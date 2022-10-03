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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Путин (29862) ядерное оружие (1137) Уоллес (180)

Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, - Уоллес.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что применение президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия маловероятно. Однако российский диктатор не действует рационально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Evening Standard.

"Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо", отметил Уоллес.

По словам британского министра обороны, применение РФ ядерного оружия в Украине очень маловероятно.

"Однако Путин не действует рационально", – предупредил британский министр.

По его оценке, действия диктатора были абсолютно иррациональными – от применения яда Новичок в британском Солсбери до широкомасштабного вторжения в Украину.

Министр безопасности Британии Том Тугендхат предупредил: к очень серьезным последствиям приведет даже применение маломощного тактического ядерного оружия, к которому призывает ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.

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Топ комментарии
+7
Після 24.02.2022 слова "малоймовірно" та "путін" в одному реченні ставити не треба.
По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
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03.10.2022 09:14
+4
Путін боїться здохнути тому він напевно знає якщо він вдарить ядерною зброєю то США без попереджень завдадуть удару у відповідь по бункерах путіна
Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
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03.10.2022 09:19
+3
Та досить вже язиком чесати з цього приводу. Це нічого не змінить.
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03.10.2022 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Після 24.02.2022 слова "малоймовірно" та "путін" в одному реченні ставити не треба.
По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
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03.10.2022 09:14 Ответить
Та досить вже язиком чесати з цього приводу. Це нічого не змінить.
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03.10.2022 09:15 Ответить
Надіюсь Всесвітніи розум иого задавить.
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03.10.2022 09:18 Ответить
Не коверкай мову, хрюсский
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03.10.2022 11:20 Ответить
*надіюсь*
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03.10.2022 11:22 Ответить
Не ****** -- може це ше неправда.
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03.10.2022 11:23 Ответить
Путін боїться здохнути тому він напевно знає якщо він вдарить ядерною зброєю то США без попереджень завдадуть удару у відповідь по бункерах путіна
Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
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03.10.2022 09:19 Ответить
Если сегодня ударят по Украине, то завтра ударят по Западу. Безнаказанность рождает преступления.
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03.10.2022 09:47 Ответить
На угрозы ядерным оружием секте самоубийц *********** постоянно заявляют про ответный удар.
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03.10.2022 09:49 Ответить
Пустословие, демагогия, бюрократия - всё это поощряет безнаказанность путина и увеличивает вероятность ядерного удара.
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03.10.2022 09:50 Ответить
Дуже гарно базікати на цю тему з іншого континенту! Краще дайте зброю!
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03.10.2022 09:53 Ответить
Эти ребята могут собраться вместе, пусть даже в формате видеоконференции и ЧЁТКО, ТВЁРДО заявить - "В случае применения РФ ядерного оружия США и НАТО оставляют за собой право на любые ответные меры, в том числе и военные!" - одно предложение, пусть даже в максимально обтекаемой форме?
Что за нерешительные муд...аки?
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03.10.2022 10:23 Ответить
У путіна вибір, просто здохнути, і здохнути красіво. Вгадайте, що воно обере.
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03.10.2022 10:47 Ответить
Єто краасиво по-твоему?
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03.10.2022 11:25 Ответить
Не треба наїжджати на Воллеса дуже великий прихильник України, і багато допомагає, навіть відмовився від своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра на користь Ліз Трасс. Кажуть у нього мати українка, але стверджувати не буду.
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03.10.2022 11:01 Ответить
путлер, а как же рускаязычные в Украине, тоже бомбить их будешь ЯО.
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03.10.2022 12:48 Ответить
 
 