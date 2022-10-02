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Чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини, - Гайдай
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Окупанти "згортають" роботу на окупованій Луганщині.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Лимані майорить український прапор - отже, найближчим часом чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини. Окупанти теж почали готуватися до неминучого - росіяни "згорнули" всю свою "бурхливу" дрібну діяльність, вивозять документацію, дограбовують, продумують шляхи втечі. Колаборанти вже в переляці", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Ніхто Петрович
показати весь коментар02.10.2022 10:45
+12 Fjall_Raven
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+3 Nov
показати весь коментар02.10.2022 10:40
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Доведеться путін відповідати на запитання, нікуди він не подінеться
а даремно:
"Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів".