Еліти путінської РФ не в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін", - ГУР
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Андрій Юсов зазначив, що фінал Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.
Окремі представники Кремля намагаються знайти можливість піти від президента Російської Федерації Володимира Путіна, врятувати себе і свій стан. Питання майбутнього РФ залишається відкритим. Про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН
"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика - це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й закулісся. Україна використовує всі інструменти: і публічні, і не публічні, і закриті, і відкриті", - розповів Юсов.
При цьому він вказав, що заяви України про неприпустимість переговорів з позиції шантажу або спроб анексії нових територій – це факт і позиція партнерів цьому відповідає. Водночас він не став розголошувати прізвища росіян, які ведуть кулуарні переговори, тому що вони можуть знадобитися для майбутнього самої Росії.
"Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін" і дійсно схиблений диктатор. Далеко не всі поділяють Історичні позиції Медведєва, Патрушева та інших. З кожним новим рівнем такої ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України зі звільнення окупованих територій, ця партія миру в середині Росії, безумовно, буде посилюватися", - пояснив представник розвідки.
За його словами, фінал Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.
"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. Але фінал-це фіаско. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим. Або вона зможе очиститися від диктатури і переформатуватися, відійшовши від усіх окупованих територій і спробувати якось відкатати назад. Або вона розпадеться і поневолені народи колоніальної імперії отримають можливість створення незалежних держав. Чи можливі інші сценарії-тут вже питання", - підсумував Юсов.
Будь ласка, зачекайте...
"українці мають голови і зможуть відрізнити де маніпуляція, а де брехня"
Занадто оптимістично.
Дуже яскраво наявність власних "голів", вміння відрізняти правду від маніпуляцій та брехні
яскраво продемонстрували вибори 2019 і президента, і депутатиків ВР.
Да і "Цензорі" в коментарях до різних статей.
Добре, коли оптимізм базується на реальних фактах, а на особистих бажаннях.
Може рік тому, коли розказував про наближення війни?
Чи в червні, коли сказав, що перелом почнеться в другій половині серпня?
- "Не треба надіятись на рос.опозицію, що вони стануть краще"
- Про ленд-ліз "В першу чергу треба покладатись тільки на власне виробництво, я за сильну мілітаризацію України"
https://www.youtube.com/watch?v=E3Y-zD6VkS4
*****, те, кто там, наверху, опять мимо.
"Харошие руzzкіє" в будь-якій країні ненавидять та зневажають тих, до кого приїхали. Тому єдиний варіант "Харошие руzzкіє" існує тільки в упаковці з чорного поліетилену або в персональних апартаментах (2х1)м і на -2м від поверхні.
А де вони були в 2014 році???? Війна почалась тоді....
А як би Путіну вдалось взяти кКиїв та вони в екстазі би повісились на радостях...
Нехай всі відповідають!
***** нужно устранять западным разведкам, ибо свои его не устранят .. зачем это им? ... там же везде на постах ФСБшники, которые при ***** все миллиардерами стали ....
А вот если ***** уберут американцы или британцы, вот тогда там начнется замес в Кремле, плюс еще хачи подключаться ... ибо Дон Дон же не раз говорил что он преданный пес лично Путена ...
Чим Єльцин відрізнявся від Горбачова? А Сталін від Леніна? А Катерина від Пітера? Ото ж бо.
Расєянчєгам аби піти. Усім від верхівки до простих аби лишень здриснути "від божевійльного диктатора". Варіант щоб об'єднатися й скинути оте пуйло - ні, це не про них
якщо ці побєдобєси програють війну - вони випхають зпоміж себе вождем самого злого ізза поразки.
і полізуть по другому колу.