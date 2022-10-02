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Утечка газа из "Северного потока-2" прекратилась, - Датское энергетическое агентство
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Давление газа в поврежденном "Северном потоке-2" стабилизировалось.
Об этом компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству, информирует Цензор.НЕТ
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий02.10.2022 11:56
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+7 Николай Литовка 7bde8128
показать весь комментарий02.10.2022 12:06
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А якщо серйозно, то, скоріш за все, відключили насоси, які повинні були підтримувати тиск, вода наповнила труби, витісняючи газ, і тиск стабілізувався. Оскільки про ремонтні роботи повідомлень не було, то мабуть саме так і є.
Якщо труба на глибині 80м, то на 8атм і стабілізувався.
Они так сказали если правильно перевести
Соответственно в трубах вода
Там какие то заслонки но немалый участок затоплен
Ремонт уже примерно миллиард $
Тут важливе не те, хто стоїть за цією диверсією, а саме її наслідки - це провал ідеї поновлення газпромом поставок в Німеччину дешевого газу взамін на змушення України до територіальних поступок на користь рашистської пітьми, лобісткою чого є давня кремлівська агентеса "меркель".
Довідково:
Кожна нитка трубопроводів «Nord Streem» протяжністю більше 1200 км виготовлена зі сталевих труб завтовшки 4 см покритих шаром бетону у 12 см. Для будівництва першого "Потоку" пішло 2,4 млн. тон сталі і сума інвестицій становила 7,4 млрд. євро, а в другий - 9,5 млрд. євро.