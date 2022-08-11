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Новини Санкції проти Росії Війна
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Україна закликала арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти Росії, - МЗС

ліга,арабських,держав

Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх закликав арабські країни підтримати ембарго проти російської нафти.

Про це він заявив під час відеовиступу на надзвичайній сесії Ради Ліги арабських держав на рівні постійних представників, які проходила 11 серпня в штаб-квартирі Ліги арабських держав в Каїрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У своїй промові український дипломат наголосив на такому:

- Україна вітає зусилля ЛАД в контексті пошуків шляхів припинення російської агресії;

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- сподіваємося на подальшу підтримку України з боку арабського світу, зокрема в рамках міжнародних організацій;

- російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу;

- від наслідків агресії потерпає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн;

- Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту, Україна є надійним партнером у вирішенні продовольчих проблем;

- закликаємо арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, у тому числі в питанні введення ембарго на поставки російської нафти;

Також читайте: Вторгнення РФ в Україну викликало голод 40 млн осіб в Африці

- проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України унеможливить відновлення переговорного процесу з Москвою.

Автор: 

Африка (311) росія (65994) санкції (12085) Близький Схід (48) Субх Максим (6)


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Араби ******* гроші . Там середновіковя до цієї пори
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11.08.2022 23:48 Відповісти
Марна трата часу. У семитов всегда своя тема, иногда она совпадает с западной, иногда нет. Семиты никогда не будут действовать себе в убыток.
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11.08.2022 23:49 Відповісти
А що тільки ''рехферендуми'' заважають переговорному процесу? І яке там ще відновлення?
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11.08.2022 23:58 Відповісти
Якщо араби у відповідь скажуть, що можуть підтримати санкції проти улусу в обмін на санкції України проти Ізраїля, тоді спецредставник Субх матиме дурнуватий вигляд.
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11.08.2022 23:59 Відповісти
Максимум "санкцій" України відносно Ізраїля - це заборона відвідувати могилу цадіка. Якщо їх то влаштує - то ну і добре!
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12.08.2022 00:20 Відповісти
В арабском мире выступить против россии могут только те, кто от неё пострадал, ИГИЛ например, хотя есть мнение, что он как раз и был создан мордором. Все остальные, то есть все, судя по истории государства Израиль, в лучшем случае попросят денег и ничего не сделают, в худшем попросят денег и ударят в спину.
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12.08.2022 05:41 Відповісти
 
 