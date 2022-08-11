Україна закликала арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти Росії, - МЗС

Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх закликав арабські країни підтримати ембарго проти російської нафти.

Про це він заявив під час відеовиступу на надзвичайній сесії Ради Ліги арабських держав на рівні постійних представників, які проходила 11 серпня в штаб-квартирі Ліги арабських держав в Каїрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У своїй промові український дипломат наголосив на такому:

- Україна вітає зусилля ЛАД в контексті пошуків шляхів припинення російської агресії;

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- сподіваємося на подальшу підтримку України з боку арабського світу, зокрема в рамках міжнародних організацій;

- російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу;

- від наслідків агресії потерпає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн;

- Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту, Україна є надійним партнером у вирішенні продовольчих проблем;

- закликаємо арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, у тому числі в питанні введення ембарго на поставки російської нафти;

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- проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України унеможливить відновлення переговорного процесу з Москвою.