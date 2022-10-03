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ЗСУ закріплюються на визволених від окупантів територіях Херсонщини, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонщині та закріплюються на вже звільнених територіях. Водночас частина населених пунктів потерпає від ворожих обстрілів вздовж лінії фронту.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо бої і закріплення на тих територіях, які вже вивільнено і які ще захищаються. Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії зіткнення, вздовж лінії фронту в населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом минулої доби, і це означає, що посилення вогню може дуже шкодити місцевому населенню. Ми організовуємо евакуацію, якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатись", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, на досі захоплених територіях загарбники проводять подворові обходи, намагаються виявити чоловіків 18-35 років, тобто мобілізаційного віку, щоб підтягнути їх в резерви, які вони створюють для поповнення своїх військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: обстріли та ракетні удари з боку військ РФ, викрадення людей за проукраїнську позицію та відмову голосувати на псевдореферендумі. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Тримайтесь хлопці!!!Пишуть що багато поранених у нас,потрібна кров,тому хто в Миколаєві а бо поруч,здавайте кров якщо можете
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03.10.2022 12:49 Відповісти
Та й у інших містах не завадить. Лікарі розберуться, як передати.
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03.10.2022 12:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.10.2022 12:53 Відповісти
для тих хто знає де це
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03.10.2022 12:59 Відповісти
ЗСУ звільнили Михайлівку Херсонської області
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03.10.2022 13:04 Відповісти
Это же территория Российской Нипабидимой Хведерации! Да что ж вы, чьорт побери, такое творите?
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03.10.2022 13:09 Відповісти
Молчать, когда старший отрицательный! Это указ Путина - Михайловку вывести из состава РФ.
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03.10.2022 13:37 Відповісти
Есть вывести!
Через час из состава рф вывели 42 Михайловки
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03.10.2022 13:49 Відповісти
 
 