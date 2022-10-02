РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10635 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 346 18
Газ (10097) экология (1582) Северный поток (1428) выбросы (6)

Утечка газа из "Северного потока-2" прекратилась, - Датское энергетическое агентство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік

Давление газа в поврежденном "Северном потоке-2" стабилизировалось.

Об этом компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству, информирует Цензор.НЕТ

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", – говорится в сообщении.

Читайте также: Утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии, - немецкие СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
Тому що це вже не газопровід, а водопровід.
показать весь комментарий
02.10.2022 11:56
+9
типу там тепер газу взагалі немає (тиск стабілізувався до нуля)... чи трубопровід має властивості до саморемонту?...
показать весь комментарий
02.10.2022 11:47
+7
Може, демонтувати?
показать весь комментарий
02.10.2022 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
типу там тепер газу взагалі немає (тиск стабілізувався до нуля)... чи трубопровід має властивості до саморемонту?...
показать весь комментарий
02.10.2022 11:47 Ответить
Там же неподалік бачили 2 військові кораблі московитів - вони й полагодили. Правда тепер екіпажу на тих двох кораблях ледве на один нашкребуть, але хто ж рахує тих рашистів?

А якщо серйозно, то, скоріш за все, відключили насоси, які повинні були підтримувати тиск, вода наповнила труби, витісняючи газ, і тиск стабілізувався. Оскільки про ремонтні роботи повідомлень не було, то мабуть саме так і є.
показать весь комментарий
02.10.2022 12:14 Ответить
Про тиск води чось чули?
Якщо труба на глибині 80м, то на 8атм і стабілізувався.
показать весь комментарий
02.10.2022 13:35 Ответить
Надеюсь тупо остановили газ и все залило водой
показать весь комментарий
02.10.2022 11:49 Ответить
Хтось сракою дірку закрив? Чи як це можна пояснити?
показать весь комментарий
02.10.2022 11:49 Ответить
все что заблокировали на этом участке вытекло
показать весь комментарий
02.10.2022 12:08 Ответить
Якщо пані сяде на відро , то двома дирками зможе закрити одну. 😜
показать весь комментарий
02.10.2022 15:08 Ответить
То бишь труба начала стабильно заполняться водой
показать весь комментарий
02.10.2022 11:50 Ответить
ПЫСЫ: из четырех веток три - всё, четвертая пока исходит газами. Но это уже ненадолго, завтра там будет вода.
показать весь комментарий
02.10.2022 14:55 Ответить
Тому що це вже не газопровід, а водопровід.
показать весь комментарий
02.10.2022 11:56 Ответить
Гагага, дотепно
показать весь комментарий
02.10.2022 13:36 Ответить
Проще говоря газ весь вышел

Они так сказали если правильно перевести

Соответственно в трубах вода

Там какие то заслонки но немалый участок затоплен

Ремонт уже примерно миллиард $
показать весь комментарий
02.10.2022 11:58 Ответить
Але цей газопровід пошкоджений його треба ремонтувати
показать весь комментарий
02.10.2022 12:01 Ответить
Може, демонтувати?
показать весь комментарий
02.10.2022 12:06 Ответить
У ніч на 26.09.2022 року в Балтійському морі біля данського острову Борнхольм підводними вибухами одночасно були зруйновані дві нитки газопроводу «Північний потік-1» та одна «Північного потоку-2». В компанії Eurasia Group вважають, що відновити роботу «Потоків» вже не вдасться.
Тут важливе не те, хто стоїть за цією диверсією, а саме її наслідки - це провал ідеї поновлення газпромом поставок в Німеччину дешевого газу взамін на змушення України до територіальних поступок на користь рашистської пітьми, лобісткою чого є давня кремлівська агентеса "меркель".
Довідково:
Кожна нитка трубопроводів «Nord Streem» протяжністю більше 1200 км виготовлена зі сталевих труб завтовшки 4 см покритих шаром бетону у 12 см. Для будівництва першого "Потоку" пішло 2,4 млн. тон сталі і сума інвестицій становила 7,4 млрд. євро, а в другий - 9,5 млрд. євро.
показать весь комментарий
02.10.2022 12:16 Ответить
Я не спеціаліст з підводних магістральних газопроводів, але думаю, що на NS-2 була імітація розгерметизації, можливо було примусове спрацювання скидного клапану або іншого аналогічного технологічного обладнання. Але мета відома - запуск NS-2, як безальтернативного.
показать весь комментарий
02.10.2022 12:53 Ответить
А бульбашки посеред моря - це водолази крабів ловлять?
показать весь комментарий
02.10.2022 17:44 Ответить
Это кацапские пуканы прорвали ад
показать весь комментарий
03.10.2022 12:14 Ответить
 
 