Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес
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Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї є малоймовірним. Проте російський диктатор не діє раціонально.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Evening Standard.
"Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним", - зазначив Воллес.
За словами британського міністра оборони, застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне.
"Однак Путін не діє раціонально", - попередив британський міністр.
За його оцінкою, дії диктатора були абсолютно ірраціональними – від застосування отрути "Новачок" у британському Солсбері до широкомасштабного вторгнення в Україну.
Міністр безпеки Британії Том Тугендхат попередив: до дуже серйозних наслідків призведе навіть застосування малопотужної тактичної ядерної зброї, до якої закликає ставленик Путіна в Чечні Рамзан Кадиров.
Будь ласка, зачекайте...
По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
Что за нерешительные муд...аки?