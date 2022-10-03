ВСУ закрепляются на освобожденных от оккупантов территориях Херсонщины, - ОК "Південь"
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ВСУ продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на уже освобожденных территориях. В то же время, часть населенных пунктов страдает от вражеских обстрелов вдоль линии фронта.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем бои и закрепления на тех территориях, которые уже освобождены и которые еще защищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии столкновения, вдоль линии фронта в населенных пунктах, страдающих от огня врага. Это почти 45 населенных пунктов, которые были обстреляны за прошедшие сутки, и это означает, что усиление огня может сильно вредить местному населению. Мы организовываем эвакуацию, если люди имеют такую возможность и желание, они могут воспользоваться", – сообщила Гуменюк.
По словам Гуменюк, на до сих пор захваченных территориях оккупанты проводят подворовые обходы, пытаются выявить мужчин 18-35 лет, то есть мобилизационного возраста, чтобы подтянуть их в резервы, создаваемые для пополнения своих войск.
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