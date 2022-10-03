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Украинских пленных россияне истязали голодом, - омбудсмен Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международные организации настаивать на соблюдении россиянами норм гуманного отношения к пленным во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram омбудсмена.

"Когда я говорю, что наши военнопленные потеряли десятки килограммов веса, находясь в российском плену, это не о том, что их плохо кормили, это о том, что их истязали голодом", - написал Лубинец.

Как отметил украинский омбудсмен, надзиратели ели нормальную еду перед голодными пленными, которые месяцами выживали на том минимуме продовольствия, которое трудно назвать едой.

"Такие действия российских оккупантов вызывают лавину возмущения. Прямое игнорирование Женевских конвенций. Прямое игнорирование нормального обращения с людьми. Прямое игнорирование здравого смысла. Об этом нельзя молчать! Еще раз обращаюсь к международным организациям, чтобы настаивали на соблюдении россиянами норм по гуманному отношению во время войны!" - подчеркнул Лубинец.

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В Україні це всі знають. Лубінцю треба поїхати в Ватикан, піти на аудієнцію - можливо, до папи, можливо, до впливових кардиналів, та там розповісти все це.
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03.10.2022 13:27 Ответить
Ватикан обільно, та багато років фінансувався кремлем, тому вони и сидять мовчки, чи несуть всіляку муйню...
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03.10.2022 14:05 Ответить
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03.10.2022 14:46 Ответить
В самому слові "кацапи" тобто "різники" відсутній будь який натяк на гуманізм. Це тварюки. Єдине що може зробити Україна так це довести цей факт до свідомості людства.
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03.10.2022 15:04 Ответить
Це всі знають. Це ще було відомо, коли зеленський і його шобла здала людей - наших Героїв у полон під виглядом " евакуації"
Прийде той час, коли потрібно буде відповісти зе і опі за все.
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03.10.2022 15:05 Ответить
А російські полонені живуть краще за українських пенсіонерів .
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03.10.2022 17:53 Ответить
 
 