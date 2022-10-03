Рашисты начали мобилизацию в оккупированном Мелитополе, мужчин хватают на улицах, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.
"Мужчин просто начали хватать на улицах. У нас за выходные есть большое количество случаев, когда просто подходят к мужчинам разного возраста, разной физической подготовки и просят подойти в комендатуру, чтобы стать на учет. Потом кого-то задерживают на несколько дней, а кого-то сразу отпускают. Но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированном Мелитопольском районе", - отметил глава города.
По словам Федорова, оккупанты не обращают внимание на то, что у людей украинские паспорта, ведь после псевдореферендумов считают местное население гражданами РФ.
Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий. Именно поэтому на блокпосту возле Васильевки утром было уже 4 тысячи человек, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные почти не выпускают их.
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Не вірю вашим тіткам!
ви просто уявіть, як вони нас тролили весь цей час.
а розгойдали Україну дебільною темою про мови, типу нам ***** не все рівно на якій говорять
Так вот, аквафрешознамённая власовская армия "роа", от куда брала бойцов? Лишнехромосомы, у вас спрашиваю!!!
То важко, то страшно.
Щодо просрали рашкованську пропаганду - то просрали. Ну нічого, натішилися не Чорноволом, а старим пердунякою-комсюком Кравчуком, потім гидота Кучма, потім інші гидотники.
Самі, самі винні, що були ялові і вайлуваті. Але плата за те - людські життя НАЙКРАЩИХ,
А за какие места хватают, что предлагают?