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ООН (2759) екологія (926) Північний потік (1369) викиди (10)

Витік з "Північних потоків" - найбільший разовий викид метану, - ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

Витоки в системі газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі призвели до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану, що завдає шкоди клімату.

Про це повідомила Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Величезний шлейф висококонцентрованого метану, парникового газу, набагато більш сильнодіючого, але більш короткоживучого, ніж вуглекислий газ, був виявлений цього тижня в ході аналізу супутникових знімків дослідниками Міжнародної обсерваторією викидів метану (IMEO).

"Це дійсно погано, швидше за все, це найбільший з будь-коли виявлених викидів", - сказав Манфреді Кальтаджіроне, голова IMEO.

Читайте: Пошкодження "Північних потоків" - свідома диверсія, - Байден

Дослідники з GHGSat, яка використовує супутники для моніторингу викидів метану, оцінили швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву 22 920 кг на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини, йдеться у заяві GHGSat.

"Цей показник дуже високий, особливо якщо врахувати, що минуло чотири дні після початкового витоку", - заявили в компанії.

За словами Кальтаджіроне, якою б не була причина, пошкодження трубопроводу є проблемою, що виходить за межі енергетичної безпеки. "Це найбільш марнотратний спосіб генерувати викиди", - сказав він.

Також читайте: Поблизу місць витоків "Північного потоку" помітили кораблі ВМС Росії, - CNN

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

За даними "Газпрому", під час вибухів у трьох нитках "Північних потоків" було близько 800 млн кубометрів газу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Найбільший разовий викид метану ще не відбувся. Він буде зафіксований на кацапії після того, як синьо-жовті прапори замайорять а Донецьку, Луганську, Херсоні, Севастополі і зруйнованому кримському мості. І буде йти не з труб, а з порваних пердаків.
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01.10.2022 12:45
+11
Меркельша хотіла стати бандершою по газу , спокусилася на пропозицію хремля . Зараз уся Европа страждає
Меркельшу під суд ‼️‼️‼️
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01.10.2022 12:56
+8
Європа позарилась на дешевий газ і тепер має що має.
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01.10.2022 12:50
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А это заявление - наибольший высер оон.
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01.10.2022 12:41 Відповісти
А, сраний оон, прикинув величину разового викиду з, торпедованого касабами газовозу зрідженого иетану?
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01.10.2022 15:34 Відповісти
метану
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01.10.2022 15:35 Відповісти
оон-это подохшая структура,оно печется не о том шо у вас хата сгорела а о том как это повлияло на озоновый слой Земли.В печку таких демагогов!!
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01.10.2022 12:41 Відповісти
Найбільший разовий викид метану ще не відбувся. Він буде зафіксований на кацапії після того, як синьо-жовті прапори замайорять а Донецьку, Луганську, Херсоні, Севастополі і зруйнованому кримському мості. І буде йти не з труб, а з порваних пердаків.
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01.10.2022 12:45 Відповісти
раша проілюструвала власне прислів'я "лучше с умным потерять, чем с дурнем найти"

Європа (а саме тут - Німеччина) хотіла дешевого газу.
але купити його можна було лише у рашки.

шкода тільки, що вісім років доплачували Європі за дешевий газ українці своїми життями та здоров'ям на підвалах лугандонії
тепер за нього платить життями здоров'ям та майном вся Україна
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01.10.2022 12:47 Відповісти
А фрау штазі якось прокоментує? Адже це ЛИШЕ економічний проект, а не зброя друга вальдемара.
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01.10.2022 14:06 Відповісти
я б їх усіх за горло подержала
спочатку наробили біди на весь світ з корисних міркувань а теперка очима котіка з Шрека дивляться
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01.10.2022 14:10 Відповісти
Що би картина була повною, потрібно також сказати, що експорт 6азу СРСР до Европи почався ще у середині 70-х років. А також, що Україна до 2022 року купувала"дешевий російський" газ. До 2015 року-напряму у Газпрому, із 2015-го у трейдерів, німецьких також ( фізично газ був "дешевий російський).
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01.10.2022 17:42 Відповісти
А от касапов ожидали чего-то другого???
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01.10.2022 12:49 Відповісти
Радоваться надо тому, что эти имбицилы не додумались его подорвать полностью..
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01.10.2022 12:50 Відповісти
Європа позарилась на дешевий газ і тепер має що має.
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01.10.2022 12:50 Відповісти
Давня Українська приказка: дешева рибка - )(ерова юшка! 😎
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01.10.2022 12:55 Відповісти
Меркельша хотіла стати бандершою по газу , спокусилася на пропозицію хремля . Зараз уся Европа страждає
Меркельшу під суд ‼️‼️‼️
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01.10.2022 12:56 Відповісти
Jesli tam cigaretu sbrosit gorela bi ocen dolgo
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01.10.2022 12:57 Відповісти
І ніхто не курив???? Ето точно нє наши.
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01.10.2022 13:00 Відповісти
добре, якщо зима виявиться теплою, росіяни перемогли самі себе, бо допомогли вивільнити парникові гази. через це атмосфера затримує більше інфрачервоного випромінювання (тепла).
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01.10.2022 13:01 Відповісти
Кацапи просто неперевершені фахівці з дебільних рекордів!
Тепер буде ще й це.
Тут окрема книга рекордів потрібна.
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01.10.2022 13:11 Відповісти
А где там Грета Тумберг и Штенгенциркуль с Меркельшей? Что то не похоже что росийский газ екологичнее АЕС которые закрыли в угоду кацапам.
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01.10.2022 13:13 Відповісти
И теперь эта стерва Меркель как бабка у разбитого корыта ни армии,ни газа.
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01.10.2022 13:18 Відповісти
ибо *****!
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01.10.2022 13:48 Відповісти
Кацапи пздц далбайоби!
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01.10.2022 13:50 Відповісти
У ніч на 26.09.2022 року в Балтійському морі біля данського острову Борнхольм підводними вибухами одночасно були зруйновані дві нитки газопроводу «Північний потік-1» та одна «Північного потоку-2».
В компанії Eurasia Group вважають, що відновити роботу «Потоків» вже не вдасться.
Тут важливе не те, хто стоїть за цією диверсією, а саме її наслідки - це провал ідеї поновлення газпромом поставок в Німеччину дешевого газу взамін на змушення України до територіальних поступок на користь рашистської пітьми, лобісткою чого є давня кремлівська агентеса "меркель".
Більше тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1576171775691345925?s=20&t=6awQ1QxrMq6yMxNsvDaWqA
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01.10.2022 14:49 Відповісти
Нехай Меркель та Шрьодеру дякують. Діп консьорн, блін!
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01.10.2022 17:02 Відповісти
Не так уже й багато.

630 тисяч фунтів вугілля щогодини Джерело: https://censor.net/ua/n3370856

Це трохи більше 5 вагонів вугілля.
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01.10.2022 17:40 Відповісти
А Грета Тунберг як морської води в рот набрала...
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01.10.2022 20:21 Відповісти
 
 