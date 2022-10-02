Утечка газа из "Северного потока-2" прекратилась, - Датское энергетическое агентство

Давление газа в поврежденном "Северном потоке-2" стабилизировалось.

Об этом компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству, информирует Цензор.НЕТ

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", – говорится в сообщении.

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