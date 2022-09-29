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Поблизу місць витоків "Північного потоку" помітили кораблі ВМС Росії, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

І Данія, і Швеція ведуть розслідування, але перевірка місця ще не проведена, і подробиці про те, що саме спричинило вибухи, залишаються уривчастими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників західної розвідки і ще одного джерела, знайомого з цим питанням, представників Європейської служби безпеки. 

Представники європейської служби безпеки у понеділок і вівторок помітили кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах "Північного потоку", ймовірно, спричинених підводними вибухами. Згідно з даними наданими CNN, незрозуміло, чи мали кораблі якесь відношення до цих вибухів,  але це один із багатьох факторів, які слідчі вивчатимуть.

За словами одного з представників розвідки, минулого тижня недалеко від цих районів також були помічені російські підводні човни. Три американські чиновники заявили, що США ще не мають детального пояснення того, що сталося через кілька днів після того, як вибухи, мабуть, спричинили три окремі та одночасні витоки в двох трубопроводах.

За словами  датського військового чиновника, російські кораблі регулярно діють у цьому районі. Він підкреслив, що присутність кораблів не обов’язково означає, що Росія завдала шкоди.

"Ми бачимо їх щотижня. Останніми роками активність Росії в Балтійському морі зросла. Вони досить часто перевіряють нашу обізнаність – і в морі, і в повітрі", - зазначив представник Данії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу

Але спостереження, як і раніше, викликають додаткові підозри щодо Росії, яка привернула найбільшу увагу як європейських, так і американських офіційних осіб. Вона, як вважається, має як можливість, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

У США відмовилися коментувати інформацію про кораблі.

І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця ще не проведено, і подробиці про те, що саме викликало вибухи, залишаються уривчастими. Зазначається, що уряд Данії проводить оцінку, і може знадобитися до двох тижнів, щоб розслідування було належним чином розпочато, тому що тиск в трубах ускладнює наближення до місця витоку - хоча інше джерело, знайоме з цим питанням сказало, що розслідування може початися вже у неділю.

CNN звернувся до Міноборони Росії за коментарями з приводу присутності кораблів.

Розслідування інциденту на двох нитках "Північного потоку"

Згідно з європейськими джерелами, обізнаними з цією справою, уряд Данії бере на себе ініціативу в розслідуванні та встановив зону відчуження протяжністю п’ять морських миль і заборону для польотів у зоні протяжністю 1 кілометр.

Офіційні особи США були набагато обережнішими, ніж їхні європейські колеги, роблячи висновки щодо витоків. Але за даними СNN, високопоставлений чиновник США та військовий чиновник США заявили, що Росія все ще є головним підозрюваним. Також на думку посадовців США, підозрілим є й те, що цього тижня Росія запросила засідання Ради Безпеки ООН щодо пошкодженого трубопроводу. Як правило, за словами посадовця, Росія недостатньо організована, щоб рухатися так швидко, що свідчить про те, що маневр був заздалегідь спланованим.

Якби Росія навмисно спричинила вибухи, вона фактично саботувала б власні трубопроводи: російська державна компанія "Газпром" є мажоритарним акціонером "Північного потоку-1" і єдиним власником "Північного потоку-2".

Але офіційні особи, знайомі з останніми даними розвідки, кажуть, що Москва, ймовірно, вважала б такий крок вартим своєї ціни, бо він допоміг би збільшити витрати на підтримку України в Європі. Співробітники американської та західної розвідки вважають, що російський президент Володимир Путін грає на те, що через підвищення вартості електроенергії та наближення зими європейське населення може виступити проти західної стратегії економічної ізоляції Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

Новий газопровід "Північний потік-2" ще не був запущений в комерційну експлуатацію. План використання його для постачання газу був скасований Німеччиною за кілька днів до того, як Росія ввела війська в Україну в лютому.

Нагадаємо, 26 вересня омпанія Nord Stream AG заявила про падіння тиску на обох нитках російського газопроводу Північний потік-1. У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. У ЗМІ почала з'являтись інформація, що всі нитки "Північного потоку" та "Північного потоку - 2" назавжди залишаться непридатними для використання. 

За даними SPIEGEL, кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління США попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.

У свою чергу, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "падіння тиску одразу на кількох нитках газопроводів "Північний потік" є безпрецедентною ситуацією, яка потребує термінового розгляду".

Також, сьогодні, 29 вересня, берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж. 
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Топ коментарі
+23
Мерекль ще продовжує стверджувати, що ці Потоки лише економічні проекти?
Мовчить ангелочок.
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29.09.2022 09:48
+13
А всегда говорил что и сп, и сп2 будет длинным памятником касапской тупости и жадности...
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29.09.2022 09:41
+12
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29.09.2022 09:44
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А всегда говорил что и сп, и сп2 будет длинным памятником касапской тупости и жадности...
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29.09.2022 09:41 Відповісти
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29.09.2022 09:43 Відповісти
Як неочікувано
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29.09.2022 09:43 Відповісти
так-дуже дивно...
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29.09.2022 09:45 Відповісти
совпадение, не думаю
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29.09.2022 09:44 Відповісти
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29.09.2022 09:44 Відповісти
*****, пугать-то так зачем, вы ж хоть предупреждайте....
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29.09.2022 12:09 Відповісти
Кацапія робить в Балтиці газіровку. Налєтай-навалісь.
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29.09.2022 09:44 Відповісти
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29.09.2022 10:33 Відповісти
Це шо ж виходить, що скумбрii по 8 гривен же не буде?
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29.09.2022 10:54 Відповісти
Да нє может етава бить! А как же хахли?
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29.09.2022 09:45 Відповісти
У кацапів єдиний економічний козир був і той вони прос.али.
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29.09.2022 09:45 Відповісти
Кто бы сомневался...
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29.09.2022 09:45 Відповісти
Для НАТО і балтійських країн це чудова невигадана легенда для навчань флоту, чого вони такі повільні...
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29.09.2022 09:46 Відповісти
Бо це як очкарик інтилегент і гопнік при можливості як будуть обоє діяти ?тому кацапи прекрасно знають що навіть можна ппо зняти з пітера так як правильне нато перші ніколи не нападуть
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29.09.2022 10:02 Відповісти
Мерекль ще продовжує стверджувати, що ці Потоки лише економічні проекти?
Мовчить ангелочок.
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29.09.2022 09:48 Відповісти
с крынским мостом будет тоже самое шо и с газопроводами. он пойдет ко дну
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29.09.2022 09:52 Відповісти
Буде весело, якщо кацапи самі ж його й підірвуть, як підірвали обидва потоки.
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29.09.2022 10:16 Відповісти
вони навіть теракт зробити з розумом не можуть.
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29.09.2022 09:52 Відповісти
Європа, не спи!!!
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29.09.2022 09:53 Відповісти
Европе сильно еще повезло, что Путин просто взорвал газопроводы, а мог бы пустить по ним какой ни будь отправляющий газ, например, иприт. Российские газопроводы это такой себе Троянский конь, цель которого уничтожить Европу.
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29.09.2022 09:57 Відповісти
Чому ніхто не кине туди сірника ?
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29.09.2022 10:02 Відповісти
От дебильный многоходовочник. Надеется что перспектива увеличения прокачки газа через Украину заставит союзников принуждать нас к миру.
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29.09.2022 10:02 Відповісти
Вопрос только времени, Путин взорвет и газопровод в Украине или в России. Путин не остановится. Его можно остановить только силой. Вводите войска НАТО в Украину, больше помогайте Украине
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29.09.2022 10:12 Відповісти
Сами справимся! Ещеб хоть 1% арсенала НАТО...
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29.09.2022 13:45 Відповісти
Говорят что они еще при строительстве были заминированы
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29.09.2022 10:08 Відповісти
С этим дебилом хутиным, играющимся в шпионские игры, все возможно
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29.09.2022 10:34 Відповісти
Тепер рф має офіційний привід нанести удар по будь-якій країні, яку вона визначить винною у підриві. Скоріше за все, це буде якась країна Балтії, або та сама Швеція чи Данія. Буде удар чи ні - невідомо, мабуть, ні. Але шантаж та торги щодо санкцій і цін на газ-нафту будуть точно.
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29.09.2022 10:19 Відповісти
Никакого повода нет

Там территориальные воды Дании и Швеции

Они вообще могли отменить разрешение и закрыть газопроводы официально
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29.09.2022 11:02 Відповісти
Ще оце мурло там вешталося
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29.09.2022 10:25 Відповісти
******* вже, кацапи, я вас дуже прошу, ******* по Данії чи Швеції, ви ж бажаєте воювати з НАТО. То чого тягнете?...
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29.09.2022 10:30 Відповісти
Останніми роками активність Росії в Балтійському морі зросла. Джерело: https://censor.net/ua/n3370345

Раша готовилась взять Балтийское море под личный контроль , как Азовское. Если бы СП заработали , то достаточно устроить на них такие взрывы и потом организовать там на входе в море рашкину.службу « охраны СП» и проверять все корабли .
И так бы и было , еслибы придурок хутин не развязал войну в Украине
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29.09.2022 10:32 Відповісти
Зараз Балтийське море - внутрішнє море НАТО, якому належить 98% берегової лінії.
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29.09.2022 10:41 Відповісти
Ну виже знаете що гопнику закони не писани- він із себе робив імператора ВСЕЯ ЗЕМЛІ .
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29.09.2022 10:45 Відповісти
Що ж тут незрозумілого?
Прокуратура Данії через 8 років дійде висновку, що російські громадяни Гіркін, Дубинський, Пулатов і громадянин Данії Харченко роздобули підводний човен на базі в Сєвєроморську, заплили у економічні води Данії і підірвали газопровід.
Датський суд засудить їх заочно...
Все ж зрозуміло!
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29.09.2022 11:04 Відповісти
Рашен "ЛОШАРИК". Копия того, что затонул 1-2 года назад... На очереди - подводные трансконтинент. кабели...
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29.09.2022 11:19 Відповісти
Если исходить из того, что русские на столько тупые, чтобы самостоятельно уничтожить такой рычаг давления на Европу и Украину, то я не удивлюсь, если окажется, что они в сговоре с США разыгрывают карту по уничтожению экономики Европы.
Европейские предприятия ещё до этого взрыва начали перебираться в США, сейчас точно потекут туда рекой.

Никто не любит говорить о том, как та же Германия стала процветающей экономикой. Сейчас через тот же ресурс станут нищими.
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29.09.2022 11:40 Відповісти
5 рублей ,на больше не заработал.
3300 предприятий с Германии разобрал т вывез СССР
Еще 1000 предприятий с Азии.
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29.09.2022 11:53 Відповісти
кидайте спичку- пусть взлетят потоки вместе с кацапскими кораблями
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29.09.2022 12:03 Відповісти
только последний даун не знает что диверсию сделали рашисты
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29.09.2022 13:56 Відповісти
До сих пор действовала негласная договоренность о неприкосновенности инфраструктуры, -кабелей, трубопроводови т.д. .Но как только рашистам стало ясно, что газ по морским трубам в Германию не продать, а Польшаодновременнопроложила иоткрыла своютрубу в Норвегию, онирешили получить повод взорвать польскую трубу.

Но очевидно, что заряды сработали только на трёх нитках - четвертый лежит где то рядом струбой на дне - вот, где надо искать следы кривых рашистских ручонок..
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29.09.2022 15:08 Відповісти
потопили б кілька кораблів за порушення перетину кордону то вже не лізли б куди не треба
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29.09.2022 20:45 Відповісти
Можливо, царь лаптеногих обрізає своїм наступникам здатність дагаваріцца по газу. Все ж таки ремонт тривалий. А так взірвали і все інше побоку. Надо рвать когті -як говорив Льолік з Діамантової руки. А посудини припхалися, щоб заважати ремонту. Ну і повезло датчанам. датчани довго комизились з дозволом, вважали, що екологічно ці штуки шкідливі. Все ж німці вговорили, а тут на тобі, як у воду дивились і бачили царя лаптеногих в підводному човні.
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29.09.2022 21:05 Відповісти
 
 