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ЄС зрозумів, що Росія - ненадійний постачальник газу, - посол Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

газ,рф

Європейський Союз різко скоротив споживання російського газу після вторгнення Росії до України. У ЄС зрозуміли, що РФ не є надійним постачальником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.

"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ - це не надійний постачальник", - сказав Маасікас

Як зазначив посол, ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.

Також читайте: Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
дійшло?
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03.10.2022 09:15
+8
Дипломати 🤣🤣🤣

ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
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03.10.2022 09:15
+7
Дійшло як до жирафа.
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03.10.2022 09:16
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03.10.2022 09:15 Відповісти
Нє-нє, то випадковість, телефонуйте - дотелефонуєтесь.
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03.10.2022 09:15 Відповісти
Дипломати 🤣🤣🤣

ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
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03.10.2022 09:15 Відповісти
Дійшло як до жирафа.
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03.10.2022 09:16 Відповісти
Товарищ Маасикас, произошла ужасная ашипка, трубы взорвались, но мы все исправим. Вообще интересно, чьих рук это дело. Явно не кацапов...
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03.10.2022 09:16 Відповісти
Сильно дорого выйдет исправлять,проще его бросить на фиг пока в Кремле власть не поменяется.
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03.10.2022 09:21 Відповісти
але якщо зміниться влада в кремлі, то тільки формально. Серйозно, ці нелюди зможуть обрати когось нормального? Ні, вони знову оберуть того, хто їм пообіцяє всіх закатати в асфальт, всіх мочити в сортирі і помножити на нуль. Щоб все було "так как ви любите", а русскіє ******* щоб було само так, для них це головніше за добробут їх дітей, навіть за існування їх дітей. Оберуть якогось чергового чорта, який як і путін спочатку буде прикидатися свідомими і демократичним, а потім все одно виявиться що то чорт з рогами.
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03.10.2022 09:35 Відповісти
Газпром уже покойник,довыделывались.
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03.10.2022 09:18 Відповісти
Росія це така країна яка любить взимку шантажувати. Ось не зробите по нашому ми вам не дамо газу.
Але треба розуміти в ********* світі постачальника можна змінити хоча це і не легко бо роками залежні були від Росії
А для Росії основні прибутки надходили від продажу газу тож повинні задуматись і не шантажувати світ - бо економіка Росії захитається
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03.10.2022 09:23 Відповісти
ось тільки немає чим задумуватися, максимум що зараз зроблять, замінять путіна на щось більш-меньш удобоварімоє, що буде прикидатися демократичним і просвітльонним, можливо то буде Крим_не_бутерброд, бо до нього жалість в Європі, як до постраждалого до режиму. Він буде свістити і типу каятися, підливаючі отруту типу "ви тоже виновати" і "ми тоже пострадали", побачивші нуль реакції від провідних гравців з часом піде далі і трутки все більшатиме і то все буде тягнутися аж допоки рашка не набереться сил щоб знову напасти на Україну, просто цього разу ліпше приготуються і все. путін на початку теж багатьом здавався найдемократичнішим демократом рашки і на багато чього закривали очі, на що закривати не можна було.
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03.10.2022 09:41 Відповісти
Подякуйте фрау Меркель
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03.10.2022 09:27 Відповісти
і Брюсельським євробюрократам.
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03.10.2022 09:36 Відповісти
Та невже?.. Господи, і ці ідіоти реально вважають, що мають право повчати нас, як нам жити і що робити!
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03.10.2022 09:38 Відповісти
у сучки меркель спитайте, вона не згодна і досі.
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03.10.2022 09:38 Відповісти
Не може бути!!! Ми можем виказати тільки занепокоенний!
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03.10.2022 09:51 Відповісти
на помилках вчаться,але на своїх помилках,вчаться тільки дурні!
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03.10.2022 09:55 Відповісти
Дурнi зовсiм не вчаться.
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03.10.2022 12:27 Відповісти
расія - постачальник ненадійності
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03.10.2022 10:03 Відповісти
москалям треба частіше підривати газогони в Європі, можливо до європейських чинуш скоріше доходитиме з ким вони зв"язались... ГДРовська комсомолка Мєркєль добряче відпрацювала на кремль, пов"язавши Європу по руках і ногах...сподіваюсь на газпромівську пенсію ця фрау "штазі" напрацювала
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03.10.2022 11:25 Відповісти
а Меркель з Орбаном не зрозуміли
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03.10.2022 11:32 Відповісти
Венгров когда отпинаете? Это камень на шее у Европы.
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03.10.2022 12:29 Відповісти
ЕС понял - звучит, как анекдот
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03.10.2022 12:37 Відповісти
зараз би ці слова викарбувати на битці та почати нею ********* отих німців та французів що останніх 20 років піддакували путіну коли той розказував яка Україна ненадійна як транзитер газу.
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03.10.2022 12:53 Відповісти
ЄС має зрозуміти, що "русня - під₴расня" - це аксіома, що не залежить від системи координат.
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03.10.2022 13:23 Відповісти
Заголовок звісно такий, що гріх не запульнути сарказм, але основне зерно новини у цьому абзаці, і це доволі суттєва інформація, я таких даних не бачив. Враховуючи, що Європа затарювалася в передзимовий період по повній, так сказати в останній раз, то ці 9% - це вже дуже сильний і крутий прогрес (якщо звісно це правда).

Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.
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03.10.2022 13:44 Відповісти
Ага, а якби не зупинив "на профілактику та ремонт" труби ще в серпні, то не зрозумів би? І продовжував би купувати "за рублі"?

Не звертаємо уваги. В перемоги, як завжди, багато батьків. Зараз там, на фоні дій ЗСУ, кожна наволоч вилізе та почне розповідати "а я завжди казав, що засрашка гімно, і що не треба було ..., але фрау Меркель - правильно все чинила в тих надважких умовах і тому не треба проти неї та її кодли, яку вона виростила, кримінальних справ за шкоду національним інтересам Німеччини, відкривати"...
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03.10.2022 13:56 Відповісти
с добым утром, ЕС!
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03.10.2022 13:58 Відповісти
А коли до більшості з вас дійде, що раша країна терорист і ви це визнаєте
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03.10.2022 14:55 Відповісти
 
 