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Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо війни, попри те, що 24 лютого Кремль, окрім України, атакував міжнародний порядок й статут ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Більшість африканських партнерів співчуває Україні, але зайняла позицію, яку можна описати словами "Не наша війна". Ми активно переконуємо їх, що "пересидіти" цю війну не вдасться нікому, тому що російська агресія проти України є глобальною загрозою", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна закликає африканських партнерів до реальних дій на підтримку України та міжнародної безпеки.

Для цього міністр пропонує використовувати два меседжі.

"Перший: 24 лютого Росія атакувала не лише Україну, але і міжнародний порядок та статут ООН. Якщо Путін переможе, його приклад надихне всіх у світі, хто хоче змінювати кордони силою, захоплювати чужі суверенні території. В Африці, як і в інших регіонах, вистачає подібних проблем. Якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Краще допомогти Україні сьогодні та захистити міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність для всіх.

Другий: Росія шантажує Африку та інші регіони голодом, щоб досягти своїх імперіалістичних цілей. Це не ваша війна? А якими будуть наслідки продовольчого шантажу для вашої країни, яка критично потребує українського зерна? Голодні ігри Москви можуть спричинити загибель людей, політичну та економічну катастрофу в регіоні, відлуння якої почує та відчує весь світ", - пояснив очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
ім треба тільки наша пшениця.. от вам і пролетарский інтернаціоналізм в діі
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03.10.2022 11:54
+9
А ми б дуже парились за якийсь там Габон чи Занзібар?
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03.10.2022 11:58
+8
А нахера пшеницію слали? Я так розумію в наступному році не отримають вони пшеницю. Бо війна не їхня ж
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03.10.2022 12:00
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ім треба тільки наша пшениця.. от вам і пролетарский інтернаціоналізм в діі
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03.10.2022 11:54 Відповісти
Наше зерно и не бесплатно, и то в рамках гуманитарной мисси ООН. К чему хаять безнадежно отставшие от цивилизации страны, которые и так на грани собственного выживания? Это такая у нас международная политика сейчас, хаять что нам мало оружия дают наши партнеров и требовать благодарности от развивающихся стран в лобызании "руки дающей"?
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03.10.2022 12:10 Відповісти
так і зерно віддай партнерам..а вже вони... а африка нас бесплатними бананами завалить-так?
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03.10.2022 12:12 Відповісти
Не отдай, а продай. Две большие разницы. Это как если покупатель купил буханку хлеба в магазине, а продавец назвал его неблагодарным существом, не помогающим ему охранять магазин по ночам.
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03.10.2022 12:18 Відповісти
Так, якщо на Вашому городі зовсім буде неврожай і у країні почнеться голод.
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03.10.2022 12:21 Відповісти
там весь час голод..
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03.10.2022 12:24 Відповісти
Та, це де ? У Африці багато країн і ситуації різні. Є такі, де рівень доходів більший ніж у нас у рази.
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03.10.2022 13:19 Відповісти
А ЧОГОЖ ВОНИ НАШУ ПШЕНИЦЮ КУПЛЯЮТЬ? КУПИЛИ Б РИС В КИТАЮ
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03.10.2022 13:37 Відповісти
Це несерйозне питання. Купують бо хочуть.
Їдять не тільки рис.
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03.10.2022 16:19 Відповісти
Оті безнадійно відставші країни отак живуть тисячі років і не вимерли. Це вам ні про що не говорить?
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20.10.2022 10:31 Відповісти
Мы голодными не останемся, а бабулесы пригодятся для восстановления и обороны нашей страны. Долгие годы зерно было одной из самой крупной составляющей нашего экспорта. Или разрушенные дома из зерна лепить будем?
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20.10.2022 11:14 Відповісти
дуже неприємна ситуація, ми тут навіть з рашки санкції досить неприємні зняли, щоб порти розблокувати, зерно до Африки повезли а тут....ну том може нам теж треба було просто виразити співчуття, це ж не наші проблеми, Африка далеко і так далі...
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03.10.2022 11:57 Відповісти
побольше зерна им отправляйте. Еще Марк Твен писал "дай негру в рот палец - откусит всю руку"
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03.10.2022 11:58 Відповісти
А ми б дуже парились за якийсь там Габон чи Занзібар?
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03.10.2022 11:58 Відповісти
то є так, але й вони нас не дуже спонсорували, вирішуючи свої проблеми...
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03.10.2022 12:00 Відповісти
Габон якраз не засудив анексію 4 областей України, - разом з Індією і Китаєм утримався на голосуванні у Раді Безпеки ООН.

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03.10.2022 12:03 Відповісти
Та ми б і без бананів прожили...А вони без нашої пшенички навряд чи.
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03.10.2022 12:07 Відповісти
они здесь боком проходят - бананы завозятся из Эквадора и Коста-Рики
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03.10.2022 12:17 Відповісти
Виправити на кокосові горіхи?
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03.10.2022 14:02 Відповісти
Від Габону світ так не залежіть, як від нашої війни
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03.10.2022 12:17 Відповісти
...чи Танзанію.
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03.10.2022 13:09 Відповісти
Зате зерно України
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03.10.2022 11:59 Відповісти
А нахера пшеницію слали? Я так розумію в наступному році не отримають вони пшеницю. Бо війна не їхня ж
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03.10.2022 12:00 Відповісти
Її не шлють, а продають і доставляють.
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03.10.2022 12:16 Відповісти
А нам підвищують ціну на хліб і борошно ?
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03.10.2022 17:46 Відповісти
Блін ... А нічого, що на вулиці війна ?

Крім того, зерно буває різних сортів. Хліб, в основному печуть з борошна "твердих" сортів. Ми експортуєм, в основному, технічні сорти.

Краще щоб згнило і пропало ?? Чи люДям продати ...
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03.10.2022 19:44 Відповісти
А в Африці печуть хліб з технічних сортів ? А щоб не згнило і не пропало переробити на борошно , що клепки не вистачає ?
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03.10.2022 20:41 Відповісти
Блін ... А борошно куди дівати ? Чи Ви думаєте, що воно вічне ?

Блін ... Якщо реально голод, чи загроза голоду, то так, печуть млинці з борошна того, що є.
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03.10.2022 22:00 Відповісти
Зменшити ціни і вмагазин ,люди куплять ,і хліб здешевіє.
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04.10.2022 17:42 Відповісти
Так давайтн всіх рашистських союзників типу Ефіопії накормимо .
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03.10.2022 20:42 Відповісти
Ефіопія на нас не нападала. Хоче купити зерно, добре. Нашим фермерам валюта не потрібна ?
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03.10.2022 22:01 Відповісти
Ефіопія - союзник рашки ,цього вам мало ? Як кажуть "Дєнгі нє пахнут " ?
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04.10.2022 17:41 Відповісти
про вторую конголезскую войну кто нить че помнит? а она по масштабу была чуть ли не третьей мировой. не чего от них ждать реакции
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03.10.2022 12:01 Відповісти
Там іх Китаи окучує.
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03.10.2022 12:01 Відповісти
Чому Україна не ставила умови ООН-"Або рашист виводить війска з окупованих українських земель, або "Не наш голод" і у випадку не виконання умов України, все українське зерно буде знищене???
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03.10.2022 12:03 Відповісти
То може все ж таки краще продати, щоб не пропало ??

Рф теж щось продасть, життя складно влаштоване.
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03.10.2022 12:23 Відповісти
Заробляє гроші не Україна ,а зернотрейдери ,які за безцінь забирають у фермерів зерно ,платять копійчані податки в бюджет ,а всі гроші забирають собі ,а в підсумку нам підвищують ціни на борошно і хліб .
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03.10.2022 17:50 Відповісти
а зернотрейдери хіба із Зімбабве ,чи Сомалі.?Cудячи з багатоденної поїздки українського кулібіна країнами Африки ,це і є показником, хто поїхав збирати рахунки за поставлене африканцям українське зерно..."зелений зернотрейдер"
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03.10.2022 19:26 Відповісти
а шо пустобрьох кулєба очікував, щоб африканці платили по 5млрд. дол. щомісяця зебидлу? і чого воно поперлося в африку на 9днів під час війни?
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03.10.2022 12:03 Відповісти
Ну видать все стратегические интересы Украины на данный момент сосредоточены в Африке.
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03.10.2022 12:22 Відповісти
Так пускай кушают козьи шарики вместо нашей пшеницы.
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03.10.2022 12:14 Відповісти
Так может их тоже не кормить зерном, а просто сочувствовать(молча)?
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03.10.2022 12:19 Відповісти
Ну так,вони спiвчувають поки що зерно з Украiни отримуют.
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03.10.2022 12:22 Відповісти
⚡️"Украинским военным удалось пересечь административную границу "ЛНР" и закрепиться в направлении населённого пункта Лисичанск", - росСМИ со ссылкой на представителя "народной милиции" "ЛНР" Марочко.
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03.10.2022 12:24 Відповісти
Не наша війна, але наша пшениця.....
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03.10.2022 12:29 Відповісти
Цим країнам Африки, що співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна" перестаньте відвантажувати зерно. Це на наш голод, хай самі рішають цю проблему
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03.10.2022 12:31 Відповісти
А чему мы удивляемся? На 31-м году жизни открыли для себя Африку. Во ***!
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03.10.2022 12:31 Відповісти
Так членом им по губам а не пшеницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.10.2022 12:33 Відповісти
у нас в Єропі усе гуд,ніхто не пхає палок в колеса що за Африку взялися?Створюють вигляд бурної діяльності?МЗС тупо просирає час та ресурси.
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03.10.2022 12:37 Відповісти
Если это не их война, прекратите отгружать им зерно. Потребуйте, чтобы эти страны прислали свое войско защищать независимость Украины. Или пошлите эти страны н-ахй.
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03.10.2022 12:41 Відповісти
Так и продовольственный голод в Африке не наш.
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03.10.2022 12:42 Відповісти
Нам не хватало только африканских самолётов из соломы.
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03.10.2022 12:50 Відповісти
Так, але чомусь згадався T-6 Texan.
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03.10.2022 13:31 Відповісти
Продавать зерно только арабам. Там только Египет берет немеряно. Та и ближе. Пусть у арабов весь экватор покупает потом. Сразу побросают копья, стрелы, луки--- запереживают что сожрали Кука!
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03.10.2022 13:08 Відповісти
Є голос на генасамблеї ООН за вигнання росії з ради безпеки - є пшениця. Нема голосу - нема пшениці. Просто бізнес і жодних особистостей.
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03.10.2022 13:10 Відповісти
****** їм, а не зерно. Нехай їдять друг дружку.
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03.10.2022 13:12 Відповісти
Голод в африке? Это не наш голод. Пусть работают. Они могут все выращивать, но не хотят. Ленивые аж смердять.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
Це так.

Колись, іще за Совка, далекі родичі були у відрядженні в Анголі, Гвінеї...

То жінка біля хатинки, де їх поселили, скопала землю, посадила огірочки, помідорки, зеленушку всяку. Коли місцеві приходили у гості, їх пригощали. Ті цокали язиками, і казали що дуже смачно.

Жінка їм і каже - "Так в чому проблема - насіння я дам, скопаєте грядки, посадите - у Вас теж буде".

А ті кажуть - "А зачим?"

Ну про те, що місцеві працівники на буровій відкрутять якусь гайку, зіб'ють нею мавпу, тут же на багатті її запечуть, я вже мовчу.
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03.10.2022 16:19 Відповісти
негры *****....им что россия что Украина,они даже не знают где это находится
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03.10.2022 16:37 Відповісти
Вкотре кажу не потрібно годувати цих дармоїдів з Африки.Це стосується як України, так і всього світу.Вони там вже живуть тільки на подачки світу нічого не хочуть робити .А гонору що їм весь світ винен.Пішли вони всі в ГУЗНО !
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03.10.2022 18:18 Відповісти
Страны Африки предая наше зерно заняли позицию «не нашв война».
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03.10.2022 21:08 Відповісти
 
 