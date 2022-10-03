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Рашисты начали мобилизацию в оккупированном Мелитополе, мужчин хватают на улицах, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

"Мужчин просто начали хватать на улицах. У нас за выходные есть большое количество случаев, когда просто подходят к мужчинам разного возраста, разной физической подготовки и просят подойти в комендатуру, чтобы стать на учет. Потом кого-то задерживают на несколько дней, а кого-то сразу отпускают. Но сейчас уже началась мобилизация во временно оккупированном Мелитопольском районе", - отметил глава города.

По словам Федорова, оккупанты не обращают внимание на то, что у людей украинские паспорта, ведь после псевдореферендумов считают местное население гражданами РФ.

Также мэр добавил, что местные жители пытаются эвакуироваться с оккупированных территорий. Именно поэтому на блокпосту возле Васильевки утром было уже 4 тысячи человек, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные почти не выпускают их.

Читайте также: Оккупанты перемещают ракетные комплексы С-300 в сторону Мелитополя, в районе со вчерашнего дня начали появляться новые мобилизованные, - мэр Федоров
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Топ комментарии
+13
схаділ прагаласавал і на утілізацію
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03.10.2022 10:55
+13
Моя сестра з чоловіком, втекли з Мелітополя при першій можливості, тому що не могли жити під окупацією. А цім, що почали тепер тікати, окупація не заважала? До речі моя сестра ще в 14-му році, втекла від русні з Макіївки.
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03.10.2022 11:02
+12
В мене тітка з Кирилівки. То виїхала ціла родина на підконтрольну територію. І розповідає що дуже велика кількість мешканців за рюскі мір. Хто хотів той виїхав
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03.10.2022 10:56
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схаділ прагаласавал і на утілізацію
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03.10.2022 10:55 Ответить
Самые адекватные в полном омбудировании сдадутся в плен ! Лучше вместе с техникой !
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03.10.2022 12:17 Ответить
Легко сказать , лучше туда не попадать,а предателям получившим рашистскую курицу утилизироваться‼️‼️🙏🙏🙏ЗСУ 🆘 освободятМелитополь 💙💛❤️‼️
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03.10.2022 12:25 Ответить
В мене тітка з Кирилівки. То виїхала ціла родина на підконтрольну територію. І розповідає що дуже велика кількість мешканців за рюскі мір. Хто хотів той виїхав
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03.10.2022 10:56 Ответить
хто за сруцкій мір тих нехай і мобілізують
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03.10.2022 10:59 Ответить
Утилизируют -могилизируют , если любят рашистов-садистов Или ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ паРаша
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03.10.2022 12:28 Ответить
В селі Кирилівка багато україномовних.

Не вірю вашим тіткам!
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03.10.2022 11:02 Ответить
Я не змушую вас вірити. Якщо ви знаєте то майже всі вчителі в Кирилівкі пішли працювати на окупанта в тому числі Україно мовні.
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03.10.2022 11:08 Ответить
Імідж - нічто, жажда - всьо! Захочеш їсти, підеш.
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03.10.2022 11:15 Ответить
А з чого ви взяли, що україномовні всі за хрюські мір? Все залежить від рівня тупості. Підтверджую, в тамтешніх селах україномовні селючки чисто вата, бо у всіх тарілки на хатах і вони двадцять років дивляться тільки російські канали. Знаю по своїх поїздках на Азовське море. Україні треба було з самого початку знищувати російську пропаганду, але Україна бездарно просирала час, голосувала за Кучм і таке інше.
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03.10.2022 11:15 Ответить
Моя сестра з чоловіком, втекли з Мелітополя при першій можливості, тому що не могли жити під окупацією. А цім, що почали тепер тікати, окупація не заважала? До речі моя сестра ще в 14-му році, втекла від русні з Макіївки.
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03.10.2022 11:02 Ответить
Шлите смело их нах*й, у вас даже паспортов нет
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03.10.2022 11:14 Ответить
Мелітополь 23.04.2014.
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03.10.2022 11:36 Ответить
тоді народ був накручений, з 2000-го кремлеботи працювали, а ми про них дізнались тільки після 2014-го.
ви просто уявіть, як вони нас тролили весь цей час.
а розгойдали Україну дебільною темою про мови, типу нам ***** не все рівно на якій говорять
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03.10.2022 11:47 Ответить
фото вражає, якщо не брати до уваги, що Мелітополь - немале місто. І та тисяча незрозуміло кого із знаменами не є аж ніяким показником. Більшість я думаю проявляли позицію какая разніца.
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03.10.2022 12:40 Ответить
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03.10.2022 12:45 Ответить
Блин, на фоне свинособак, как то и гитлеровцев назвать - нацистами, всё сложнее и тяжелее...
Так вот, аквафрешознамённая власовская армия "роа", от куда брала бойцов? Лишнехромосомы, у вас спрашиваю!!!
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03.10.2022 11:37 Ответить
це геноцид українського народу - натравити українців на українців
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03.10.2022 11:45 Ответить
вони знають чого варти їх грьобанний референдум, і нічого вони не вважають українських громадян громадянами рф. Але вони хочуть змусити щоб українці вбивали українців, бо це "будет все, как ви любите (укри будуть убивать друг друга а ми в безопасном тилу займемся грабежами и питками)".
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03.10.2022 11:53 Ответить
То просто сказати - евакуюватися звідти. А коли в тебе хазяйство - корови, свині? А коли господарство велике? А коли грошей обмаль? Як, куди тікати? А коли сім"я велика, + старенькі неходячі?
То важко, то страшно.

Щодо просрали рашкованську пропаганду - то просрали. Ну нічого, натішилися не Чорноволом, а старим пердунякою-комсюком Кравчуком, потім гидота Кучма, потім інші гидотники.
Самі, самі винні, що були ялові і вайлуваті. Але плата за те - людські життя НАЙКРАЩИХ,
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03.10.2022 12:15 Ответить
Чистый харасмент - мужиков хватают!
А за какие места хватают, что предлагают?
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03.10.2022 14:32 Ответить
 
 