Витік з "Північних потоків" - найбільший разовий викид метану, - ООН

Витоки в системі газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі призвели до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану, що завдає шкоди клімату.

Про це повідомила Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Величезний шлейф висококонцентрованого метану, парникового газу, набагато більш сильнодіючого, але більш короткоживучого, ніж вуглекислий газ, був виявлений цього тижня в ході аналізу супутникових знімків дослідниками Міжнародної обсерваторією викидів метану (IMEO).

"Це дійсно погано, швидше за все, це найбільший з будь-коли виявлених викидів", - сказав Манфреді Кальтаджіроне, голова IMEO.

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Дослідники з GHGSat, яка використовує супутники для моніторингу викидів метану, оцінили швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву 22 920 кг на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини, йдеться у заяві GHGSat.

"Цей показник дуже високий, особливо якщо врахувати, що минуло чотири дні після початкового витоку", - заявили в компанії.

За словами Кальтаджіроне, якою б не була причина, пошкодження трубопроводу є проблемою, що виходить за межі енергетичної безпеки. "Це найбільш марнотратний спосіб генерувати викиди", - сказав він.

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Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

За даними "Газпрому", під час вибухів у трьох нитках "Північних потоків" було близько 800 млн кубометрів газу.