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Українських полонених росіяни катували голодом, - омбудсмен Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародні організації, щоб вони наполягали на дотриманні росіянами норм щодо гуманного ставлення до полонених під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram омбудсмена

"Коли я кажу, що наші військовополонені втратили десятки кілограмів ваги, перебуваючи в російському полоні, це не про те, що їх погано годували, це про те, що їх катували голодом",- написав Лубінець. 

Як зазначив український омбудсман, наглядачі їли нормальну їжу перед зголоднілими полоненими, які місяцями виживали на тому мінімумі харчів, які важко назвати їжею.

"Такі дії російських окупантів викликають лавину обурення. Пряме ігнорування Женевських конвенцій. Пряме ігнорування нормального поводження з людьми. Пряме ігнорування здорового глузду. Про це не можна мовчати! Вкотре звертаюся до міжнародних організацій, аби наполягали на дотриманні росіянами норм щодо гуманного ставлення під час війни!", - наголосив Лубінець. 

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Автор: Марина Макєєва
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В Україні це всі знають. Лубінцю треба поїхати в Ватикан, піти на аудієнцію - можливо, до папи, можливо, до впливових кардиналів, та там розповісти все це.
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03.10.2022 13:27 Відповісти
Ватикан обільно, та багато років фінансувався кремлем, тому вони и сидять мовчки, чи несуть всіляку муйню...
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03.10.2022 14:05 Відповісти
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03.10.2022 14:46 Відповісти
В самому слові "кацапи" тобто "різники" відсутній будь який натяк на гуманізм. Це тварюки. Єдине що може зробити Україна так це довести цей факт до свідомості людства.
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03.10.2022 15:04 Відповісти
Це всі знають. Це ще було відомо, коли зеленський і його шобла здала людей - наших Героїв у полон під виглядом " евакуації"
Прийде той час, коли потрібно буде відповісти зе і опі за все.
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03.10.2022 15:05 Відповісти
А російські полонені живуть краще за українських пенсіонерів .
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03.10.2022 17:53 Відповісти
 
 