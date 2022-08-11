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Новости Санкции против России Война
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Украина призвала арабские страны присоединиться к санкционным мерам против России, - МИД

ліга,арабських,держав

Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх призвал арабские страны поддержать эмбарго против российской нефти.

Об этом он заявил во время видеовыступления на чрезвычайной сессии Совета Лиги арабских государств на уровне постоянных представителей, проходившей 11 августа в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В своей речи украинский дипломат отметил следующее:

- Украина приветствует усилия ЛАГ в контексте поисков путей прекращения российской агрессии;

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- надеемся на дальнейшую поддержку Украины со стороны арабского мира, в частности, в рамках международных организаций;

- российские агрессоры совершают геноцид против украинского народа;

- от последствий агрессии страдает весь мир, обостряются кризисные явления, что чревато политической нестабильностью отдельных стран;

– Россия использует вопросы продовольственной безопасности как орудие давления на международное сообщество, Украина является надежным партнером в решении продовольственных проблем;

- призываем арабские страны присоединиться к санкционным мерам против РФ, в том числе по вопросу введения эмбарго на поставки российской нефти;

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- проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины сделает невозможным возобновление переговорного процесса с Москвой.

Автор: 

Африка (281) россия (96139) санкции (11450) Ближний Восток (53) Субх Максим (3)


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Араби ******* гроші . Там середновіковя до цієї пори
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11.08.2022 23:48 Ответить
Марна трата часу. У семитов всегда своя тема, иногда она совпадает с западной, иногда нет. Семиты никогда не будут действовать себе в убыток.
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11.08.2022 23:49 Ответить
А що тільки ''рехферендуми'' заважають переговорному процесу? І яке там ще відновлення?
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11.08.2022 23:58 Ответить
Якщо араби у відповідь скажуть, що можуть підтримати санкції проти улусу в обмін на санкції України проти Ізраїля, тоді спецредставник Субх матиме дурнуватий вигляд.
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11.08.2022 23:59 Ответить
Максимум "санкцій" України відносно Ізраїля - це заборона відвідувати могилу цадіка. Якщо їх то влаштує - то ну і добре!
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12.08.2022 00:20 Ответить
В арабском мире выступить против россии могут только те, кто от неё пострадал, ИГИЛ например, хотя есть мнение, что он как раз и был создан мордором. Все остальные, то есть все, судя по истории государства Израиль, в лучшем случае попросят денег и ничего не сделают, в худшем попросят денег и ударят в спину.
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12.08.2022 05:41 Ответить
 
 