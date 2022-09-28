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Новости За рубежом
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Германия (6001) Северный поток (1428)

Все нити "Северных потоков" могут выйти из строя навсегда, - Tagesspiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік

Спецслужбы Германии опасаются, что все нити "Северного потока" и "Северного потока-2" навсегда останутся непригодными для использования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники и немецкие службы безопасности.

Издание отмечает, что если их быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет в трубопроводы и разъест их.

Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.

Читайте: ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel
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Топ комментарии
+42
Одну дірку можна заткнути меркель, іншу - шрьодером.
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28.09.2022 15:14
+38
от кацапи і зробили те, що не змогли європейські слизняки: наклали ембарго на енергоносії. причому одразу і повне. без усіляких там поетапних переходів.
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28.09.2022 15:13
+37
100%

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28.09.2022 15:19
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Ну ты понЕл...

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28.09.2022 15:22 Ответить
От німці жалюгідні.... Нема слів
То що вони самі закрити мали вже давно, вони побоюються... Оці слова спецслужб, що вони побоюються, тільки надихають кремлядь ще більше провокувати та брати на понт
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28.09.2022 15:23 Ответить
пару дирок і 100 лярдів , вкладених в потоки,зробили на весь світ великий "пшик"
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28.09.2022 15:23 Ответить
Зважаючи на те що була (і є) ГТС України, нічого було ту херню і будувати
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28.09.2022 15:24 Ответить
Яке кончене: мабуть десятки мільйонів щодня в океан та атмосферу уходять!
І що ти придурок довів усьому світові?
Лише те, що кацапи настільки *******, що мати їх за постачальника, може тільки повний ідіот!
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28.09.2022 15:24 Ответить
Ну що, панове німці, хто там сраку на свастику рвав, доказуюючи необхідність 2-х потоків?
Агов, пані Меркель, хоч щось гавкніть на захист.
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28.09.2022 15:24 Ответить
ты дядя путин не балуй, а то дельфин откусит *** ! )))
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28.09.2022 15:33 Ответить
Странно,а с украинской трубой всё отлично уже 8 лет.Так война в Германии идёт?
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28.09.2022 15:36 Ответить
кто и как может их отремонтировать...?\чисто технически...\
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28.09.2022 15:39 Ответить
Куй його знає.
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28.09.2022 15:46 Ответить
Они заполнились водой

Там теперь только замена участка
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28.09.2022 15:52 Ответить
Только Нафтогаз способен отремонтировать.
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28.09.2022 15:52 Ответить
уже никто, потому что в следующем году они уже накуй никому не нужны будут как трубопроводы. Но как неплохой стартап для компании занимающейся металлоломом - имеет право на жизнь.
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28.09.2022 16:02 Ответить
😁
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28.09.2022 21:57 Ответить
Технически можно поднять и заменить пробитый участок. Но по теперешним геополитическим реалиям оно теперь годится только для металлолома.
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28.09.2022 16:33 Ответить
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28.09.2022 15:43 Ответить
Ну что многоходовочник твой тепер ход
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28.09.2022 15:44 Ответить
Он его сделал!
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28.09.2022 15:52 Ответить
"Шукай кому вигідно"!
Найбільшим отримувачем зиску є раша!
1. Не продає по контрактам (150$-200$),а тільки на спотовому 2.000$+ та по новим за 750$+ контрактам.
2. Збільшила продаж скрапленого,підняла ціну.
3. Ухиляється від відшкодувань за порушеня чиних контрактів.
4. Здійсьнює політико - економічний тиск(вентіль,компресор - не спрацювало).
5. Ну і чисто москсвинська жаба - " вони продають за 2000+,а ми вимушені віддавати за 200- .
Може щось забув - додавайте!
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28.09.2022 15:51 Ответить
Реально там пока все можно сделать. Так, на испуг. В идеале для нас было бы не плохо, чтоб навеки накрылось. Та и либералам в ЕС пора ущучить, кому хлопали 10 лет назад. Идёт передел бабла и сфер влияния, мы всего лишь второй план. Таких не мало, но и радоваться не чему. Ведь сами все просрали.
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28.09.2022 16:07 Ответить
В мире существует и работает методика ремонта газопроводов
диаметром до 1200мм Потоки смонтированы с диаметром 1420мм.
А какая толщина труб - не известно. Старые газопроводы работали
с давлением 55-75 атм. Сейчас рф газопровод " Сила Сибири " эксплуатирует по проекту 90 атм. Вот в чём вопрос .
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28.09.2022 16:09 Ответить
Поток 1 диаметр 1220мм, тиск на момент аварії у потоку 2 був 105 бар. Краще щоб не вийшло відремонтувати ))
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28.09.2022 16:39 Ответить
Эмбааааарго, прийдиии. 😆
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28.09.2022 16:28 Ответить
Ну и х... с ними.
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28.09.2022 18:03 Ответить
Зауважте -- вони побоюються !
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28.09.2022 19:12 Ответить
*назавжди залишаться непридатними для використання*та чому ж,буде Великий Балтійський кораловий риф.
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28.09.2022 20:36 Ответить
нарешті, сподіваюся, вирвали жало в незрозумілої сліпої лояльності німецької влади до мокшанських боліт.... Тепер дивишся і танки почнуть нам поставляти, бо вже немає за що пуйлу лизати резинову ж%пу ....
померла, то й померла ....
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28.09.2022 21:13 Ответить
расия наконец-то обогнала компанию Coca-Cola по объему производства газированных напитков
https://twitter.com/i/status/1574771419031945218
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29.09.2022 00:09 Ответить
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