні.
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02.10.2022 19:24
+38
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02.10.2022 19:27
+30
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02.10.2022 19:33
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Короче Я не я і хата не моя,усе путін. Росія від мала до великого винні в війні.
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02.10.2022 19:24 Відповісти
це "юсов" нас готує до цього. Мабуть "еліти" йому зателефонували
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02.10.2022 19:29 Відповісти
Мабуть так. Адже "нЄвзоровам" українські паспорти завозять просто до місця їхньої дислокації. Навіть до України приїжджати не треба.
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02.10.2022 19:39 Відповісти
Де він там еліти знайшов?
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02.10.2022 19:43 Відповісти
там не еліти. а фракції. В розумінні нафтопереробки/лайновідстою.
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02.10.2022 20:15 Відповісти
Я думаю,що українці мають голови і зможуть відрізнити де маніпуляція, а де брехня. Бережіть себе
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02.10.2022 20:13 Відповісти
Валентина Саюн c856325a

"українці мають голови і зможуть відрізнити де маніпуляція, а де брехня"
Занадто оптимістично.
Дуже яскраво наявність власних "голів", вміння відрізняти правду від маніпуляцій та брехні
яскраво продемонстрували вибори 2019 і президента, і депутатиків ВР.
Да і "Цензорі" в коментарях до різних статей.
Добре, коли оптимізм базується на реальних фактах, а на особистих бажаннях.
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03.10.2022 10:04 Відповісти
Не Юсов нас готує до цього а Зе, вустами Юсова. Десь так.
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02.10.2022 19:38 Відповісти
та ні, Юсов - це кадр Кличка. Його місцеві ваньки (ну, бакланівці) вище пресслужби не пускають.
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02.10.2022 19:55 Відповісти
Вони типу "харошіє гуССкі''
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02.10.2022 19:26 Відповісти
Там нет русских.
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02.10.2022 19:40 Відповісти
Ага... "Харошіє руzкіє" для яких країна їх "корова і вони її доять". Хотіли доїти ще й Україну, але тут не зростається... От скавчать...
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02.10.2022 19:43 Відповісти
А кто такие на расее элиты? Кадыров с Песковым, Толстой, Валька полстакана, Дугин? Кто?
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02.10.2022 22:01 Відповісти
Так они же и есть тот"коллективный *****". Но когда теряют большие бабки то уже не довольны. Так розвалите нахрен это корыто под названием "пидоросия" и правте каждый в своём узлусе
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02.10.2022 19:26 Відповісти
Та вже 7 місяців чуємо цю муйню, але рашизм на місці і продовжує вбивати.
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02.10.2022 19:26 Відповісти
Раби кричать дядя вова ми с табой.
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02.10.2022 19:26 Відповісти
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02.10.2022 19:27 Відповісти
гниль землі
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02.10.2022 19:29 Відповісти
Знову Буданов казки розказує. Еліти підтримують ***** і поділяють його погляди допоки він перемагає.
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02.10.2022 19:28 Відповісти
Коли це він казки розказував?
Може рік тому, коли розказував про наближення війни?
Чи в червні, коли сказав, що перелом почнеться в другій половині серпня?
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02.10.2022 20:39 Відповісти
Интересно, а чем вообще занимается ГУР, кроме сожительства с Гогилашвили и тупыми предсказаниями для зеленожопых обезьян?
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02.10.2022 19:30 Відповісти
Та нема на кацапії еліт. Ні політичних, ні культурних, ні військових, ні бізнесових... Ні-я-ких!!! Кухарки і чистильники взуття, навіть коли вони керують псевдодержавним утворенням, елітами не стають!
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02.10.2022 19:30 Відповісти
але цю кашу розхльобувати прийдеться усім і ліберастам і ********* і олігархам і простим русскім ванькам ніщебродам
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02.10.2022 19:30 Відповісти
З інтерв'ю

- "Не треба надіятись на рос.опозицію, що вони стануть краще"
- Про ленд-ліз "В першу чергу треба покладатись тільки на власне виробництво, я за сильну мілітаризацію України"
https://www.youtube.com/watch?v=E3Y-zD6VkS4
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02.10.2022 19:32 Відповісти
Їх настрій був виписан на їхніх кислих рилах,під час "анексованого фарсу". А на рахунок очищення та переформатування я не розраховував би.Путлєр виконує ЗАПИТ суспільства, хворого совково-імперською шизофренією.Тільки роздроблення лаптєстану на кілька(чим більше тим краще) країн дасть можливість Євразіі перепочити від руського фашизму.
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02.10.2022 19:33 Відповісти
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02.10.2022 19:33 Відповісти
Цікаво-цікаво! Це вже далеченько від Осокорівки.
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02.10.2022 20:39 Відповісти
перше або не або. звісно всі поневолені народи мають стати самостійними
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02.10.2022 19:33 Відповісти
Эти сливки помоев с страхом ждут когда полиция разных стран опечатает их заграничные особняки и арестует все счета и деток вытурит обратно в Рашку.
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02.10.2022 19:35 Відповісти
буданофф, как и весь орденоносный зе-кагал95 строит в Украине "харошую росцiю". из "хароших руцкiх". убить дракона и самому стать драконом. на фиг это нам?
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02.10.2022 19:36 Відповісти
В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
*****, те, кто там, наверху, опять мимо.
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02.10.2022 19:37 Відповісти
Почекай, зара пiдкорегують прицiл...
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02.10.2022 21:08 Відповісти
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02.10.2022 23:20 Відповісти
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02.10.2022 19:39 Відповісти
Ну одна домовленість аж пре - Арахамія-Абрамович. Чекаємо на інші? Щось на кшталт: Безугла-Валька "полстакана", Коля катлєта - Пєсков, Подоляк-Соловйов, Арестович-Пєсков, Верещук-Машка Захарова....

"Харошие руzzкіє" в будь-якій країні ненавидять та зневажають тих, до кого приїхали. Тому єдиний варіант "Харошие руzzкіє" існує тільки в упаковці з чорного поліетилену або в персональних апартаментах (2х1)м і на -2м від поверхні.
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02.10.2022 19:39 Відповісти
Аха криси з корабля.....
А де вони були в 2014 році???? Війна почалась тоді....
А як би Путіну вдалось взяти кКиїв та вони в екстазі би повісились на радостях...
Нехай всі відповідають!
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02.10.2022 19:41 Відповісти
Сравнение с крісами некорректное. Кріса умнее кацапа на порядок.
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02.10.2022 19:43 Відповісти
та їх з жодною твариною порівнювати не можна..
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02.10.2022 19:59 Відповісти
Залужному не верить? Цензор ты с кем?
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02.10.2022 19:41 Відповісти
Путина и всех русских - весь мир призерает.
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02.10.2022 19:43 Відповісти
Бред .... потому что ***** за 20 лет царствования монополизировал власть настолько что ему плевать на эти "бизнес круги", ибо госбюджет ***** воспринимает не иначе как свои личные деньги и ему бабло олигархов не нужны, а значит и на их мнение он ложил ...

***** нужно устранять западным разведкам, ибо свои его не устранят .. зачем это им? ... там же везде на постах ФСБшники, которые при ***** все миллиардерами стали ....

А вот если ***** уберут американцы или британцы, вот тогда там начнется замес в Кремле, плюс еще хачи подключаться ... ибо Дон Дон же не раз говорил что он преданный пес лично Путена ...
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02.10.2022 19:49 Відповісти
Вівцейоп хто говорив, але, якщо "Акела промаже", то сам на нього і накинеться.
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02.10.2022 20:03 Відповісти
та нема там серед касапів "партії миру"! Є там лише фракції однієї партії касапського імперіалізму! І одна фракція від іншої відрізняється лише рівнем зашкварності, якою вони встигли відзначитись.
Чим Єльцин відрізнявся від Горбачова? А Сталін від Леніна? А Катерина від Пітера? Ото ж бо.
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02.10.2022 19:50 Відповісти
Придушіть пуйло і його команду, або у кайданках до Гааги привезіть, поверніть полонених й викрадених дітей, почніть платити репарації...може почнемо вірити..
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02.10.2022 19:57 Відповісти
Залити бункер бетоном.
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02.10.2022 20:52 Відповісти
В кремлівському тераріумі іди боротьба за виживання і вплив на Ху*ла з моменту його приходу до влади. У виграші завжди ті, хто краще і глибше вилизує йому дупу. Чекати і надіятися, що самі кацапи зроблять роботу за ЗСУ - невдячна справа.
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02.10.2022 20:01 Відповісти
"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора

Расєянчєгам аби піти. Усім від верхівки до простих аби лишень здриснути "від божевійльного диктатора". Варіант щоб об'єднатися й скинути оте пуйло - ні, це не про них
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02.10.2022 20:02 Відповісти
То прив'яжіть його б#дь до стовпа,а там саме піде 👉👈
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02.10.2022 20:04 Відповісти
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02.10.2022 20:05 Відповісти
массовый касапский суицид - це наче Різдво і Пасха одночасно...
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02.10.2022 20:08 Відповісти
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02.10.2022 20:18 Відповісти
Валіт все на путіна - а там куди крива виведе.
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02.10.2022 20:19 Відповісти
Що, гур буданова записався в адвокати кремлівського диявола? Чи хароших москальських лаптєй знайшли, як ваш Ze?
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02.10.2022 20:35 Відповісти
Нема хароших руzzктх, всі іхні " еліти" завжди були за диктаторів, " за хазяина", " за парядок". При демократичному устроі і громадянському контролі вони мерестануть бути царьками, зменшиться іхній вплив ( типа перша половина нашоі незалежності), ім потрібен трохи інший *****, мякший, мучасний, без імперськоі паранойі, тобто " просвещенний монарх" - все одно щоб тримав чернь в стойлє. Але Украіні цю ситуацію треба опрацьовувати на предмет відмови від роzz шовінізму і реваншизму. Ніби як пост воєєні Німеччина і Японія
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02.10.2022 20:38 Відповісти
ай да юнусов, ай да... юнусов... этим все сказано...
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02.10.2022 20:46 Відповісти
Более чем убогий анонс такой новости про элиту тем более! Да спокон веку в РФ, России, империи, Московии, в том то и дело--- элиты сроду не было!!! Никогда! Не я сказал--- аксиома это навеки. Сами они это и сказали в разное время. Кстати в этом их беда и сила. Речь конечно не о назначеной элите. Там настоящая элита не нужна. Ведь орда! Кочевникам нужны только пастбища, а рабам пайка. Свобода излишня здесь по сути своей.
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02.10.2022 21:02 Відповісти
там державна релігія побєдобєсіє.

якщо ці побєдобєси програють війну - вони випхають зпоміж себе вождем самого злого ізза поразки.

і полізуть по другому колу.
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02.10.2022 21:35 Відповісти
Давно не было Цусимы.
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03.10.2022 05:40 Відповісти
Свої емоції "рузьке еліти" нехай запхають собі в ... нам своє робить
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03.10.2022 05:29 Відповісти
вот это информация и я понимаю... ее довели аж до самого презика...
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03.10.2022 07:21 Відповісти
 
 