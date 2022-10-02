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Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік

Тиск газу в пошкодженому "Північному потоці-2" стабілізувався.

Про це компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству, інформує Цензор.НЕТ

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Тому що це вже не газопровід, а водопровід.
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02.10.2022 11:56
+9
типу там тепер газу взагалі немає (тиск стабілізувався до нуля)... чи трубопровід має властивості до саморемонту?...
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02.10.2022 11:47
+7
Може, демонтувати?
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02.10.2022 12:06
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типу там тепер газу взагалі немає (тиск стабілізувався до нуля)... чи трубопровід має властивості до саморемонту?...
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02.10.2022 11:47 Відповісти
Там же неподалік бачили 2 військові кораблі московитів - вони й полагодили. Правда тепер екіпажу на тих двох кораблях ледве на один нашкребуть, але хто ж рахує тих рашистів?

А якщо серйозно, то, скоріш за все, відключили насоси, які повинні були підтримувати тиск, вода наповнила труби, витісняючи газ, і тиск стабілізувався. Оскільки про ремонтні роботи повідомлень не було, то мабуть саме так і є.
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02.10.2022 12:14 Відповісти
Про тиск води чось чули?
Якщо труба на глибині 80м, то на 8атм і стабілізувався.
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02.10.2022 13:35 Відповісти
Надеюсь тупо остановили газ и все залило водой
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02.10.2022 11:49 Відповісти
Хтось сракою дірку закрив? Чи як це можна пояснити?
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02.10.2022 11:49 Відповісти
все что заблокировали на этом участке вытекло
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02.10.2022 12:08 Відповісти
Якщо пані сяде на відро , то двома дирками зможе закрити одну. 😜
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02.10.2022 15:08 Відповісти
То бишь труба начала стабильно заполняться водой
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02.10.2022 11:50 Відповісти
ПЫСЫ: из четырех веток три - всё, четвертая пока исходит газами. Но это уже ненадолго, завтра там будет вода.
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02.10.2022 14:55 Відповісти
Тому що це вже не газопровід, а водопровід.
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02.10.2022 11:56 Відповісти
Гагага, дотепно
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02.10.2022 13:36 Відповісти
Проще говоря газ весь вышел

Они так сказали если правильно перевести

Соответственно в трубах вода

Там какие то заслонки но немалый участок затоплен

Ремонт уже примерно миллиард $
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02.10.2022 11:58 Відповісти
Але цей газопровід пошкоджений його треба ремонтувати
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02.10.2022 12:01 Відповісти
Може, демонтувати?
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02.10.2022 12:06 Відповісти
У ніч на 26.09.2022 року в Балтійському морі біля данського острову Борнхольм підводними вибухами одночасно були зруйновані дві нитки газопроводу «Північний потік-1» та одна «Північного потоку-2». В компанії Eurasia Group вважають, що відновити роботу «Потоків» вже не вдасться.
Тут важливе не те, хто стоїть за цією диверсією, а саме її наслідки - це провал ідеї поновлення газпромом поставок в Німеччину дешевого газу взамін на змушення України до територіальних поступок на користь рашистської пітьми, лобісткою чого є давня кремлівська агентеса "меркель".
Довідково:
Кожна нитка трубопроводів «Nord Streem» протяжністю більше 1200 км виготовлена зі сталевих труб завтовшки 4 см покритих шаром бетону у 12 см. Для будівництва першого "Потоку" пішло 2,4 млн. тон сталі і сума інвестицій становила 7,4 млрд. євро, а в другий - 9,5 млрд. євро.
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02.10.2022 12:16 Відповісти
Я не спеціаліст з підводних магістральних газопроводів, але думаю, що на NS-2 була імітація розгерметизації, можливо було примусове спрацювання скидного клапану або іншого аналогічного технологічного обладнання. Але мета відома - запуск NS-2, як безальтернативного.
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02.10.2022 12:53 Відповісти
А бульбашки посеред моря - це водолази крабів ловлять?
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02.10.2022 17:44 Відповісти
Это кацапские пуканы прорвали ад
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03.10.2022 12:14 Відповісти
 
 