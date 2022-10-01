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Пошкодження "Північних потоків" - свідома диверсія, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

північний

Президент США Джо Байден у п’ятницю назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Таку заяву Байден зробив у телевізійному зверненні до американців у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру", – сказав президент США.

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Він наголосив, що наразі невідомо, що саме сталося з російськими газогонами, але закликав не вірити Росії та російському президенту Владіміру Путіну.
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Топ коментарі
+26
оперативная карта боевых действий на Восточном направлении на вечер 30.09.2022......
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01.10.2022 00:04
+15
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01.10.2022 02:13
+11
русский, ты сегодня зарегистрировался, шоб тут размазывать дерьмо из пастей ваших пропагандонов?
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01.10.2022 00:12
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Еі, то діти бавились. Не свідомі. Або в дупель п'яні аквалангісти.
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01.10.2022 00:02 Відповісти
оперативная карта боевых действий на Восточном направлении на вечер 30.09.2022......
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01.10.2022 00:04 Відповісти
Застаріло вже . У кацапомонстра від нижньої челюсті лишились тільки гнилі зуби.
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01.10.2022 00:43 Відповісти
Всё равно актуально
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01.10.2022 00:52 Відповісти
Кацапня в Балтиці вирішила робити газовану воду.
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01.10.2022 00:05 Відповісти
русский, ты сегодня зарегистрировался, шоб тут размазывать дерьмо из пастей ваших пропагандонов?
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01.10.2022 00:12 Відповісти
Далеко не все. Только те, которые цитируют говноротых русских пропагандонов. Как ты,русский.
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01.10.2022 00:18 Відповісти
А как же недавняя авария на стороне расиси и невозможность поставки газа? Тоже США виноваты? Это слишком очевидно, чтобы такое делала США. А вот насрать у всех на виду, это в духе кацапопидаров.
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01.10.2022 00:21 Відповісти
Как раз настолько, русский. Начав полномасштабное вторжение, ваш фюрер просто обнулил будущее вашей страны-помойки. А снявши голову, по волосам не плачут.
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01.10.2022 00:30 Відповісти
Ну да. Значит это США настолько тупые, что в очевидной ситуации взорвали трубы у всех на глазах... Поклонник Задорнова?
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01.10.2022 00:33 Відповісти
А я бы на месте эрфии так сделал и обвинил бы США, что мол те воспользовались ситуацией для своего сланцевого газа. А мы рабсея, мы за мир. Ни на кого не нападаем, а на территории Украины, воюем с НАТО.
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01.10.2022 00:43 Відповісти
Договор подписан так, что деньги за газ Россия будет получать всё равно.
А вот Европа и платит, и без газа сидит.
Кому выгодно ? Чьи подлодки там крутились ?
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01.10.2022 00:44 Відповісти
на рот россия будет получать
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01.10.2022 01:03 Відповісти
женіть цього кацапа *****
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01.10.2022 00:12 Відповісти
Мы все помним: "Украине и Европе перекроем газ!"
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01.10.2022 00:20 Відповісти
А тих співаків вже краби доїдають...
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01.10.2022 20:26 Відповісти
Тю, вы так и не вдуплил, шо кремлядь, еще советская, затеяла "газ-трубы", чтобы использовать прием бича и пряника в отношении Европы. Когда совкокремляди было выгодно осадить экономически амеров(шобы их продукция была неконкурентоспособна в Европе) отпускали Европе углеводороды ниже мировых цен. Для этого были выпущены танкеры типа "Крым", которыми на рынок выбрасывалась совконефть , дешевле мировых цен. Когда кремляди нужно было осадить Европу, цены повышали. В это время кремлядь заигрывала со Штатами.., Но шо-та пошло не так... Так и развалился СССР. Бо амеры, вместе с саудитами, после очередного снижения кремлядью цен на углеводороды, снизили цены еще ниже. Как говорится пока жирный худеет, тощий загибается... Так Союз и заказал долго жить. Но тупой пыня не учил историю, взялся за старое - настроил потоков. Тяперича на кону целостность нарабсеи, бо повязла в своей же афере.
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01.10.2022 00:53 Відповісти
СССР начал разваливать агент госдепа горбачев, а окончательно развалили подписанты Беловежской Пущи. В 30-е, 40-е, 50-е экономика СССР была в гораздо большей жопе, чем в 80-е, но тогда никто не думал ни о каком развале.
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01.10.2022 01:08 Відповісти
Правда? А мы думали проржавело
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01.10.2022 00:08 Відповісти
Ці газогони будували багато років, вклали десятки мільярдів, водили хороводи і раділи, щоб за один день "всьо"
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01.10.2022 00:21 Відповісти
Вова бзданул от страха в анальньій чемодан, а он напрямую подключен к руским газопроводам вьісокого давления. И произошла трагедия - трубьі со стенкой 40 миллиметров разорвало.
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01.10.2022 00:28 Відповісти
Сьогодні путін толкнув антиамериканську промову.

Тепер понятно, хто зірвав газопроводи північний поток.

Путін. Щоб Європа подумала, що це зробила америка. Щоб настроїти Європу проти америки.

Це все було зроблено до сьогоднішньої промови путіна.

І в своїй промові він дуже сильно налаштовував європу проти америки. І про газозопроводи говорив: "європа дивіться, це америка проти вас теракт зробила.
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01.10.2022 00:28 Відповісти
а декотрі вважають то українські навчені дельфіни з носом-тараном,
навіть їх сині капці на березі знайшли...
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01.10.2022 00:31 Відповісти
y лівому капцю під підкладкою в целофані.
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01.10.2022 00:43 Відповісти
красиво амеры ******* подставили, классически: ни денег, ни трубы и никто этому ******** плешивому не верит, что это не он сделал - зато труба в Украине теперь очень важна, бо газ девать некуда, а она единственная... такой вот гибридный х.й в жопу кацапам, и доказать невозможно - оносамойобнуло =)
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01.10.2022 00:58 Відповісти
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01.10.2022 02:13 Відповісти
Еще при прокладке этой помойки в обход нас, стран Балтии и Польши (ну и Бульбостана, там же многовекторный таракан лезет во все щели) всегда удивлялся, о чем там орки думают, когда вот так трубы прокладывают с судов просто как будто витую пару 25 лет назад тянул народ из квартиры в квартиру. И что это не ла-манш с туннелем, а чудовищно легко уничтожаемый объект любой миной, которой 100-150 лет. Ладно бы еще были секции по 500м с моторизированным вентилями в очень крепкой оболочке от давления воды, когда при утечке газа закрываются автоматически 2 вентиля, затем поврежденный кусок режут в воде, отпихивают в сторону, поднимают 2 конца остальной трубы, наваривают новый кусок на корабле-трубоукладчике и опускают на дно, это еще возможно на такой глубине. Но кацапы то ли тупые, то ли жадные, прокладывали просто внаглую тонкую трубу лишь бы подешевле и побыстрее. Они уже запустили воды в трубу, ну и все, приехали, вода, соль и разность потенциалов просто убьет весь металл.
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01.10.2022 08:24 Відповісти
 
 