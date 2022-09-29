Вблизи мест утечек "Северного потока" заметили корабли ВМС России, - CNN

И Дания, и Швеция ведут расследование, но проверка места еще не проведена, и подробности о том, что именно повлекло за собой взрывы, остаются отрывочными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки и еще одного источника, знакомого с этим вопросом, представителей Европейской службы безопасности.

Представители европейской службы безопасности в понедельник и вторник заметили корабли ВМС России вблизи утечек в трубопроводах "Северного потока", вероятно, вызванных подводными взрывами. Согласно данным, предоставленным CNN, непонятно, имели ли корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые следователи будут изучать.

По словам одного из представителей разведки, на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подлодки. Три американских чиновника заявили, что у США еще нет детального объяснения произошедшего через несколько дней после того, как взрывы, видимо, вызвали три отдельных и одновременных утечек в двух трубопроводах.

По словам датского военного чиновника, российские корабли регулярно действуют в этом районе. Он подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно означает, что Россия нанесла ущерб.

"Мы видим их еженедельно. В последние годы активность России в Балтийском море выросла. Они достаточно часто проверяют нашу осведомленность – и в море, и в воздухе", – отметил представитель Дании.

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Но наблюдения по-прежнему вызывают дополнительные подозрения в отношении России, привлекшей наибольшее внимание как европейских, так и американских официальных лиц. Она, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

В США отказались комментировать информацию о кораблях.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются отрывочными. Отмечается, что правительство Дании проводит оценку, и может потребоваться до двух недель, чтобы расследование было должным образом начато, потому что давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки – хотя другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что расследование может начаться уже в воскресенье.

CNN обратился в Миноборону России за комментариями по поводу присутствия кораблей.

Расследование инцидента на двух нитях "Северного потока"

Согласно европейским источникам, осведомленным в этом деле, правительство Дании берет на себя инициативу в расследовании и установило зону отчуждения протяженностью пять морских миль и запрет для полетов в зоне протяженностью 1 километр.

Официальные лица США были гораздо более осторожными, чем их европейские коллеги, делая выводы об утечках. Но по данным СNN, высокопоставленный чиновник США и военный чиновник США заявили, что Россия все еще является главным подозреваемым. Также по мнению чиновников США, подозрительно и то, что на этой неделе Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поврежденному трубопроводу. Как правило, по словам чиновника, Россия недостаточно организована, чтобы двигаться так быстро, что свидетельствует о том, что маневр был заранее спланирован.

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Если бы Россия намеренно повлекла за собой взрывы, она фактически саботировала бы собственные трубопроводы: российская государственная компания "Газпром" является мажоритарным акционером "Северного потока-1" и единственным владельцем "Северного потока-2".

Но официальные лица, знакомые с последними данными разведки, говорят, что Москва, вероятно, сочла бы такой шаг достойным своей цены, потому что он помог бы увеличить расходы на поддержку Украины в Европе. Сотрудники американской и западной разведки считают, что российский президент Владимир Путин играет на то, что из-за повышения стоимости электроэнергии и приближения зимы европейское население может выступить против западной стратегии экономической изоляции России.

Новый газопровод "Северный поток-2" еще не был запущен в коммерческую эксплуатацию. План использования его для поставки газа был упразднен Германией за несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину в феврале.

Напомним, 26 сентября компания Nord Stream AG заявила о падении давления на обеих нитях российского газопровода Северный поток-1. В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. В СМИ начала появляться информация, что все нити Северного потока и Северного потока - 2 навсегда останутся непригодными для использования.

По данным SPIEGEL, несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

В свою очередь, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "падение давления сразу на нескольких нитях газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, которая требует срочного рассмотрения".

Также, сегодня, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.