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Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сватове

В воскресенье в Нижней Дуванке возле Сватово на оккупированной Луганщине прогремел взрыв, убиты оккупанты-буряты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова курили не там, где надо, или там, где надо. Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана. ВИДЕО+ФОТО

Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых оккупантов и предполагают, что работали заградотряды.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.
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Топ комментарии
+51
Ніколи бавовну в Україні не вирощували в таких обсягах як зараз...
Ще й у жовтні.
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02.10.2022 22:33
+39
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02.10.2022 22:47
+36
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02.10.2022 22:53
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02.10.2022 22:33 Ответить
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02.10.2022 22:53 Ответить
Ніколи бавовну в Україні не вирощували в таких обсягах як зараз...
Ще й у жовтні.
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02.10.2022 22:33 Ответить
Русские. Мы вас всех убьем. Уходите.
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02.10.2022 23:12 Ответить
просто экскурс в историю Украины - совки пытались выращивать бавовну в Крыму и на юге Херсонщины, даже построили Херсонский комбинат который делал изделия из нее. Однако качество и урожаи были плохие, поэтому плюнули на это дело и комбинат работал на привозном сырье из Узбекистана. тем более что в Узбекистане в поля гатили тоннами химикаты (чего на юге Украины никто бы не позволил), а на сборе бавовны в Узбекистане трудились рабы - школьников и студентов отправляли работать нашару, не ехать нельзя - исключали из ВУЗов, поэтому себестоимость узбекской бавовены была копеечной.
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03.10.2022 00:33 Ответить
кстати, значительная часть бавовны использовалась для производства пороха.
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03.10.2022 00:34 Ответить
Піроксилін(Тринітроцелюлоза).
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03.10.2022 01:32 Ответить
он же "бездымный" порох, был очень важен для артиллерии т.к. если использовать обычный порох то место работы артиллерии (особенно противотанковой) с первых выстрелов видно по клубам дыма, поэтому применяют бездымный порох.
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03.10.2022 01:55 Ответить
Справа навіть не в хімікатах - бавовна боїться сирості на час збору урожаю Казав узбек-співслужбовець мені якось, що у них і молитва була колись така, щоб аллах послав дощі весною і суху погоду восени А Причорномор"я все-таки - приморська зона І дуже часто від дощів гинув урожай! А на поля і в Україні ганяли школярів (хоч і не так інтенсивно як в Середній Азії) Я часто їздив на збір яблук і цукрового буряка А порох на заводах в Україні робили переважно не з бавовни, а з льону
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03.10.2022 03:35 Ответить
Кацапы, хорош курить
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02.10.2022 22:35 Ответить
Не,не.Хай смалять і побільше.)))
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02.10.2022 22:57 Ответить
Бавовнятку-черговий респект...
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02.10.2022 22:37 Ответить
Сьогодні Бавовнятко відвідало і Запорізьку область.
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02.10.2022 22:43 Ответить
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03.10.2022 07:52 Ответить
...добре жнива ідуть...
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02.10.2022 22:41 Ответить
Там просто линия фронта уже немного не так идет
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02.10.2022 22:42 Ответить
коли буде закріплення військ, тоді варто буде продемонструвати лінію фронту і не раніше.
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02.10.2022 22:43 Ответить
Все верно. Просто сейчас Сватово это почти линия фронта
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02.10.2022 22:44 Ответить
Прям як у Середній Азії, можемо бавовну вирощувати.
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02.10.2022 22:42 Ответить
А все тому що у кузні не було цвяха а туПіна мязків....
P.s шойгу спринтер... а Залужний марафонець ..
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02.10.2022 22:42 Ответить
Скоро деревьев на всех боевых бурят не хватит. Танки они израсходовали раньше.
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02.10.2022 22:43 Ответить
там в Старобельскую ЦРБ из Сватово подвезли свежую партию частично дефрагментированных туловищ. Остальных "без вести закопали" на месте. Еще десяток то ли под завлами, то ли испарились в эпицентре взрывов ракет хаймарса, то ли дозвонились по номеру 066 580 34 98.
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02.10.2022 22:44 Ответить
Сомневаюсь что они кого-то там копали, у сватовских собак сегодня пиршество просто, Ганнибал Лектер бы позавидовал
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02.10.2022 23:19 Ответить
закапывают, потому что еще не сильно холодно, и быстро вонять начинают. А холодильник в сватовском морге не работает - фреон вытек еще полтора месяца назад. Местное командование еще месяц назад заказало мобильный крематорий, так до сих пор не доставили. Говорят - все заняты.
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02.10.2022 23:58 Ответить
Кацапський мордоворот. Херсонщина.

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02.10.2022 22:47 Ответить
Це його шоколадкою пригостили, а фольгою дозволили утеплитися?
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02.10.2022 22:51 Ответить
Наші хлопці ще й похмелили кацапа пивом, - он, внизу, пуста пляшка стоїть. )))
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02.10.2022 23:34 Ответить
то не пляшка, то його майбутній "стілець". Кацапи ********** таке.
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03.10.2022 00:26 Ответить
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03.10.2022 08:53 Ответить
Прикид у чудака царский, видно хочет быть гауляйтером.
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02.10.2022 22:52 Ответить
На попА похож.
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03.10.2022 03:42 Ответить
Татаро-мордва класик
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03.10.2022 08:45 Ответить
Не взяли бы в Хрещевнице - дополз бы до Хрещатика!
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03.10.2022 12:47 Ответить
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02.10.2022 22:47 Ответить
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02.10.2022 22:53 Ответить
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02.10.2022 23:00 Ответить
А в спортлото слабо ?
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02.10.2022 23:12 Ответить
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02.10.2022 23:36 Ответить
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02.10.2022 23:40 Ответить
ну повний тобі аншлаг
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03.10.2022 06:17 Ответить
Дебилы *** (с)
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03.10.2022 06:33 Ответить
Це дуже добре, коли кацапи утилізують один одного. Так тримати!
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02.10.2022 22:48 Ответить
буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Джерело: https://censor.net/ua/n3371054

Ось і пташкам їда , а не тількі собачкам
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02.10.2022 22:54 Ответить
… свиням , котикам …
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02.10.2022 23:23 Ответить
Ну да, бурятов клюют вороны и дятлы, а чистокровными рашистами обедают свиньи, табель о рангах и сословные права соблюдаются.
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02.10.2022 23:45 Ответить
Кацапские паблики стонут что ВСУ на херсонском направлении взяли Шевченковку и Любимовку. Кроме того, подтверждается и отступление кацапни из сел Осокоровка и Золотая Балка, что представляет собой реальный прорыв к Бериславу.

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02.10.2022 22:58 Ответить
Далеко як по карті
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02.10.2022 22:59 Ответить
як на мене, карта запізнюється десь на 12-16 годин, бо там хочуть твердий результат, як стояк жеребця.
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02.10.2022 23:03 Ответить
Тем не менее сейчас идёт попытка расчленить херсонскую группировку врага ровно пополам, на это брошено много сил. Наступление идёт с двух сторон, по линии Днепра справа и по линии Давыдов Брод слева. Скорость наступления около 10 км в сутки. Враг держит на Броде держит жёсткую оборону, так как именно с этого места велись бесконечные обстрелы широковской, зеленодольской, апостоловской громад.
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02.10.2022 23:20 Ответить
Это уже 3 месяца как идет. И не на две, а на три - на Херсон и с двух сторон на канал.
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03.10.2022 00:22 Ответить
Продвижения не было, были только ракетные удары.Обдурили кацапов, двинули в харьковской области.
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03.10.2022 01:16 Ответить
Продвижение было почти все время. Просто оно не такое значительное было. И скопление войск у нас было как раз с таким намерением изначально.
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03.10.2022 01:32 Ответить
Долго спите. Уже начались бои за Берислав.
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02.10.2022 23:17 Ответить
Не путайте Берислав с Давыдов Брод. Сейчас штурм идёт там.
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02.10.2022 23:27 Ответить
Давыдов Брод это вообще другой участок фронта. А наши как раз сейчас относительно недалеко от Берислава.
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03.10.2022 00:11 Ответить
В Бериславе немцы в 1943 руками пленных возвели временный мост, для эвакуации своих войск с другой стороны Днепра.
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03.10.2022 00:38 Ответить
Давыдов Брод это не "другой участок", а именно тот, который прикрывает захват Берислава. Около Берислава наших сейчас нет, ни относительно ни "недалеко". Идёт штурм укрепрайона Давыдов Брод.
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03.10.2022 01:25 Ответить
Кума сказала?
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03.10.2022 01:39 Ответить
працюючі замістозагони® у кацапів це чудово
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02.10.2022 23:01 Ответить
Де ті коментатори, що кричали «де 5000 трупів в Лимані, караул договорняк» )))
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02.10.2022 23:17 Ответить
Вони зареєструвалися сьогодні, гавкнули і знову в будку.
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02.10.2022 23:24 Ответить
то за вашим розумом ці 5000 весь цей час шматками з Лиману до Сватово летіли щоб обдуплитись на деревах?
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03.10.2022 00:03 Ответить
Єдине чому навчив добре **********, так це стріляти в спину, ще й визнав це.
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02.10.2022 23:22 Ответить
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02.10.2022 23:32 Ответить
12% это уже не пиво.
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03.10.2022 01:29 Ответить
Я на Світязі пив пиво, темне "Біловіжське", та там було.... 21%. Та дам. Смиачне зараза!
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03.10.2022 09:33 Ответить
Технически все алкогольные напитки, получающиеся брожением крахмала - пиво. В частности, саке - тоже пиво.
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03.10.2022 10:34 Ответить
Дайте видео. Хоть бы фото
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02.10.2022 23:34 Ответить
Надали б відео і фото, але де гарантія, що це не побачать діти і вагітні жінки Німеччини?
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02.10.2022 23:44 Ответить
Добре, хлопці. Добре! 💙💛
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02.10.2022 23:37 Ответить
В Ліманє ету роту, ету роту, расстрєлял заградотряд.Лєжат всє двєсті глазніцамі в рассвєт, а ім всєм вмєстє дєсять тисяч лєт.Дєди воєвалі.
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02.10.2022 23:47 Ответить
Можно начинать принимать ставки когда выйдут к Меловому например?
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02.10.2022 23:57 Ответить
А кто вам сказал что не вышли?
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03.10.2022 00:12 Ответить
Какие ставки? Окститесь! Если не на фронте, то работаем в тылу по полной и при любой лишней копейке донатим ВСУ
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03.10.2022 00:19 Ответить
Кадирівці розстрілюють кацапів , які тікають з поля бою , це правда 😠
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03.10.2022 02:15 Ответить
 
 