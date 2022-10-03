Українських полонених росіяни катували голодом, - омбудсмен Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародні організації, щоб вони наполягали на дотриманні росіянами норм щодо гуманного ставлення до полонених під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram омбудсмена.

"Коли я кажу, що наші військовополонені втратили десятки кілограмів ваги, перебуваючи в російському полоні, це не про те, що їх погано годували, це про те, що їх катували голодом",- написав Лубінець.

Як зазначив український омбудсман, наглядачі їли нормальну їжу перед зголоднілими полоненими, які місяцями виживали на тому мінімумі харчів, які важко назвати їжею.

"Такі дії російських окупантів викликають лавину обурення. Пряме ігнорування Женевських конвенцій. Пряме ігнорування нормального поводження з людьми. Пряме ігнорування здорового глузду. Про це не можна мовчати! Вкотре звертаюся до міжнародних організацій, аби наполягали на дотриманні росіянами норм щодо гуманного ставлення під час війни!", - наголосив Лубінець.

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