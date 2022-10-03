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ЄС зрозумів, що Росія - ненадійний постачальник газу, - посол Маасікас
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Європейський Союз різко скоротив споживання російського газу після вторгнення Росії до України. У ЄС зрозуміли, що РФ не є надійним постачальником.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.
"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ - це не надійний постачальник", - сказав Маасікас
Як зазначив посол, ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.
Топ коментарі
+11 Віталій Маркович
показати весь коментар03.10.2022 09:15
+8 Sophia-Maria Duglass
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+7 5 копійок
показати весь коментар03.10.2022 09:16
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ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
Але треба розуміти в ********* світі постачальника можна змінити хоча це і не легко бо роками залежні були від Росії
А для Росії основні прибутки надходили від продажу газу тож повинні задуматись і не шантажувати світ - бо економіка Росії захитається
Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.
Не звертаємо уваги. В перемоги, як завжди, багато батьків. Зараз там, на фоні дій ЗСУ, кожна наволоч вилізе та почне розповідати "а я завжди казав, що засрашка гімно, і що не треба було ..., але фрау Меркель - правильно все чинила в тих надважких умовах і тому не треба проти неї та її кодли, яку вона виростила, кримінальних справ за шкоду національним інтересам Німеччини, відкривати"...