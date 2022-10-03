ЕС понял, что Россия - ненадежный поставщик газа, - посол Маасикас
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Европейский Союз резко сократил потребление российского газа после вторжения России в Украину. В ЕС поняли, что РФ не является надежным поставщиком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Он напомнил, что в феврале, когда началось вторжение в Украину, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций на этот счет.
"ЕС понял, согласился наконец, что РФ – это не надежный поставщик", – сказал Маасикас.
Как отметил посол, ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.
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+11 Віталій Маркович
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ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
Але треба розуміти в ********* світі постачальника можна змінити хоча це і не легко бо роками залежні були від Росії
А для Росії основні прибутки надходили від продажу газу тож повинні задуматись і не шантажувати світ - бо економіка Росії захитається
Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.
Не звертаємо уваги. В перемоги, як завжди, багато батьків. Зараз там, на фоні дій ЗСУ, кожна наволоч вилізе та почне розповідати "а я завжди казав, що засрашка гімно, і що не треба було ..., але фрау Меркель - правильно все чинила в тих надважких умовах і тому не треба проти неї та її кодли, яку вона виростила, кримінальних справ за шкоду національним інтересам Німеччини, відкривати"...