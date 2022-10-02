Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство

Тиск газу в пошкодженому "Північному потоці-2" стабілізувався.

Про це компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству, інформує Цензор.НЕТ

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.

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