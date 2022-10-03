Путин игнорирует возможности выхода из ситуации в Украине, - Уоллес

Российский диктатор Владимир Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо" и выйти из ситуации, в которой он сейчас оказался: вместо этого путинская Россия продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попытки покорить Украину.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой выход, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное", – сказал Воллес.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что мир не может позволить Путину победить, потому что это будет крушением, если "хулиган" покажет – можно просто игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием – "и тебе ничего не будет".

"Мы не можем позволить этому победить", – сказал британский чиновник.

Как выразился министр, российский диктатор – "этнический националист, живущий фантазиями об объединении так называемого древнего рода". Он не пытается улучшить условия жизни россиян, а хочет увеличить силу РФ за счет ослабления противников, в том числе рассеиванием на Западе раздора из-за поддержки полярных радикальных правых и левых сил, добавил министр.

Уоллес вспомнил, как МИД не советовал ему приезжать на День независимости Украины, "поскольку это может спровоцировать Путина". Он заверил, что, учитывая все сказанное, Запад остается единственным на стороне Украины.

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