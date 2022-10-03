ЕС понял, что Россия - ненадежный поставщик газа, - посол Маасикас

Европейский Союз резко сократил потребление российского газа после вторжения России в Украину. В ЕС поняли, что РФ не является надежным поставщиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он напомнил, что в феврале, когда началось вторжение в Украину, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций на этот счет.

"ЕС понял, согласился наконец, что РФ – это не надежный поставщик", – сказал Маасикас.

Как отметил посол, ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.

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