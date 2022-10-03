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Оккупанты не готовили Северодонецк к отопительному сезону, среди предателей усиливаются панические настроения, - мэр Стрюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области не проводятся работы по восстановлению инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр Александр Стрюк.
"К отопительному сезону город никто не готовил. Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры в Северодонецке не проводятся, исключением являются показательные пропагандистские мероприятия", - говорится в сообщении.
Также приехавшие на помощь и восстановление из РФ медики и ремонтники уже покинули город.
В то же время, панические настроения среди предателей усиливаются.
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