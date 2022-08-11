Украина призвала арабские страны присоединиться к санкционным мерам против России, - МИД

Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх призвал арабские страны поддержать эмбарго против российской нефти.

Об этом он заявил во время видеовыступления на чрезвычайной сессии Совета Лиги арабских государств на уровне постоянных представителей, проходившей 11 августа в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В своей речи украинский дипломат отметил следующее:

- Украина приветствует усилия ЛАГ в контексте поисков путей прекращения российской агрессии;

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- надеемся на дальнейшую поддержку Украины со стороны арабского мира, в частности, в рамках международных организаций;

- российские агрессоры совершают геноцид против украинского народа;

- от последствий агрессии страдает весь мир, обостряются кризисные явления, что чревато политической нестабильностью отдельных стран;

– Россия использует вопросы продовольственной безопасности как орудие давления на международное сообщество, Украина является надежным партнером в решении продовольственных проблем;

- призываем арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе по вопросу введения эмбарго на поставки российской нефти;

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- проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины сделает невозможным возобновление переговорного процесса с Москвой.