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Путин игнорирует возможности выхода из ситуации в Украине, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Российский диктатор Владимир Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо" и выйти из ситуации, в которой он сейчас оказался: вместо этого путинская Россия продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попытки покорить Украину.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой выход, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное", – сказал Воллес.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что мир не может позволить Путину победить, потому что это будет крушением, если "хулиган" покажет – можно просто игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием – "и тебе ничего не будет".

"Мы не можем позволить этому победить", – сказал британский чиновник.

Как выразился министр, российский диктатор – "этнический националист, живущий фантазиями об объединении так называемого древнего рода". Он не пытается улучшить условия жизни россиян, а хочет увеличить силу РФ за счет ослабления противников, в том числе рассеиванием на Западе раздора из-за поддержки полярных радикальных правых и левых сил, добавил министр.

Уоллес вспомнил, как МИД не советовал ему приезжать на День независимости Украины, "поскольку это может спровоцировать Путина". Он заверил, что, учитывая все сказанное, Запад остается единственным на стороне Украины.

Читайте: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, - Уоллес.
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Топ комментарии
+27
Ну якщо воно не хоче виходити-то винесуть вперед ногами...
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03.10.2022 16:51
+22
памʼятаєте з історії, Бісмарк сказав: на будь яку вашу хітрість, россіяни дадуть відповідь безпросвітною тупістю
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03.10.2022 16:51
+17
Так у него один выход - сдохнуть .
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03.10.2022 16:51
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Ну якщо воно не хоче виходити-то винесуть вперед ногами...
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03.10.2022 16:51 Ответить
Держак від лопати а ля Каддафі треба буде відігнути, щоб не заважав.
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03.10.2022 16:58 Ответить
памʼятаєте з історії, Бісмарк сказав: на будь яку вашу хітрість, россіяни дадуть відповідь безпросвітною тупістю
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03.10.2022 16:51 Ответить
Так у него один выход - сдохнуть .
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03.10.2022 16:51 Ответить
Воно так тупить по життю зберігаючи хлєбало повне комплексів що не тільки не збереже свою роздуту резинову морду-воно сросію і так обісрану вже не збереже!
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03.10.2022 16:55 Ответить
Продав душу дияволу Путлер, як і його попередник Гітлер... Тому й не буде він шукати вихід для деескалації, а навпаки - робитиме все для ескалації.
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03.10.2022 16:56 Ответить
Взагалі то його попередник був Єльцин. І він від ***** відрізнявся тільки масштабами побоїщ (Чеченські війни, або принаймні перша, та Придністровʼя) були саме при Єльцині.
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03.10.2022 16:59 Ответить
Бен Уоллес всё понимает правильно.
На британцев можно положиться.
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03.10.2022 16:56 Ответить
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03.10.2022 16:56 Ответить
у криса виходу немає....
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03.10.2022 16:57 Ответить
Чем больше вы будете обращать внимание на бункерного нациста, тем дольше будет эта война. Элита рашки не устраняет дегенерата потому что вы с ним няньчитесь как с капризным ребенком и постоянно его упоминаете в своих выступлениях.
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03.10.2022 16:57 Ответить
ВОлес, то для тебе можливості. А для альфа-Хуйла - то не можливості.
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03.10.2022 16:57 Ответить
карлик здохне - во буде свято у світі!!!!! Коли ж його клика його ж придушить?!!!
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03.10.2022 16:57 Ответить
Краще всеж для усього свiту буде показово засудити i стратити як убивцю
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03.10.2022 17:05 Ответить
Йому похрін. Ібо .., його дітей на його війні немає. Їх тушки свині не доїдають.
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03.10.2022 16:58 Ответить
Так Максакова классно сказала , что в этой войне бедные россияне дохнут за богатства богатых россиян.
Боже, які вони дурні
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03.10.2022 17:08 Ответить
А у нас хіба не так? Вибравши "Блазня" та його кодло придурків у владу, оті 43% привели в Україну війну - бо хижак нападає завжди на ослаблену здобич! А саме цим "ослабленням" "ЗЕ-шобло"три попередні роки лише і займалося А зараз виють : МИ "трішки всралися", але небезпека загрожує нам усім! Так давайте об"єднаємося у протистоянні ворогу!"
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03.10.2022 17:58 Ответить
об'єднаємось, ми і трактор...(
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03.10.2022 18:13 Ответить
Ээээ... Представляю английские газеты в 1944 с заголовками "Гитлер игнорирует возможности выхода из ситуации в Европе".
нападение на Украину - это "ситуация в Украине"???
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03.10.2022 17:02 Ответить
К тому времени уже состоялась Касабланкская конференция, в которой союзники договорились, что будут требовать от гитлера безоговорочной капитуляции. Как раз случилась операция Орерлорд - немцев и итальянцев выперли из Африки. С начала войны прошло больше трёх лет.
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03.10.2022 18:16 Ответить
Доведет вас путлер до цугундера рабсеяне, видно, что он смертельно болен и епанутый, желает с собой в могилу побольше людей забрать.
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03.10.2022 17:04 Ответить
Немцов сказал - он ******** на всю голову
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03.10.2022 17:07 Ответить
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. И ТЫ ПРОКЛЯТ И ПОГАНАЯ раᛋᛋея, и поганые твои зоотечественики - мраZZиянцы, и ваше плешивая ЧЕПУХА - БЕСпутин антихрист люциферович. АМИНЬ. АМИНЬ. АМИНЬ. Да будете разрознены, разрушены. Да будут прокляты все начинания дел ваших и да будут вам в погибель. Да рождаются младенцы ваши мертвыми и чтоб вы сеяли, а пожинали плоды ваших посевов ваши враги. Да падут на вас мор, глад, язвы моровые и болезни. Да будете убивать один другого за черствый и плеснивелый хлеб. Да будете пропляты на Земле и на Небе. Да не даст вам Земля плода. Да будете ненавидимы пред всеми людьми. АМИНЬ. АМИНЬ. АМИНЬ.
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03.10.2022 17:05 Ответить
Кабздець! Морди кацапськой "иліти" слухають "рєчь" крємльовського фюрера 1 жовтня.
Біля дімоно-мєдвєда взагалі посадили якогось нарколигу під солями.
Чи то він ***** язика показував під час його виступу?

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03.10.2022 17:05 Ответить
Так, то само *****)
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03.10.2022 17:09 Ответить
Вот что самое страшное у рабсейских *********.
https://fb.watch/fWFQXfII6w/
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03.10.2022 17:14 Ответить
***** не може вже зупинитись,інакше його свої повісять,воно буде воювати до останнього кацапа
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03.10.2022 17:14 Ответить
Воллес, кремлівського виродка путіна, який є загрозою для всього світу, треба знищити к йбєнєй матєрі.
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03.10.2022 17:15 Ответить
Конечно он не воспользуется предложением, так как 100% воспримет его за слабость.
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03.10.2022 17:18 Ответить
Карлік уособлення москалів, не стане карліка москалі нікуди не зникнуть, цей зоопарк має бути довічно зачинений для цивілізованого світу. Позбувшись цієї проблеми, треба спрямовувати спільні зусилля на вирішення інших проблем, що постають перед людством
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03.10.2022 17:19 Ответить
Оно уже столько натворило, что уже не будет никаких выходов.

Только бить ногами по ботоксному ИПЛИЩу пока мозги не разбрызгаются по полу и по стенам! Затем клонировать и снова бить ногами по ИПЛИЩУ и так до безконечности!
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03.10.2022 17:28 Ответить
***** робить *****, а платити буде весь *********. Шкурку ***** вони нам на знак початку виплати репарацій принесуть на "блюдечкє с голубой кайомочкой".
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03.10.2022 17:46 Ответить
Стаття про те що "умом какцапа не понять"... Який голова такий і народ... Йому уже земельні ванни принімати, привикати...
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03.10.2022 17:52 Ответить
Чого це не понять?)) Ще літом... У Мефистофиля всё по плану. Просто думали, що це література.

"Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне", - сказав Воллес..

Питання тут інше - хто тут мефистофель, а хто фауст?
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03.10.2022 20:24 Ответить
путін, як мефістофель оточив себе фаустами... та сам став фаустом, не маючи дзеркала - щоб себе відрізнити від інших. Замкнуте коло пекла рішень.
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03.10.2022 20:32 Ответить
 
 