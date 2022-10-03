Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, - Уоллес.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что применение президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия маловероятно. Однако российский диктатор не действует рационально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Evening Standard.

"Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо", отметил Уоллес.

По словам британского министра обороны, применение РФ ядерного оружия в Украине очень маловероятно.

"Однако Путин не действует рационально", – предупредил британский министр.

По его оценке, действия диктатора были абсолютно иррациональными – от применения яда Новичок в британском Солсбери до широкомасштабного вторжения в Украину.

Министр безопасности Британии Том Тугендхат предупредил: к очень серьезным последствиям приведет даже применение маломощного тактического ядерного оружия, к которому призывает ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.

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