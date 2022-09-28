Все нити "Северных потоков" могут выйти из строя навсегда, - Tagesspiegel

Спецслужбы Германии опасаются, что все нити "Северного потока" и "Северного потока-2" навсегда останутся непригодными для использования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники и немецкие службы безопасности.

Издание отмечает, что если их быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет в трубопроводы и разъест их.

Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.

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