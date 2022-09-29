Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету Svenska Dagbladet.
Два із чотирьох витоків газу сталися у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.
Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.
Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.
Топ коментарі
+22 Ан Мур
показати весь коментар29.09.2022 09:29
+17 piligrim
показати весь коментар29.09.2022 09:29
+12 Олег Дереш
показати весь коментар29.09.2022 09:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Помилку виправлено, нарешті всі труби роблять газводу..))
.
"***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.
А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
Пуйло решил устроить форс - мажор,чтобы не платить неустойки за свои *******....
Здесь важен принцип:Европа отказывается от газа с параши, ну еще несколько месяцев,пока полностью не перекроют потребности другими поставщиками...
..
Выстрелил по Крыму- нет газа
Выстрелил по аэродрому в Белгороде- нет газа.
А вот после войны ,когда газовые месторождения оседлают транснациональные корпорации,(и Украина, в том числе) наша труба заработает --- мало не покажется!
Румыния имеет кучу не обследованных
в чёрном море,но туда ни одна корпорация идти не хочет.
Ху.ло сидит на газовом рычаге и зависит все только от него.
А продаёт он его только потому что девать некуда и Украина ему в этом помогает.
Труба 70-х годов,не охраняемая-точно мало не покажется
А Украина здесь только при том,что ей достанется самый большой кусок пирога...И предвосхищая Ваш коммент сразу отвечу: "Нет,не подавится!".
Разом - чотири нитки.
Три були підірвані три дні тому, а сьогодні підірвали і четверту.
Згорів сарай, гори та хата
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.
Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
ему не разрешают на Западе,выступил Шолц:
" Мы никогда не запрещали наше оружие где-либо применять.
Это теперь ваше оружие- делайте с ним что хотите,стреляйте куда хотите"
Но Путин ведь сразу газ перекроет, деньга не потечёт,вот в чём проблема-в деньгах.