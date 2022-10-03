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ВСУ закрепляются на освобожденных от оккупантов территориях Херсонщины, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

ВСУ продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на уже освобожденных территориях. В то же время, часть населенных пунктов страдает от вражеских обстрелов вдоль линии фронта.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем бои и закрепления на тех территориях, которые уже освобождены и которые еще защищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии столкновения, вдоль линии фронта в населенных пунктах, страдающих от огня врага. Это почти 45 населенных пунктов, которые были обстреляны за прошедшие сутки, и это означает, что усиление огня может сильно вредить местному населению. Мы организовываем эвакуацию, если люди имеют такую ​​возможность и желание, они могут воспользоваться", – сообщила Гуменюк.

По словам Гуменюк, на до сих пор захваченных территориях оккупанты проводят подворовые обходы, пытаются выявить мужчин 18-35 лет, то есть мобилизационного возраста, чтобы подтянуть их в резервы, создаваемые для пополнения своих войск.

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Тримайтесь хлопці!!!Пишуть що багато поранених у нас,потрібна кров,тому хто в Миколаєві а бо поруч,здавайте кров якщо можете
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03.10.2022 12:49 Ответить
Та й у інших містах не завадить. Лікарі розберуться, як передати.
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03.10.2022 12:52 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.10.2022 12:53 Ответить
для тих хто знає де це
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03.10.2022 12:59 Ответить
ЗСУ звільнили Михайлівку Херсонської області
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03.10.2022 13:04 Ответить
Это же территория Российской Нипабидимой Хведерации! Да что ж вы, чьорт побери, такое творите?
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03.10.2022 13:09 Ответить
Молчать, когда старший отрицательный! Это указ Путина - Михайловку вывести из состава РФ.
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03.10.2022 13:37 Ответить
Есть вывести!
Через час из состава рф вывели 42 Михайловки
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03.10.2022 13:49 Ответить
 
 