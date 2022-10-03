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Большинство стран Африки сочувствуют Украине, но заняли позицию "Не наша война", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Большинство стран Африки избрали нейтральную позицию по отношению к войне, несмотря на то, что 24 февраля Кремль, кроме Украины, атаковал международный порядок и устав ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Большинство африканских партнеров сочувствуют Украине, но заняли позицию, которую можно описать словами "Не наша война". Мы активно убеждаем их, что пересидеть эту войну не удастся никому, потому что российская агрессия против Украины является глобальной угрозой", - отметил министр.

По словам Кулебы, Украина призывает африканских партнеров к реальным действиям в поддержку Украины и международной безопасности.

Для этого министр предлагает использовать два месседжа.

"Первый: 24 февраля Россия атаковала не только Украину, но и международный порядок и устав ООН. Если Путин восторжествует, его пример вдохновит всех в мире, кто хочет менять границы силой, захватывать чужие суверенные территории. В Африке, как и других регионах, хватает подобных проблем. Если можно России, то почему нельзя другим? Лучше помочь Украине сегодня и защитить международный мир, безопасность и территориальную целостность всех.

Второй: Россия шантажирует Африку и другие регионы голодом, чтобы добиться своих империалистических целей. Это не ваша война? А какими будут последствия продовольственного шантажа для вашей страны, критически нуждающейся в украинском зерне? Голодные игры Москвы могут повлечь за собой гибель людей, политическую и экономическую катастрофу в регионе, эхо которой услышит и почувствует весь мир", - объяснил глава МИД.

Читайте также: Украина призвала арабские страны присоединиться к санкционным мерам против России, - МИД
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Топ комментарии
+15
ім треба тільки наша пшениця.. от вам і пролетарский інтернаціоналізм в діі
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03.10.2022 11:54
+9
А ми б дуже парились за якийсь там Габон чи Занзібар?
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03.10.2022 11:58
+8
А нахера пшеницію слали? Я так розумію в наступному році не отримають вони пшеницю. Бо війна не їхня ж
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03.10.2022 12:00
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ім треба тільки наша пшениця.. от вам і пролетарский інтернаціоналізм в діі
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03.10.2022 11:54 Ответить
Наше зерно и не бесплатно, и то в рамках гуманитарной мисси ООН. К чему хаять безнадежно отставшие от цивилизации страны, которые и так на грани собственного выживания? Это такая у нас международная политика сейчас, хаять что нам мало оружия дают наши партнеров и требовать благодарности от развивающихся стран в лобызании "руки дающей"?
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03.10.2022 12:10 Ответить
так і зерно віддай партнерам..а вже вони... а африка нас бесплатними бананами завалить-так?
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03.10.2022 12:12 Ответить
Не отдай, а продай. Две большие разницы. Это как если покупатель купил буханку хлеба в магазине, а продавец назвал его неблагодарным существом, не помогающим ему охранять магазин по ночам.
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03.10.2022 12:18 Ответить
Так, якщо на Вашому городі зовсім буде неврожай і у країні почнеться голод.
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03.10.2022 12:21 Ответить
там весь час голод..
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03.10.2022 12:24 Ответить
Та, це де ? У Африці багато країн і ситуації різні. Є такі, де рівень доходів більший ніж у нас у рази.
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03.10.2022 13:19 Ответить
А ЧОГОЖ ВОНИ НАШУ ПШЕНИЦЮ КУПЛЯЮТЬ? КУПИЛИ Б РИС В КИТАЮ
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03.10.2022 13:37 Ответить
Це несерйозне питання. Купують бо хочуть.
Їдять не тільки рис.
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03.10.2022 16:19 Ответить
Оті безнадійно відставші країни отак живуть тисячі років і не вимерли. Це вам ні про що не говорить?
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20.10.2022 10:31 Ответить
Мы голодными не останемся, а бабулесы пригодятся для восстановления и обороны нашей страны. Долгие годы зерно было одной из самой крупной составляющей нашего экспорта. Или разрушенные дома из зерна лепить будем?
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20.10.2022 11:14 Ответить
дуже неприємна ситуація, ми тут навіть з рашки санкції досить неприємні зняли, щоб порти розблокувати, зерно до Африки повезли а тут....ну том може нам теж треба було просто виразити співчуття, це ж не наші проблеми, Африка далеко і так далі...
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03.10.2022 11:57 Ответить
побольше зерна им отправляйте. Еще Марк Твен писал "дай негру в рот палец - откусит всю руку"
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03.10.2022 11:58 Ответить
А ми б дуже парились за якийсь там Габон чи Занзібар?
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03.10.2022 11:58 Ответить
то є так, але й вони нас не дуже спонсорували, вирішуючи свої проблеми...
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03.10.2022 12:00 Ответить
Габон якраз не засудив анексію 4 областей України, - разом з Індією і Китаєм утримався на голосуванні у Раді Безпеки ООН.

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03.10.2022 12:03 Ответить
Та ми б і без бананів прожили...А вони без нашої пшенички навряд чи.
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03.10.2022 12:07 Ответить
они здесь боком проходят - бананы завозятся из Эквадора и Коста-Рики
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03.10.2022 12:17 Ответить
Виправити на кокосові горіхи?
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03.10.2022 14:02 Ответить
Від Габону світ так не залежіть, як від нашої війни
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03.10.2022 12:17 Ответить
...чи Танзанію.
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03.10.2022 13:09 Ответить
Зате зерно України
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03.10.2022 11:59 Ответить
А нахера пшеницію слали? Я так розумію в наступному році не отримають вони пшеницю. Бо війна не їхня ж
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03.10.2022 12:00 Ответить
Її не шлють, а продають і доставляють.
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03.10.2022 12:16 Ответить
А нам підвищують ціну на хліб і борошно ?
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03.10.2022 17:46 Ответить
Блін ... А нічого, що на вулиці війна ?

Крім того, зерно буває різних сортів. Хліб, в основному печуть з борошна "твердих" сортів. Ми експортуєм, в основному, технічні сорти.

Краще щоб згнило і пропало ?? Чи люДям продати ...
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03.10.2022 19:44 Ответить
А в Африці печуть хліб з технічних сортів ? А щоб не згнило і не пропало переробити на борошно , що клепки не вистачає ?
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03.10.2022 20:41 Ответить
Блін ... А борошно куди дівати ? Чи Ви думаєте, що воно вічне ?

Блін ... Якщо реально голод, чи загроза голоду, то так, печуть млинці з борошна того, що є.
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03.10.2022 22:00 Ответить
Зменшити ціни і вмагазин ,люди куплять ,і хліб здешевіє.
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04.10.2022 17:42 Ответить
Так давайтн всіх рашистських союзників типу Ефіопії накормимо .
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03.10.2022 20:42 Ответить
Ефіопія на нас не нападала. Хоче купити зерно, добре. Нашим фермерам валюта не потрібна ?
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03.10.2022 22:01 Ответить
Ефіопія - союзник рашки ,цього вам мало ? Як кажуть "Дєнгі нє пахнут " ?
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04.10.2022 17:41 Ответить
про вторую конголезскую войну кто нить че помнит? а она по масштабу была чуть ли не третьей мировой. не чего от них ждать реакции
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03.10.2022 12:01 Ответить
Там іх Китаи окучує.
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03.10.2022 12:01 Ответить
Чому Україна не ставила умови ООН-"Або рашист виводить війска з окупованих українських земель, або "Не наш голод" і у випадку не виконання умов України, все українське зерно буде знищене???
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03.10.2022 12:03 Ответить
То може все ж таки краще продати, щоб не пропало ??

Рф теж щось продасть, життя складно влаштоване.
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03.10.2022 12:23 Ответить
Заробляє гроші не Україна ,а зернотрейдери ,які за безцінь забирають у фермерів зерно ,платять копійчані податки в бюджет ,а всі гроші забирають собі ,а в підсумку нам підвищують ціни на борошно і хліб .
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03.10.2022 17:50 Ответить
а зернотрейдери хіба із Зімбабве ,чи Сомалі.?Cудячи з багатоденної поїздки українського кулібіна країнами Африки ,це і є показником, хто поїхав збирати рахунки за поставлене африканцям українське зерно..."зелений зернотрейдер"
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03.10.2022 19:26 Ответить
а шо пустобрьох кулєба очікував, щоб африканці платили по 5млрд. дол. щомісяця зебидлу? і чого воно поперлося в африку на 9днів під час війни?
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03.10.2022 12:03 Ответить
Ну видать все стратегические интересы Украины на данный момент сосредоточены в Африке.
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03.10.2022 12:22 Ответить
Так пускай кушают козьи шарики вместо нашей пшеницы.
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03.10.2022 12:14 Ответить
Так может их тоже не кормить зерном, а просто сочувствовать(молча)?
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03.10.2022 12:19 Ответить
Ну так,вони спiвчувають поки що зерно з Украiни отримуют.
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03.10.2022 12:22 Ответить
⚡️"Украинским военным удалось пересечь административную границу "ЛНР" и закрепиться в направлении населённого пункта Лисичанск", - росСМИ со ссылкой на представителя "народной милиции" "ЛНР" Марочко.
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03.10.2022 12:24 Ответить
Не наша війна, але наша пшениця.....
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03.10.2022 12:29 Ответить
Цим країнам Африки, що співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна" перестаньте відвантажувати зерно. Це на наш голод, хай самі рішають цю проблему
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03.10.2022 12:31 Ответить
А чему мы удивляемся? На 31-м году жизни открыли для себя Африку. Во ***!
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03.10.2022 12:31 Ответить
Так членом им по губам а не пшеницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.10.2022 12:33 Ответить
у нас в Єропі усе гуд,ніхто не пхає палок в колеса що за Африку взялися?Створюють вигляд бурної діяльності?МЗС тупо просирає час та ресурси.
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03.10.2022 12:37 Ответить
Если это не их война, прекратите отгружать им зерно. Потребуйте, чтобы эти страны прислали свое войско защищать независимость Украины. Или пошлите эти страны н-ахй.
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03.10.2022 12:41 Ответить
Так и продовольственный голод в Африке не наш.
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03.10.2022 12:42 Ответить
Нам не хватало только африканских самолётов из соломы.
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03.10.2022 12:50 Ответить
Так, але чомусь згадався T-6 Texan.
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03.10.2022 13:31 Ответить
Продавать зерно только арабам. Там только Египет берет немеряно. Та и ближе. Пусть у арабов весь экватор покупает потом. Сразу побросают копья, стрелы, луки--- запереживают что сожрали Кука!
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03.10.2022 13:08 Ответить
Є голос на генасамблеї ООН за вигнання росії з ради безпеки - є пшениця. Нема голосу - нема пшениці. Просто бізнес і жодних особистостей.
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03.10.2022 13:10 Ответить
****** їм, а не зерно. Нехай їдять друг дружку.
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03.10.2022 13:12 Ответить
Голод в африке? Это не наш голод. Пусть работают. Они могут все выращивать, но не хотят. Ленивые аж смердять.
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03.10.2022 14:53 Ответить
Це так.

Колись, іще за Совка, далекі родичі були у відрядженні в Анголі, Гвінеї...

То жінка біля хатинки, де їх поселили, скопала землю, посадила огірочки, помідорки, зеленушку всяку. Коли місцеві приходили у гості, їх пригощали. Ті цокали язиками, і казали що дуже смачно.

Жінка їм і каже - "Так в чому проблема - насіння я дам, скопаєте грядки, посадите - у Вас теж буде".

А ті кажуть - "А зачим?"

Ну про те, що місцеві працівники на буровій відкрутять якусь гайку, зіб'ють нею мавпу, тут же на багатті її запечуть, я вже мовчу.
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03.10.2022 16:19 Ответить
негры *****....им что россия что Украина,они даже не знают где это находится
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03.10.2022 16:37 Ответить
Вкотре кажу не потрібно годувати цих дармоїдів з Африки.Це стосується як України, так і всього світу.Вони там вже живуть тільки на подачки світу нічого не хочуть робити .А гонору що їм весь світ винен.Пішли вони всі в ГУЗНО !
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03.10.2022 18:18 Ответить
Страны Африки предая наше зерно заняли позицию «не нашв война».
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03.10.2022 21:08 Ответить
 
 