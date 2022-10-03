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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Путін (21440) ядерна зброя (927) Воллес (212)

Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї є малоймовірним. Проте російський диктатор не діє раціонально.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Evening Standard.

"Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним", - зазначив Воллес.

За словами британського міністра оборони, застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне.

"Однак Путін не діє раціонально", - попередив британський міністр.

За його оцінкою, дії диктатора були абсолютно ірраціональними – від застосування отрути "Новачок" у британському Солсбері до широкомасштабного вторгнення в Україну.

Міністр безпеки Британії Том Тугендхат попередив: до дуже серйозних наслідків призведе навіть застосування малопотужної тактичної ядерної зброї, до якої закликає ставленик Путіна в Чечні Рамзан Кадиров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія ніколи не визнає незаконне приєднання Росією територій України, - Воллес

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Після 24.02.2022 слова "малоймовірно" та "путін" в одному реченні ставити не треба.
По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
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03.10.2022 09:14
+4
Путін боїться здохнути тому він напевно знає якщо він вдарить ядерною зброєю то США без попереджень завдадуть удару у відповідь по бункерах путіна
Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
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03.10.2022 09:19
+3
Та досить вже язиком чесати з цього приводу. Це нічого не змінить.
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03.10.2022 09:15
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Після 24.02.2022 слова "малоймовірно" та "путін" в одному реченні ставити не треба.
По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
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03.10.2022 09:14 Відповісти
Та досить вже язиком чесати з цього приводу. Це нічого не змінить.
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03.10.2022 09:15 Відповісти
Надіюсь Всесвітніи розум иого задавить.
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03.10.2022 09:18 Відповісти
Не коверкай мову, хрюсский
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03.10.2022 11:20 Відповісти
*надіюсь*
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03.10.2022 11:22 Відповісти
Не ****** -- може це ше неправда.
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03.10.2022 11:23 Відповісти
Путін боїться здохнути тому він напевно знає якщо він вдарить ядерною зброєю то США без попереджень завдадуть удару у відповідь по бункерах путіна
Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
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03.10.2022 09:19 Відповісти
Если сегодня ударят по Украине, то завтра ударят по Западу. Безнаказанность рождает преступления.
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03.10.2022 09:47 Відповісти
На угрозы ядерным оружием секте самоубийц *********** постоянно заявляют про ответный удар.
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03.10.2022 09:49 Відповісти
Пустословие, демагогия, бюрократия - всё это поощряет безнаказанность путина и увеличивает вероятность ядерного удара.
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03.10.2022 09:50 Відповісти
Дуже гарно базікати на цю тему з іншого континенту! Краще дайте зброю!
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03.10.2022 09:53 Відповісти
Эти ребята могут собраться вместе, пусть даже в формате видеоконференции и ЧЁТКО, ТВЁРДО заявить - "В случае применения РФ ядерного оружия США и НАТО оставляют за собой право на любые ответные меры, в том числе и военные!" - одно предложение, пусть даже в максимально обтекаемой форме?
Что за нерешительные муд...аки?
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03.10.2022 10:23 Відповісти
У путіна вибір, просто здохнути, і здохнути красіво. Вгадайте, що воно обере.
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03.10.2022 10:47 Відповісти
Єто краасиво по-твоему?
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03.10.2022 11:25 Відповісти
Не треба наїжджати на Воллеса дуже великий прихильник України, і багато допомагає, навіть відмовився від своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра на користь Ліз Трасс. Кажуть у нього мати українка, але стверджувати не буду.
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03.10.2022 11:01 Відповісти
путлер, а как же рускаязычные в Украине, тоже бомбить их будешь ЯО.
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03.10.2022 12:48 Відповісти
 
 