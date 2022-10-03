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МЗС Чехії закликало громадян виїхати з Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чехія

Міністерство закордонних справ Чехії у понеділок закликало своїх громадян покинути Росію через загрозу погіршення безпеки у зв’язку з вторгненням в Україну.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У зв'язку з триваючим військовим вторгненням Російської Федерації в Україну та можливою загрозою погіршення безпеки в країні, особливо для громадян країн ЄС та НАТО, МЗС Чеської Республіки наполегливо застерігає від поїздок на територію Російської Федерації. МЗС закликає громадян Чеської Республіки залишити країну", - йдеться у повідомленні.

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Якщо чехи вирішать залишитися в країні, міністерство закликало їх дотримуватися максимальної обережності, стежити за достовірними ЗМІ та мати план виїзду з Росії на випадок надзвичайної ситуації.

"У зв'язку з оголошенням часткової мобілізації громадянам Чехії, які також мають російське громадянство, слід мати на увазі, що у разі перебування на території Російської Федерації вони сприймаються російською владою як насамперед громадяни РФ і не можуть бути забезпечені належним, повноцінним консульським захистом з боку посольства Чеської Республіки в Москві", - нагадали у міністерстві.
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Топ коментарі
+13
Зверинец закрывают .
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03.10.2022 16:36
+4
Гаврилівка, Херсон область

🇺🇦
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03.10.2022 17:04
+3
Тяжкі бої за Херсон
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03.10.2022 16:38
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Зверинец закрывают .
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03.10.2022 16:36 Відповісти
Тяжкі бої за Херсон
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03.10.2022 16:38 Відповісти
Гаврилівка, Херсон область

🇺🇦
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03.10.2022 17:04 Відповісти
Наша Ура
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03.10.2022 17:05 Відповісти
у Українська армія пішла в наступ одразу на багатьох напрямках на півдні України.
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03.10.2022 17:25 Відповісти
Раненых подвозят весь день Кривой Рог завтра сдавать кровь
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03.10.2022 16:41 Відповісти
Земан понял что он уже почти Лукашенко... Хотя что один, что второй заложники путлера. Подпукивают по взрослому но морду лица держат. Немного Муссолини без грима напоминают...
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03.10.2022 16:42 Відповісти
Согласна что Земан коммунистический мусор но уж никак не Лукашенко, решает здесь все премьер и это Fiala и его фракция. .
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03.10.2022 21:08 Відповісти
Громадяни закликають МЗС Чехії повикидати москалів з країни.
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03.10.2022 17:03 Відповісти
Та їм вже і так тут обмежують все що тільки модна по закону, тайстудентам нічого не продовжуютьі відказують пр поступу до учбових закладів
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03.10.2022 21:10 Відповісти
покинути росію думка непогана, але краще б викинули росіян з Чехії
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03.10.2022 17:41 Відповісти
Всех иностранных граждан заклыкають покинуть рашку. А шо ж случилось? Неужто рашке приходит кабздец?
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03.10.2022 20:46 Відповісти
А что они там делают? Ведь Рашка это та страна, в которой способны жить только рашисты и иобики?
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03.10.2022 21:48 Відповісти
Закрыть путь путинХуйла дыбилам
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03.10.2022 22:31 Відповісти
 
 