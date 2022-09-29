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Новости За рубежом Газ
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ВМФ РФ (169) Газ (10095) Германия (6001) Дания (442) Швеция (885) утечка (46) Северный поток (1428)

Вблизи мест утечек "Северного потока" заметили корабли ВМС России, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

И Дания, и Швеция ведут расследование, но проверка места еще не проведена, и подробности о том, что именно повлекло за собой взрывы, остаются отрывочными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки и еще одного источника, знакомого с этим вопросом, представителей Европейской службы безопасности.

Представители европейской службы безопасности в понедельник и вторник заметили корабли ВМС России вблизи утечек в трубопроводах "Северного потока", вероятно, вызванных подводными взрывами. Согласно данным, предоставленным CNN, непонятно, имели ли корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые следователи будут изучать.

По словам одного из представителей разведки, на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подлодки. Три американских чиновника заявили, что у США еще нет детального объяснения произошедшего через несколько дней после того, как взрывы, видимо, вызвали три отдельных и одновременных утечек в двух трубопроводах.

По словам датского военного чиновника, российские корабли регулярно действуют в этом районе. Он подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно означает, что Россия нанесла ущерб.

"Мы видим их еженедельно. В последние годы активность России в Балтийском море выросла. Они достаточно часто проверяют нашу осведомленность – и в море, и в воздухе", – отметил представитель Дании.

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Но наблюдения по-прежнему вызывают дополнительные подозрения в отношении России, привлекшей наибольшее внимание как европейских, так и американских официальных лиц. Она, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

В США отказались комментировать информацию о кораблях.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются отрывочными. Отмечается, что правительство Дании проводит оценку, и может потребоваться до двух недель, чтобы расследование было должным образом начато, потому что давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки – хотя другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что расследование может начаться уже в воскресенье.

CNN обратился в Миноборону России за комментариями по поводу присутствия кораблей.

Расследование инцидента на двух нитях "Северного потока"

Согласно европейским источникам, осведомленным в этом деле, правительство Дании берет на себя инициативу в расследовании и установило зону отчуждения протяженностью пять морских миль и запрет для полетов в зоне протяженностью 1 километр.

Официальные лица США были гораздо более осторожными, чем их европейские коллеги, делая выводы об утечках. Но по данным СNN, высокопоставленный чиновник США и военный чиновник США заявили, что Россия все еще является главным подозреваемым. Также по мнению чиновников США, подозрительно и то, что на этой неделе Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поврежденному трубопроводу. Как правило, по словам чиновника, Россия недостаточно организована, чтобы двигаться так быстро, что свидетельствует о том, что маневр был заранее спланирован.

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Если бы Россия намеренно повлекла за собой взрывы, она фактически саботировала бы собственные трубопроводы: российская государственная компания "Газпром" является мажоритарным акционером "Северного потока-1" и единственным владельцем "Северного потока-2".

Но официальные лица, знакомые с последними данными разведки, говорят, что Москва, вероятно, сочла бы такой шаг достойным своей цены, потому что он помог бы увеличить расходы на поддержку Украины в Европе. Сотрудники американской и западной разведки считают, что российский президент Владимир Путин играет на то, что из-за повышения стоимости электроэнергии и приближения зимы европейское население может выступить против западной стратегии экономической изоляции России.

Новый газопровод "Северный поток-2" еще не был запущен в коммерческую эксплуатацию. План использования его для поставки газа был упразднен Германией за несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину в феврале.

Напомним, 26 сентября компания Nord Stream AG заявила о падении давления на обеих нитях российского газопровода Северный поток-1. В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. В СМИ начала появляться информация, что все нити Северного потока и Северного потока - 2 навсегда останутся непригодными для использования.

По данным SPIEGEL, несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

В свою очередь, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "падение давления сразу на нескольких нитях газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, которая требует срочного рассмотрения".

Также, сегодня, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.
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Топ комментарии
+23
Мерекль ще продовжує стверджувати, що ці Потоки лише економічні проекти?
Мовчить ангелочок.
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29.09.2022 09:48
+13
А всегда говорил что и сп, и сп2 будет длинным памятником касапской тупости и жадности...
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29.09.2022 09:41
+12
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29.09.2022 09:44
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Правила форума Совет форумчан
А всегда говорил что и сп, и сп2 будет длинным памятником касапской тупости и жадности...
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29.09.2022 09:41 Ответить
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29.09.2022 09:43 Ответить
Як неочікувано
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29.09.2022 09:43 Ответить
так-дуже дивно...
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29.09.2022 09:45 Ответить
совпадение, не думаю
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29.09.2022 09:44 Ответить
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29.09.2022 09:44 Ответить
*****, пугать-то так зачем, вы ж хоть предупреждайте....
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29.09.2022 12:09 Ответить
Кацапія робить в Балтиці газіровку. Налєтай-навалісь.
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29.09.2022 09:44 Ответить
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29.09.2022 10:33 Ответить
Це шо ж виходить, що скумбрii по 8 гривен же не буде?
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29.09.2022 10:54 Ответить
Да нє может етава бить! А как же хахли?
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29.09.2022 09:45 Ответить
У кацапів єдиний економічний козир був і той вони прос.али.
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29.09.2022 09:45 Ответить
Кто бы сомневался...
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29.09.2022 09:45 Ответить
Для НАТО і балтійських країн це чудова невигадана легенда для навчань флоту, чого вони такі повільні...
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29.09.2022 09:46 Ответить
Бо це як очкарик інтилегент і гопнік при можливості як будуть обоє діяти ?тому кацапи прекрасно знають що навіть можна ппо зняти з пітера так як правильне нато перші ніколи не нападуть
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29.09.2022 10:02 Ответить
Мерекль ще продовжує стверджувати, що ці Потоки лише економічні проекти?
Мовчить ангелочок.
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29.09.2022 09:48 Ответить
с крынским мостом будет тоже самое шо и с газопроводами. он пойдет ко дну
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29.09.2022 09:52 Ответить
Буде весело, якщо кацапи самі ж його й підірвуть, як підірвали обидва потоки.
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29.09.2022 10:16 Ответить
вони навіть теракт зробити з розумом не можуть.
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29.09.2022 09:52 Ответить
Європа, не спи!!!
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29.09.2022 09:53 Ответить
Европе сильно еще повезло, что Путин просто взорвал газопроводы, а мог бы пустить по ним какой ни будь отправляющий газ, например, иприт. Российские газопроводы это такой себе Троянский конь, цель которого уничтожить Европу.
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29.09.2022 09:57 Ответить
Чому ніхто не кине туди сірника ?
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29.09.2022 10:02 Ответить
От дебильный многоходовочник. Надеется что перспектива увеличения прокачки газа через Украину заставит союзников принуждать нас к миру.
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29.09.2022 10:02 Ответить
Вопрос только времени, Путин взорвет и газопровод в Украине или в России. Путин не остановится. Его можно остановить только силой. Вводите войска НАТО в Украину, больше помогайте Украине
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29.09.2022 10:12 Ответить
Сами справимся! Ещеб хоть 1% арсенала НАТО...
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29.09.2022 13:45 Ответить
Говорят что они еще при строительстве были заминированы
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29.09.2022 10:08 Ответить
С этим дебилом хутиным, играющимся в шпионские игры, все возможно
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29.09.2022 10:34 Ответить
Тепер рф має офіційний привід нанести удар по будь-якій країні, яку вона визначить винною у підриві. Скоріше за все, це буде якась країна Балтії, або та сама Швеція чи Данія. Буде удар чи ні - невідомо, мабуть, ні. Але шантаж та торги щодо санкцій і цін на газ-нафту будуть точно.
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29.09.2022 10:19 Ответить
Никакого повода нет

Там территориальные воды Дании и Швеции

Они вообще могли отменить разрешение и закрыть газопроводы официально
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29.09.2022 11:02 Ответить
Ще оце мурло там вешталося
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29.09.2022 10:25 Ответить
******* вже, кацапи, я вас дуже прошу, ******* по Данії чи Швеції, ви ж бажаєте воювати з НАТО. То чого тягнете?...
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29.09.2022 10:30 Ответить
Останніми роками активність Росії в Балтійському морі зросла. Джерело: https://censor.net/ua/n3370345

Раша готовилась взять Балтийское море под личный контроль , как Азовское. Если бы СП заработали , то достаточно устроить на них такие взрывы и потом организовать там на входе в море рашкину.службу « охраны СП» и проверять все корабли .
И так бы и было , еслибы придурок хутин не развязал войну в Украине
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29.09.2022 10:32 Ответить
Зараз Балтийське море - внутрішнє море НАТО, якому належить 98% берегової лінії.
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29.09.2022 10:41 Ответить
Ну виже знаете що гопнику закони не писани- він із себе робив імператора ВСЕЯ ЗЕМЛІ .
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29.09.2022 10:45 Ответить
Що ж тут незрозумілого?
Прокуратура Данії через 8 років дійде висновку, що російські громадяни Гіркін, Дубинський, Пулатов і громадянин Данії Харченко роздобули підводний човен на базі в Сєвєроморську, заплили у економічні води Данії і підірвали газопровід.
Датський суд засудить їх заочно...
Все ж зрозуміло!
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29.09.2022 11:04 Ответить
Рашен "ЛОШАРИК". Копия того, что затонул 1-2 года назад... На очереди - подводные трансконтинент. кабели...
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29.09.2022 11:19 Ответить
Если исходить из того, что русские на столько тупые, чтобы самостоятельно уничтожить такой рычаг давления на Европу и Украину, то я не удивлюсь, если окажется, что они в сговоре с США разыгрывают карту по уничтожению экономики Европы.
Европейские предприятия ещё до этого взрыва начали перебираться в США, сейчас точно потекут туда рекой.

Никто не любит говорить о том, как та же Германия стала процветающей экономикой. Сейчас через тот же ресурс станут нищими.
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29.09.2022 11:40 Ответить
5 рублей ,на больше не заработал.
3300 предприятий с Германии разобрал т вывез СССР
Еще 1000 предприятий с Азии.
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29.09.2022 11:53 Ответить
кидайте спичку- пусть взлетят потоки вместе с кацапскими кораблями
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29.09.2022 12:03 Ответить
только последний даун не знает что диверсию сделали рашисты
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29.09.2022 13:56 Ответить
До сих пор действовала негласная договоренность о неприкосновенности инфраструктуры, -кабелей, трубопроводови т.д. .Но как только рашистам стало ясно, что газ по морским трубам в Германию не продать, а Польшаодновременнопроложила иоткрыла своютрубу в Норвегию, онирешили получить повод взорвать польскую трубу.

Но очевидно, что заряды сработали только на трёх нитках - четвертый лежит где то рядом струбой на дне - вот, где надо искать следы кривых рашистских ручонок..
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29.09.2022 15:08 Ответить
потопили б кілька кораблів за порушення перетину кордону то вже не лізли б куди не треба
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29.09.2022 20:45 Ответить
Можливо, царь лаптеногих обрізає своїм наступникам здатність дагаваріцца по газу. Все ж таки ремонт тривалий. А так взірвали і все інше побоку. Надо рвать когті -як говорив Льолік з Діамантової руки. А посудини припхалися, щоб заважати ремонту. Ну і повезло датчанам. датчани довго комизились з дозволом, вважали, що екологічно ці штуки шкідливі. Все ж німці вговорили, а тут на тобі, як у воду дивились і бачили царя лаптеногих в підводному човні.
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29.09.2022 21:05 Ответить
 
 