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МИД Чехии призвал граждан уехать из России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

чехія

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник призвало своих граждан покинуть Россию из-за угрозы ухудшения безопасности в связи с вторжением в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В связи с продолжающимся военным вторжением Российской Федерации в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настойчиво предостерегает от поездок на территорию Российской Федерации. МИД призывает граждан Чешской Республики покинуть страну", – говорится в сообщении.

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Если чехи решат остаться в стране, министерство призвало их соблюдать максимальную осторожность, следить за достоверными СМИ и иметь план выезда из России на случай чрезвычайной ситуации.

"В связи с объявлением частичной мобилизации гражданам Чехии, также имеющим российское гражданство, следует иметь в виду, что в случае пребывания на территории Российской Федерации они воспринимаются российскими властями как прежде всего граждане РФ и не могут быть обеспечены надлежащей, полноценной консульской защитой с стороны посольства Чешской Республики в Москве", - напомнили в министерстве.
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Тяжкі бої за Херсон
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03.10.2022 16:38 Ответить
Гаврилівка, Херсон область

🇺🇦
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03.10.2022 17:04 Ответить
Наша Ура
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03.10.2022 17:05 Ответить
у Українська армія пішла в наступ одразу на багатьох напрямках на півдні України.
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Раненых подвозят весь день Кривой Рог завтра сдавать кровь
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03.10.2022 16:41 Ответить
Земан понял что он уже почти Лукашенко... Хотя что один, что второй заложники путлера. Подпукивают по взрослому но морду лица держат. Немного Муссолини без грима напоминают...
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03.10.2022 16:42 Ответить
Согласна что Земан коммунистический мусор но уж никак не Лукашенко, решает здесь все премьер и это Fiala и его фракция. .
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03.10.2022 21:08 Ответить
Громадяни закликають МЗС Чехії повикидати москалів з країни.
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Та їм вже і так тут обмежують все що тільки модна по закону, тайстудентам нічого не продовжуютьі відказують пр поступу до учбових закладів
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03.10.2022 21:10 Ответить
покинути росію думка непогана, але краще б викинули росіян з Чехії
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03.10.2022 17:41 Ответить
Всех иностранных граждан заклыкають покинуть рашку. А шо ж случилось? Неужто рашке приходит кабздец?
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03.10.2022 20:46 Ответить
А что они там делают? Ведь Рашка это та страна, в которой способны жить только рашисты и иобики?
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03.10.2022 21:48 Ответить
Закрыть путь путинХуйла дыбилам
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03.10.2022 22:31 Ответить
 
 