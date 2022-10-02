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Ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Оккупанты "сворачивают" работу на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В Лимане развевается украинский флаг - значит, в ближайшее время ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины. Оккупанты тоже начали готовиться к неизбежному - россияне "свернули" всю свою "бурную" мелкую деятельность, вывозят документацию, грабят, продумывают пути побега. Коллаборанты уже напуганы", - отметил он.

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Топ комментарии
+14
слова "повноцінна", "законна" і "російська" треба брати у лапки! Тому що це лише у хворій уяві містера )(уйло
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02.10.2022 10:45
+12
дерьмак вже готує коридори для відступу братів своїх менших й строго заборонив ЗСУ знищувати орків?
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02.10.2022 10:41
+3
надо пользоваться моментом, х-ло сказало приватизировать атомную и охранять Херсон, на Луганскую, пока что, по-й
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02.10.2022 10:40
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02.10.2022 10:36 Ответить
надо пользоваться моментом, х-ло сказало приватизировать атомную и охранять Херсон, на Луганскую, пока что, по-й
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02.10.2022 10:40 Ответить
З цікавістю чекаємо на реакцію росії (і путіна його вірного стада) на звільнення Лимана. Адже це, починаючи з 30.09, не тимчасово зайнята територія України, а вже повноцінна, законна російська земля.
Доведеться путін відповідати на запитання, нікуди він не подінеться
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02.10.2022 10:41 Ответить
слова "повноцінна", "законна" і "російська" треба брати у лапки! Тому що це лише у хворій уяві містера )(уйло
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02.10.2022 10:45 Ответить
ніякої реакції не буде. тепер вже можно сказати, що не закриття котла це була спільно синхронизована по всих каналах, з парашними пропагандонами включно, операція оп-и дерьмака та його шефа ***** по виведенню орків з котла. не випадково вчора рожа договорнякової бібізянки абрахамії промелькувала на цензорі. сьогодні та стаття де?
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02.10.2022 10:46 Ответить
це в голові хайла вона законна російська... а для нас і всіх інших це окупована територія росією.. як і Крим... До речі Таганрог, Білгород і т.д. теж окуповані ще в часи УНР 20 роки 20 століття
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02.10.2022 10:47 Ответить
Я теж так думав, але не зовсім: за поребриком ця анексія має пройти певні бюрократичні формальності на кшталт розгляду в їхньому конституційному суді.
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02.10.2022 19:03 Ответить
дерьмак вже готує коридори для відступу братів своїх менших й строго заборонив ЗСУ знищувати орків?
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02.10.2022 10:41 Ответить
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02.10.2022 11:06 Ответить
Нікого особливо не стурбував позавчорашній висер Подоляка у фейсі,
а даремно:

"Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів".
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02.10.2022 11:07 Ответить
Та ця наволоч зелена ще за все відповість ...
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02.10.2022 12:36 Ответить
Серега Гайдай вернул свои почетные грамоты и орден в РПЦ обратно? А тот как-то странно корчить патриота в камуфляже с благословения Кирилла, потирая орден на патриотической груди (2016 год).
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02.10.2022 12:40 Ответить
Коля Котлєта виїхав визволяли Ліванську область. На підмогу пруть орденоносні полки "Лисого" і ліванщини і пікалова. Язик виливає в Рівному Розі велику булаві і також вирушить на допомогу Колі Котлєті. Абдристови і єлдак вже давно вивели свої ДРГ під Сватово і ось-ось почнуть гатити. Безумна притаїлася тихенько в штабі Лванщини і малює на карті рух спецпідрозділу "95 квартал", який пепребуваюси за кондоном розмовляє виключно польською. Збентежені кацапи не розуміючи, що коїться починають виікати в бік ростова.
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02.10.2022 13:53 Ответить
 
 