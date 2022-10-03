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Оккупанты не готовили Северодонецк к отопительному сезону, среди предателей усиливаются панические настроения, - мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области не проводятся работы по восстановлению инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр Александр Стрюк.

"К отопительному сезону город никто не готовил. Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры в Северодонецке не проводятся, исключением являются показательные пропагандистские мероприятия", - говорится в сообщении.

Также приехавшие на помощь и восстановление из РФ медики и ремонтники уже покинули город.

В то же время, панические настроения среди предателей усиливаются.

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Топ комментарии
+25
пусть на Белгород едут. Ж\д вокзал там отапливается.
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03.10.2022 14:15
+15
Бандити НІКОЛИ не дбали за тих кого вони вбивали і грабували.потрібно було бути упороним бараном,які надіялись ,що московія буде дбати за народ,який вони хочуть знищити.
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03.10.2022 14:15
+13
Зачем им его отапливать если Путин прямо сейчас пишет передним числом указ о выходе Северодонецка из состава РФ?
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03.10.2022 14:28
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пусть на Белгород едут. Ж\д вокзал там отапливается.
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03.10.2022 14:15 Ответить
Бандити НІКОЛИ не дбали за тих кого вони вбивали і грабували.потрібно було бути упороним бараном,які надіялись ,що московія буде дбати за народ,який вони хочуть знищити.
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03.10.2022 14:15 Ответить
Ну нічого, хоть камені з неба зате на рації, хехе
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03.10.2022 14:15 Ответить
З ПФ.
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03.10.2022 14:15 Ответить
З *ПутиноФуйлостану*
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03.10.2022 14:38 Ответить
Ломать - не строить. Кацапы всегда несли лишь смерть и разрушения.
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03.10.2022 14:19 Ответить
Зачем им его отапливать если Путин прямо сейчас пишет передним числом указ о выходе Северодонецка из состава РФ?
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03.10.2022 14:28 Ответить
Чуют шо підгорає .
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03.10.2022 14:29 Ответить
У средневековых варваров логики побольше было,чем у кацапов. Треш.🤦
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03.10.2022 14:30 Ответить
Саме такі гівняні умови перебування ******** створювати навколо себе москворотий планктон.
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03.10.2022 14:38 Ответить
Кацапи не мають поняття готуватися до зими у Росії. Тільки готують Москву до зими, де знаходяться всякі Песькови, Медведєви, Путині, державна дума, але це не Росія, Росія, голодна, холодна, злиденна, починається на відставні 50 км від Москви. І ви хочете, щоб кацапи готували до зими окуповані території України. Було дуже дивно, як би вони це робили.
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03.10.2022 14:49 Ответить
Хвамілії ***** і ************** та рашка пишуться з маленької букви.
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03.10.2022 15:34 Ответить
А який сенс їм щось там відновлювати якщо вони чудово розуміють що вся територія України буде звільнена?
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03.10.2022 14:51 Ответить
Придётся топить кацапами.
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03.10.2022 14:56 Ответить
дык это потому, что готовить его к отопительному сезону нужно будет нам сами, ЗСУ дело такое...
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03.10.2022 14:57 Ответить
то можливо ЗСУ не потрібно напружуватись і почекати допоки місцева вата не вимирзне?
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03.10.2022 14:59 Ответить
Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
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03.10.2022 15:02 Ответить
А зима будет холодной.. =)
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03.10.2022 15:31 Ответить
Чукча в лес побежал?
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03.10.2022 15:52 Ответить
Як би в москалів був би розум "Как закалялась сталь" була б неактуальною.
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03.10.2022 15:45 Ответить
Стрюк не мер, а керівник ВЦА.
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03.10.2022 17:16 Ответить
 
 