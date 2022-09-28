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Все нити "Северных потоков" могут выйти из строя навсегда, - Tagesspiegel
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спецслужбы Германии опасаются, что все нити "Северного потока" и "Северного потока-2" навсегда останутся непригодными для использования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники и немецкие службы безопасности.
Издание отмечает, что если их быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет в трубопроводы и разъест их.
Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.
Топ комментарии
+42 Ласковый зверь
показать весь комментарий28.09.2022 15:14
+38 cimbitep
показать весь комментарий28.09.2022 15:13
+37 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий28.09.2022 15:19
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Пожалуйста, подождите...
То що вони самі закрити мали вже давно, вони побоюються... Оці слова спецслужб, що вони побоюються, тільки надихають кремлядь ще більше провокувати та брати на понт
І що ти придурок довів усьому світові?
Лише те, що кацапи настільки *******, що мати їх за постачальника, може тільки повний ідіот!
Агов, пані Меркель, хоч щось гавкніть на захист.
Там теперь только замена участка
Найбільшим отримувачем зиску є раша!
1. Не продає по контрактам (150$-200$),а тільки на спотовому 2.000$+ та по новим за 750$+ контрактам.
2. Збільшила продаж скрапленого,підняла ціну.
3. Ухиляється від відшкодувань за порушеня чиних контрактів.
4. Здійсьнює політико - економічний тиск(вентіль,компресор - не спрацювало).
5. Ну і чисто москсвинська жаба - " вони продають за 2000+,а ми вимушені віддавати за 200- .
Може щось забув - додавайте!
диаметром до 1200мм Потоки смонтированы с диаметром 1420мм.
А какая толщина труб - не известно. Старые газопроводы работали
с давлением 55-75 атм. Сейчас рф газопровод " Сила Сибири " эксплуатирует по проекту 90 атм. Вот в чём вопрос .
померла, то й померла ....
https://twitter.com/i/status/1574771419031945218