Пошкодження "Північних потоків" - свідома диверсія, - Байден
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Президент США Джо Байден у п’ятницю назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
Таку заяву Байден зробив у телевізійному зверненні до американців у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Це був свідомий акт диверсії. І тепер Росія розповсюджує дезінформацію та брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру", – сказав президент США.
Він наголосив, що наразі невідомо, що саме сталося з російськими газогонами, але закликав не вірити Росії та російському президенту Владіміру Путіну.
Будь ласка, зачекайте...
А вот Европа и платит, и без газа сидит.
Кому выгодно ? Чьи подлодки там крутились ?
Тепер понятно, хто зірвав газопроводи північний поток.
Путін. Щоб Європа подумала, що це зробила америка. Щоб настроїти Європу проти америки.
Це все було зроблено до сьогоднішньої промови путіна.
І в своїй промові він дуже сильно налаштовував європу проти америки. І про газозопроводи говорив: "європа дивіться, це америка проти вас теракт зробила.
навіть їх сині капці на березі знайшли...