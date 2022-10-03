МЗС Чехії закликало громадян виїхати з Росії

Міністерство закордонних справ Чехії у понеділок закликало своїх громадян покинути Росію через загрозу погіршення безпеки у зв’язку з вторгненням в Україну.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У зв'язку з триваючим військовим вторгненням Російської Федерації в Україну та можливою загрозою погіршення безпеки в країні, особливо для громадян країн ЄС та НАТО, МЗС Чеської Республіки наполегливо застерігає від поїздок на територію Російської Федерації. МЗС закликає громадян Чеської Республіки залишити країну", - йдеться у повідомленні.

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Якщо чехи вирішать залишитися в країні, міністерство закликало їх дотримуватися максимальної обережності, стежити за достовірними ЗМІ та мати план виїзду з Росії на випадок надзвичайної ситуації.

"У зв'язку з оголошенням часткової мобілізації громадянам Чехії, які також мають російське громадянство, слід мати на увазі, що у разі перебування на території Російської Федерації вони сприймаються російською владою як насамперед громадяни РФ і не можуть бути забезпечені належним, повноцінним консульським захистом з боку посольства Чеської Республіки в Москві", - нагадали у міністерстві.