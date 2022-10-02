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Біля окупованого Сватового сталася "бавовна", - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сватове

У неділю в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, ліквідовано окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сьогодні в Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба. Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових", - розповів він.

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Гайдай також розповів, що на деяких звільнених територіях українські військові дивуються великій кількості вбитих окупантів і припускають, що працювали загородзагони.

"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що бої йшли потужні, але, можливо, навіть працювали якісь загородзагони, щоб не давати росіянам тікати", - сказав він.
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Топ коментарі
+51
Ніколи бавовну в Україні не вирощували в таких обсягах як зараз...
Ще й у жовтні.
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02.10.2022 22:33
+39
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02.10.2022 22:47
+36
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02.10.2022 22:53
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02.10.2022 22:33 Відповісти
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02.10.2022 22:53 Відповісти
Ніколи бавовну в Україні не вирощували в таких обсягах як зараз...
Ще й у жовтні.
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02.10.2022 22:33 Відповісти
Русские. Мы вас всех убьем. Уходите.
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02.10.2022 23:12 Відповісти
просто экскурс в историю Украины - совки пытались выращивать бавовну в Крыму и на юге Херсонщины, даже построили Херсонский комбинат который делал изделия из нее. Однако качество и урожаи были плохие, поэтому плюнули на это дело и комбинат работал на привозном сырье из Узбекистана. тем более что в Узбекистане в поля гатили тоннами химикаты (чего на юге Украины никто бы не позволил), а на сборе бавовны в Узбекистане трудились рабы - школьников и студентов отправляли работать нашару, не ехать нельзя - исключали из ВУЗов, поэтому себестоимость узбекской бавовены была копеечной.
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03.10.2022 00:33 Відповісти
кстати, значительная часть бавовны использовалась для производства пороха.
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03.10.2022 00:34 Відповісти
Піроксилін(Тринітроцелюлоза).
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03.10.2022 01:32 Відповісти
он же "бездымный" порох, был очень важен для артиллерии т.к. если использовать обычный порох то место работы артиллерии (особенно противотанковой) с первых выстрелов видно по клубам дыма, поэтому применяют бездымный порох.
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03.10.2022 01:55 Відповісти
Справа навіть не в хімікатах - бавовна боїться сирості на час збору урожаю Казав узбек-співслужбовець мені якось, що у них і молитва була колись така, щоб аллах послав дощі весною і суху погоду восени А Причорномор"я все-таки - приморська зона І дуже часто від дощів гинув урожай! А на поля і в Україні ганяли школярів (хоч і не так інтенсивно як в Середній Азії) Я часто їздив на збір яблук і цукрового буряка А порох на заводах в Україні робили переважно не з бавовни, а з льону
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03.10.2022 03:35 Відповісти
Кацапы, хорош курить
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02.10.2022 22:35 Відповісти
Не,не.Хай смалять і побільше.)))
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02.10.2022 22:57 Відповісти
Бавовнятку-черговий респект...
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02.10.2022 22:37 Відповісти
Сьогодні Бавовнятко відвідало і Запорізьку область.
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02.10.2022 22:43 Відповісти
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03.10.2022 07:52 Відповісти
...добре жнива ідуть...
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02.10.2022 22:41 Відповісти
Там просто линия фронта уже немного не так идет
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02.10.2022 22:42 Відповісти
коли буде закріплення військ, тоді варто буде продемонструвати лінію фронту і не раніше.
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02.10.2022 22:43 Відповісти
Все верно. Просто сейчас Сватово это почти линия фронта
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02.10.2022 22:44 Відповісти
Прям як у Середній Азії, можемо бавовну вирощувати.
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02.10.2022 22:42 Відповісти
А все тому що у кузні не було цвяха а туПіна мязків....
P.s шойгу спринтер... а Залужний марафонець ..
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02.10.2022 22:42 Відповісти
Скоро деревьев на всех боевых бурят не хватит. Танки они израсходовали раньше.
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02.10.2022 22:43 Відповісти
там в Старобельскую ЦРБ из Сватово подвезли свежую партию частично дефрагментированных туловищ. Остальных "без вести закопали" на месте. Еще десяток то ли под завлами, то ли испарились в эпицентре взрывов ракет хаймарса, то ли дозвонились по номеру 066 580 34 98.
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02.10.2022 22:44 Відповісти
Сомневаюсь что они кого-то там копали, у сватовских собак сегодня пиршество просто, Ганнибал Лектер бы позавидовал
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02.10.2022 23:19 Відповісти
закапывают, потому что еще не сильно холодно, и быстро вонять начинают. А холодильник в сватовском морге не работает - фреон вытек еще полтора месяца назад. Местное командование еще месяц назад заказало мобильный крематорий, так до сих пор не доставили. Говорят - все заняты.
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02.10.2022 23:58 Відповісти
Кацапський мордоворот. Херсонщина.

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02.10.2022 22:47 Відповісти
Це його шоколадкою пригостили, а фольгою дозволили утеплитися?
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02.10.2022 22:51 Відповісти
Наші хлопці ще й похмелили кацапа пивом, - он, внизу, пуста пляшка стоїть. )))
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02.10.2022 23:34 Відповісти
то не пляшка, то його майбутній "стілець". Кацапи ********** таке.
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03.10.2022 00:26 Відповісти
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03.10.2022 08:53 Відповісти
Прикид у чудака царский, видно хочет быть гауляйтером.
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02.10.2022 22:52 Відповісти
На попА похож.
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03.10.2022 03:42 Відповісти
Татаро-мордва класик
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03.10.2022 08:45 Відповісти
Не взяли бы в Хрещевнице - дополз бы до Хрещатика!
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03.10.2022 12:47 Відповісти
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02.10.2022 22:47 Відповісти
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02.10.2022 22:53 Відповісти
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02.10.2022 23:00 Відповісти
А в спортлото слабо ?
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02.10.2022 23:12 Відповісти
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02.10.2022 23:36 Відповісти
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02.10.2022 23:40 Відповісти
ну повний тобі аншлаг
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03.10.2022 06:17 Відповісти
Дебилы *** (с)
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03.10.2022 06:33 Відповісти
Це дуже добре, коли кацапи утилізують один одного. Так тримати!
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02.10.2022 22:48 Відповісти
буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Джерело: https://censor.net/ua/n3371054

Ось і пташкам їда , а не тількі собачкам
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02.10.2022 22:54 Відповісти
… свиням , котикам …
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02.10.2022 23:23 Відповісти
Ну да, бурятов клюют вороны и дятлы, а чистокровными рашистами обедают свиньи, табель о рангах и сословные права соблюдаются.
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02.10.2022 23:45 Відповісти
Кацапские паблики стонут что ВСУ на херсонском направлении взяли Шевченковку и Любимовку. Кроме того, подтверждается и отступление кацапни из сел Осокоровка и Золотая Балка, что представляет собой реальный прорыв к Бериславу.

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02.10.2022 22:58 Відповісти
Далеко як по карті
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02.10.2022 22:59 Відповісти
як на мене, карта запізнюється десь на 12-16 годин, бо там хочуть твердий результат, як стояк жеребця.
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02.10.2022 23:03 Відповісти
Тем не менее сейчас идёт попытка расчленить херсонскую группировку врага ровно пополам, на это брошено много сил. Наступление идёт с двух сторон, по линии Днепра справа и по линии Давыдов Брод слева. Скорость наступления около 10 км в сутки. Враг держит на Броде держит жёсткую оборону, так как именно с этого места велись бесконечные обстрелы широковской, зеленодольской, апостоловской громад.
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02.10.2022 23:20 Відповісти
Это уже 3 месяца как идет. И не на две, а на три - на Херсон и с двух сторон на канал.
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03.10.2022 00:22 Відповісти
Продвижения не было, были только ракетные удары.Обдурили кацапов, двинули в харьковской области.
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03.10.2022 01:16 Відповісти
Продвижение было почти все время. Просто оно не такое значительное было. И скопление войск у нас было как раз с таким намерением изначально.
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03.10.2022 01:32 Відповісти
Долго спите. Уже начались бои за Берислав.
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02.10.2022 23:17 Відповісти
Не путайте Берислав с Давыдов Брод. Сейчас штурм идёт там.
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02.10.2022 23:27 Відповісти
Давыдов Брод это вообще другой участок фронта. А наши как раз сейчас относительно недалеко от Берислава.
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03.10.2022 00:11 Відповісти
В Бериславе немцы в 1943 руками пленных возвели временный мост, для эвакуации своих войск с другой стороны Днепра.
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03.10.2022 00:38 Відповісти
Давыдов Брод это не "другой участок", а именно тот, который прикрывает захват Берислава. Около Берислава наших сейчас нет, ни относительно ни "недалеко". Идёт штурм укрепрайона Давыдов Брод.
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03.10.2022 01:25 Відповісти
Кума сказала?
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03.10.2022 01:39 Відповісти
працюючі замістозагони® у кацапів це чудово
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02.10.2022 23:01 Відповісти
Де ті коментатори, що кричали «де 5000 трупів в Лимані, караул договорняк» )))
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02.10.2022 23:17 Відповісти
Вони зареєструвалися сьогодні, гавкнули і знову в будку.
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02.10.2022 23:24 Відповісти
то за вашим розумом ці 5000 весь цей час шматками з Лиману до Сватово летіли щоб обдуплитись на деревах?
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03.10.2022 00:03 Відповісти
Єдине чому навчив добре **********, так це стріляти в спину, ще й визнав це.
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02.10.2022 23:22 Відповісти
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02.10.2022 23:32 Відповісти
12% это уже не пиво.
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03.10.2022 01:29 Відповісти
Я на Світязі пив пиво, темне "Біловіжське", та там було.... 21%. Та дам. Смиачне зараза!
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03.10.2022 09:33 Відповісти
Технически все алкогольные напитки, получающиеся брожением крахмала - пиво. В частности, саке - тоже пиво.
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03.10.2022 10:34 Відповісти
Дайте видео. Хоть бы фото
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02.10.2022 23:34 Відповісти
Надали б відео і фото, але де гарантія, що це не побачать діти і вагітні жінки Німеччини?
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02.10.2022 23:44 Відповісти
Добре, хлопці. Добре! 💙💛
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02.10.2022 23:37 Відповісти
В Ліманє ету роту, ету роту, расстрєлял заградотряд.Лєжат всє двєсті глазніцамі в рассвєт, а ім всєм вмєстє дєсять тисяч лєт.Дєди воєвалі.
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02.10.2022 23:47 Відповісти
Можно начинать принимать ставки когда выйдут к Меловому например?
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02.10.2022 23:57 Відповісти
А кто вам сказал что не вышли?
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03.10.2022 00:12 Відповісти
Какие ставки? Окститесь! Если не на фронте, то работаем в тылу по полной и при любой лишней копейке донатим ВСУ
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03.10.2022 00:19 Відповісти
Кадирівці розстрілюють кацапів , які тікають з поля бою , це правда 😠
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03.10.2022 02:15 Відповісти
 
 