РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16117 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине
3 605 29
Газ (10098) Россия (91269) Евросоюз (15883) Матти Маасикас (98)

ЕС понял, что Россия - ненадежный поставщик газа, - посол Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

газ,рф

Европейский Союз резко сократил потребление российского газа после вторжения России в Украину. В ЕС поняли, что РФ не является надежным поставщиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он напомнил, что в феврале, когда началось вторжение в Украину, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций на этот счет.

"ЕС понял, согласился наконец, что РФ – это не надежный поставщик", – сказал Маасикас.

Как отметил посол, ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.

Читайте также: "Газпром" прекратил поставки газа в Италию
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
дійшло?
показать весь комментарий
03.10.2022 09:15
+8
Дипломати 🤣🤣🤣

ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
показать весь комментарий
03.10.2022 09:15
+7
Дійшло як до жирафа.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дійшло?
показать весь комментарий
03.10.2022 09:15 Ответить
Нє-нє, то випадковість, телефонуйте - дотелефонуєтесь.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:15 Ответить
Дипломати 🤣🤣🤣

ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
показать весь комментарий
03.10.2022 09:15 Ответить
Дійшло як до жирафа.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:16 Ответить
Товарищ Маасикас, произошла ужасная ашипка, трубы взорвались, но мы все исправим. Вообще интересно, чьих рук это дело. Явно не кацапов...
показать весь комментарий
03.10.2022 09:16 Ответить
Сильно дорого выйдет исправлять,проще его бросить на фиг пока в Кремле власть не поменяется.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:21 Ответить
але якщо зміниться влада в кремлі, то тільки формально. Серйозно, ці нелюди зможуть обрати когось нормального? Ні, вони знову оберуть того, хто їм пообіцяє всіх закатати в асфальт, всіх мочити в сортирі і помножити на нуль. Щоб все було "так как ви любите", а русскіє ******* щоб було само так, для них це головніше за добробут їх дітей, навіть за існування їх дітей. Оберуть якогось чергового чорта, який як і путін спочатку буде прикидатися свідомими і демократичним, а потім все одно виявиться що то чорт з рогами.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:35 Ответить
Газпром уже покойник,довыделывались.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:18 Ответить
Росія це така країна яка любить взимку шантажувати. Ось не зробите по нашому ми вам не дамо газу.
Але треба розуміти в ********* світі постачальника можна змінити хоча це і не легко бо роками залежні були від Росії
А для Росії основні прибутки надходили від продажу газу тож повинні задуматись і не шантажувати світ - бо економіка Росії захитається
показать весь комментарий
03.10.2022 09:23 Ответить
ось тільки немає чим задумуватися, максимум що зараз зроблять, замінять путіна на щось більш-меньш удобоварімоє, що буде прикидатися демократичним і просвітльонним, можливо то буде Крим_не_бутерброд, бо до нього жалість в Європі, як до постраждалого до режиму. Він буде свістити і типу каятися, підливаючі отруту типу "ви тоже виновати" і "ми тоже пострадали", побачивші нуль реакції від провідних гравців з часом піде далі і трутки все більшатиме і то все буде тягнутися аж допоки рашка не набереться сил щоб знову напасти на Україну, просто цього разу ліпше приготуються і все. путін на початку теж багатьом здавався найдемократичнішим демократом рашки і на багато чього закривали очі, на що закривати не можна було.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:41 Ответить
Подякуйте фрау Меркель
показать весь комментарий
03.10.2022 09:27 Ответить
і Брюсельським євробюрократам.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:36 Ответить
Та невже?.. Господи, і ці ідіоти реально вважають, що мають право повчати нас, як нам жити і що робити!
показать весь комментарий
03.10.2022 09:38 Ответить
у сучки меркель спитайте, вона не згодна і досі.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:38 Ответить
Не може бути!!! Ми можем виказати тільки занепокоенний!
показать весь комментарий
03.10.2022 09:51 Ответить
на помилках вчаться,але на своїх помилках,вчаться тільки дурні!
показать весь комментарий
03.10.2022 09:55 Ответить
Дурнi зовсiм не вчаться.
показать весь комментарий
03.10.2022 12:27 Ответить
расія - постачальник ненадійності
показать весь комментарий
03.10.2022 10:03 Ответить
москалям треба частіше підривати газогони в Європі, можливо до європейських чинуш скоріше доходитиме з ким вони зв"язались... ГДРовська комсомолка Мєркєль добряче відпрацювала на кремль, пов"язавши Європу по руках і ногах...сподіваюсь на газпромівську пенсію ця фрау "штазі" напрацювала
показать весь комментарий
03.10.2022 11:25 Ответить
а Меркель з Орбаном не зрозуміли
показать весь комментарий
03.10.2022 11:32 Ответить
Венгров когда отпинаете? Это камень на шее у Европы.
показать весь комментарий
03.10.2022 12:29 Ответить
ЕС понял - звучит, как анекдот
показать весь комментарий
03.10.2022 12:37 Ответить
зараз би ці слова викарбувати на битці та почати нею ********* отих німців та французів що останніх 20 років піддакували путіну коли той розказував яка Україна ненадійна як транзитер газу.
показать весь комментарий
03.10.2022 12:53 Ответить
ЄС має зрозуміти, що "русня - під₴расня" - це аксіома, що не залежить від системи координат.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:23 Ответить
Заголовок звісно такий, що гріх не запульнути сарказм, але основне зерно новини у цьому абзаці, і це доволі суттєва інформація, я таких даних не бачив. Враховуючи, що Європа затарювалася в передзимовий період по повній, так сказати в останній раз, то ці 9% - це вже дуже сильний і крутий прогрес (якщо звісно це правда).

Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:44 Ответить
Ага, а якби не зупинив "на профілактику та ремонт" труби ще в серпні, то не зрозумів би? І продовжував би купувати "за рублі"?

Не звертаємо уваги. В перемоги, як завжди, багато батьків. Зараз там, на фоні дій ЗСУ, кожна наволоч вилізе та почне розповідати "а я завжди казав, що засрашка гімно, і що не треба було ..., але фрау Меркель - правильно все чинила в тих надважких умовах і тому не треба проти неї та її кодли, яку вона виростила, кримінальних справ за шкоду національним інтересам Німеччини, відкривати"...
показать весь комментарий
03.10.2022 13:56 Ответить
с добым утром, ЕС!
показать весь комментарий
03.10.2022 13:58 Ответить
А коли до більшості з вас дійде, що раша країна терорист і ви це визнаєте
показать весь комментарий
03.10.2022 14:55 Ответить
 
 