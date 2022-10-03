Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, - Уоллес.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что применение президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия маловероятно. Однако российский диктатор не действует рационально.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Evening Standard.
"Путин получил очень четкое представление на встречах с руководством Индии и Китая, что приемлемо и неприемлемо", отметил Уоллес.
По словам британского министра обороны, применение РФ ядерного оружия в Украине очень маловероятно.
"Однако Путин не действует рационально", – предупредил британский министр.
По его оценке, действия диктатора были абсолютно иррациональными – от применения яда Новичок в британском Солсбери до широкомасштабного вторжения в Украину.
Министр безопасности Британии Том Тугендхат предупредил: к очень серьезным последствиям приведет даже применение маломощного тактического ядерного оружия, к которому призывает ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров.
Пожалуйста, подождите...
По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
Что за нерешительные муд...аки?