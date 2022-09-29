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Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

потік,північний

Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету Svenska Dagbladet.

Два із чотирьох витоків газу сталися у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.

Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.

Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.

Також читайте: Усі нитки "Північних потоків" можуть вийти з ладу назавжди, - Tagesspiegel

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Тарас Чорновіл:
"***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.

А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
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29.09.2022 09:29
+17
або ще на етапі будівництва заздалегідь були закладені технічні можливості спричиняти такі "диверсії"...
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29.09.2022 09:29
+12
Напевно хочуть побудувати норд стрим ТРИ
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29.09.2022 09:30
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Рукожопи навіть труби не змогли зварити як слід.
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29.09.2022 09:21 Відповісти
або ще на етапі будівництва заздалегідь були закладені технічні можливості спричиняти такі "диверсії"...
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29.09.2022 09:29 Відповісти
Кажуть там вже знайшли візитку Яроша.
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29.09.2022 09:31 Відповісти
Ні. Там знайшли шеврон "Азову". Расєйський слєдком вже почав "расслєдованиє"
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29.09.2022 09:53 Відповісти
Слєдствєний камітет вазбуділся і сам бастрикін взялся за лупу...
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29.09.2022 10:36 Відповісти
За що там бастрикін взявся???
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29.09.2022 15:47 Відповісти
Ну лупа в нього є, він як стара ******, вже нічого не бачить і в нього є ото така як в коміксах у детективів лупа з ручкою...
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29.09.2022 21:42 Відповісти
Рукожопи не змогли навіть підірвати всі чотири труби,чи може , рахувати тільки до трьох вміють....
Помилку виправлено, нарешті всі труби роблять газводу..))
.
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29.09.2022 09:50 Відповісти
кізда цьому металобрухту
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29.09.2022 09:22 Відповісти
А як нас їм лякали!...
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29.09.2022 09:24 Відповісти
Та не кажіть. Може так і з рашкою буде. Чіркнути сірником - та запалає.
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29.09.2022 09:30 Відповісти
100% что курил водолаз.
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29.09.2022 09:25 Відповісти
Тарас Чорновіл:
"***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.

А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
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29.09.2022 09:29 Відповісти
кремлядський карлик ищет повод взорвать польскую трубу в Норвегию, которую только что открыли
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29.09.2022 15:50 Відповісти
Напевно хочуть побудувати норд стрим ТРИ
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29.09.2022 09:30 Відповісти
!!
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29.09.2022 09:53 Відповісти
типа хитрая рашка - не может открыто европе газ перекрыть, то типа авария. а контракт небось бери и плати, все равно деньги получат и будут тянуть трубу опять, очень выгодное дело, все равно что ложить асфальт на большом крадивныцтве
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29.09.2022 09:31 Відповісти
Европа нашла замену расейскому газу, потоки 1 и 2 уже не нужны, тем более спокойно можно гнать газ по нашей трубе...
Пуйло решил устроить форс - мажор,чтобы не платить неустойки за свои *******....
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29.09.2022 09:59 Відповісти
значит следующая цель поставки по нашей трубе, чтобы и нам и европе не досталось
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29.09.2022 10:01 Відповісти
тем более диверсия на заводе где газ сжижают в америке уже была...
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29.09.2022 10:07 Відповісти
Думаю,завод отремонтируют,возможно, и ещё диверсии будут...
Здесь важен принцип:Европа отказывается от газа с параши, ну еще несколько месяцев,пока полностью не перекроют потребности другими поставщиками...
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29.09.2022 10:27 Відповісти
Взрывай, не взрывай --- Европе НЕ НУЖЕН расейский газ!

..
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29.09.2022 10:20 Відповісти
По вашей трубе,которая только благодаря желанию Путина заполняется и отключается в 1 секунду?
Выстрелил по Крыму- нет газа
Выстрелил по аэродрому в Белгороде- нет газа.
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29.09.2022 10:30 Відповісти
Вы так и не поняли --- желания *****,или как Вы говорите, Путина уже не имеют никакого значения -- газ из гондурасеи Европе не нужен...да,пострадают поставки по украинской ГТС, но война есть война...
А вот после войны ,когда газовые месторождения оседлают транснациональные корпорации,(и Украина, в том числе) наша труба заработает --- мало не покажется!
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29.09.2022 10:41 Відповісти
транснациональные корпорации придут в Украину,что бы какие-то бомжи типа бени им работать не давали?
Румыния имеет кучу не обследованных
в чёрном море,но туда ни одна корпорация идти не хочет.
Ху.ло сидит на газовом рычаге и зависит все только от него.
А продаёт он его только потому что девать некуда и Украина ему в этом помогает.
Труба 70-х годов,не охраняемая-точно мало не покажется
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29.09.2022 11:21 Відповісти
Не,ну это какой-то атас! Корпорации придут дерибанить разгромленную и рассыпавшуюся на куски милую Вашему сердцу гондурасею!
А Украина здесь только при том,что ей достанется самый большой кусок пирога...И предвосхищая Ваш коммент сразу отвечу: "Нет,не подавится!".
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29.09.2022 14:21 Відповісти
Дозволили Цапії побудувати цей провід в своїх водах? А це всеодно, що дозволити тимчасово зберігати ядовиту змію в своїй квартирі, рано чи пізно когось вкусить. Як там рибка? А як там безпека громадян і судоплавства? Бо там де ЦІпія - там горе, кров, страх, насилля і бруд.
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29.09.2022 09:31 Відповісти
Два Потоки, 1-й й 2-й, кожен по дві нитки.
Разом - чотири нитки.
Три були підірвані три дні тому, а сьогодні підірвали і четверту.
Згорів сарай, гори та хата
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29.09.2022 09:31 Відповісти
Потому что сделанно по-руССки...
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29.09.2022 09:38 Відповісти
Вся вопиёт земля,
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.

Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!

Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!

Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!

И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
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29.09.2022 09:38 Відповісти
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29.09.2022 09:52 Відповісти
Кстати, почему никто не рассматривает последствия с точки зрения судоходства в районах прорывов?
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29.09.2022 09:43 Відповісти
Тому що пароплавству це не зашкодить, а от екологи взвиють.
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29.09.2022 09:53 Відповісти
Гм...а якщо якийсь матрос викине цигарку за борт?
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29.09.2022 10:12 Відповісти
Піонери Росії напряглися........ , МЕТАЛОБРУХТ......... НІЧЕЙНЄНЬКІЙ....... Хто перший??!
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29.09.2022 09:43 Відповісти
Рахітні кацапм спочатку будують а потім взривають в угоду амбіціям одного шизофреніка... і так кожного століття...
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29.09.2022 10:10 Відповісти
Европа быстро протрезвеет. К следующему лету все газовые пути туда будут диверсифицированы.
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29.09.2022 10:18 Відповісти
После Вовусиных отмазок про невозможность по Крыму стрелять,так
ему не разрешают на Западе,выступил Шолц:
" Мы никогда не запрещали наше оружие где-либо применять.
Это теперь ваше оружие- делайте с ним что хотите,стреляйте куда хотите"
Но Путин ведь сразу газ перекроет, деньга не потечёт,вот в чём проблема-в деньгах.
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29.09.2022 10:36 Відповісти
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29.09.2022 11:10 Відповісти
только последний даун не знает что диверсию сделали рашисты
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29.09.2022 13:57 Відповісти
Тепер ЕС 100% ліцензують СП2 бо газу дуже треба.
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29.09.2022 17:30 Відповісти
 
 