Витік з "Північних потоків" - найбільший разовий викид метану, - ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Витоки в системі газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі призвели до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану, що завдає шкоди клімату.
Про це повідомила Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Величезний шлейф висококонцентрованого метану, парникового газу, набагато більш сильнодіючого, але більш короткоживучого, ніж вуглекислий газ, був виявлений цього тижня в ході аналізу супутникових знімків дослідниками Міжнародної обсерваторією викидів метану (IMEO).
"Це дійсно погано, швидше за все, це найбільший з будь-коли виявлених викидів", - сказав Манфреді Кальтаджіроне, голова IMEO.
Дослідники з GHGSat, яка використовує супутники для моніторингу викидів метану, оцінили швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву 22 920 кг на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини, йдеться у заяві GHGSat.
"Цей показник дуже високий, особливо якщо врахувати, що минуло чотири дні після початкового витоку", - заявили в компанії.
За словами Кальтаджіроне, якою б не була причина, пошкодження трубопроводу є проблемою, що виходить за межі енергетичної безпеки. "Це найбільш марнотратний спосіб генерувати викиди", - сказав він.
Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
За даними "Газпрому", під час вибухів у трьох нитках "Північних потоків" було близько 800 млн кубометрів газу.
Будь ласка, зачекайте...
Європа (а саме тут - Німеччина) хотіла дешевого газу.
але купити його можна було лише у рашки.
шкода тільки, що вісім років доплачували Європі за дешевий газ українці своїми життями та здоров'ям на підвалах лугандонії
тепер за нього платить життями здоров'ям та майном вся Україна
спочатку наробили біди на весь світ з корисних міркувань а теперка очима котіка з Шрека дивляться
Меркельшу під суд ‼️‼️‼️
Тепер буде ще й це.
Тут окрема книга рекордів потрібна.
В компанії Eurasia Group вважають, що відновити роботу «Потоків» вже не вдасться.
Тут важливе не те, хто стоїть за цією диверсією, а саме її наслідки - це провал ідеї поновлення газпромом поставок в Німеччину дешевого газу взамін на змушення України до територіальних поступок на користь рашистської пітьми, лобісткою чого є давня кремлівська агентеса "меркель".
Більше тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1576171775691345925?s=20&t=6awQ1QxrMq6yMxNsvDaWqA
630 тисяч фунтів вугілля щогодини Джерело: https://censor.net/ua/n3370856
Це трохи більше 5 вагонів вугілля.