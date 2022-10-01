Пошкодження "Північних потоків" - свідома диверсія, - Байден

Президент США Джо Байден у п’ятницю назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Таку заяву Байден зробив у телевізійному зверненні до американців у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру", – сказав президент США.

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Він наголосив, що наразі невідомо, що саме сталося з російськими газогонами, але закликав не вірити Росії та російському президенту Владіміру Путіну.