УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15986 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 930 38
війна (56444) Путін (21440) Воллес (212)

Путін ігнорує можливості виходу із ситуації в Україні, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Російський диктатор Володимир Путін знехтував кількома можливостями "зберегти обличчя" і вийти із ситуації, в якій він зараз опинився: натомість путінська Росія продовжує вдаватися до звірств і не облишає спроби підкорити Україну.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне", – сказав Воллес..

Глава Міноборони Великої Британії підкреслив, що світ не може дозволити Путіну перемогти, тому що це буде катастрофою, якщо "хуліган" покаже – можна просто ігнорувати конвенції, міжнародні правила, домовленості, загрожувати всім ядерною зброєю – "і тобі нічого не буде".

"Ми не можемо дозволити цьому перемогти", – сказав бритинаський чиновник.

Як висловився міністр, російський диктатор – "етнічний націоналіст, який живе фантазіями про об'єднання так званого стародавнього роду". Він не намагається покращити умови життя росіян, а хоче збільшити силу РФ за рахунок ослаблення супротивників, у тому числі розсіюванням на Заході розбрату через підтримку полярних радикальних правих і лівих сил, додав міністр.

Воллес згадав, як МЗС не радило йому приїжджати на День незалежності України, "бо це може спровокувати Путіна". Він запевнив, що з огляду на все сказане, Захід залишається єдиним на боці України.

Також читайте: Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Ну якщо воно не хоче виходити-то винесуть вперед ногами...
показати весь коментар
03.10.2022 16:51
+22
памʼятаєте з історії, Бісмарк сказав: на будь яку вашу хітрість, россіяни дадуть відповідь безпросвітною тупістю
показати весь коментар
03.10.2022 16:51
+17
Так у него один выход - сдохнуть .
показати весь коментар
03.10.2022 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну якщо воно не хоче виходити-то винесуть вперед ногами...
показати весь коментар
03.10.2022 16:51 Відповісти
Держак від лопати а ля Каддафі треба буде відігнути, щоб не заважав.
показати весь коментар
03.10.2022 16:58 Відповісти
памʼятаєте з історії, Бісмарк сказав: на будь яку вашу хітрість, россіяни дадуть відповідь безпросвітною тупістю
показати весь коментар
03.10.2022 16:51 Відповісти
Так у него один выход - сдохнуть .
показати весь коментар
03.10.2022 16:51 Відповісти
Воно так тупить по життю зберігаючи хлєбало повне комплексів що не тільки не збереже свою роздуту резинову морду-воно сросію і так обісрану вже не збереже!
показати весь коментар
03.10.2022 16:55 Відповісти
Продав душу дияволу Путлер, як і його попередник Гітлер... Тому й не буде він шукати вихід для деескалації, а навпаки - робитиме все для ескалації.
показати весь коментар
03.10.2022 16:56 Відповісти
Взагалі то його попередник був Єльцин. І він від ***** відрізнявся тільки масштабами побоїщ (Чеченські війни, або принаймні перша, та Придністровʼя) були саме при Єльцині.
показати весь коментар
03.10.2022 16:59 Відповісти
Бен Уоллес всё понимает правильно.
На британцев можно положиться.
показати весь коментар
03.10.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 16:56 Відповісти
у криса виходу немає....
показати весь коментар
03.10.2022 16:57 Відповісти
Чем больше вы будете обращать внимание на бункерного нациста, тем дольше будет эта война. Элита рашки не устраняет дегенерата потому что вы с ним няньчитесь как с капризным ребенком и постоянно его упоминаете в своих выступлениях.
показати весь коментар
03.10.2022 16:57 Відповісти
ВОлес, то для тебе можливості. А для альфа-Хуйла - то не можливості.
показати весь коментар
03.10.2022 16:57 Відповісти
карлик здохне - во буде свято у світі!!!!! Коли ж його клика його ж придушить?!!!
показати весь коментар
03.10.2022 16:57 Відповісти
Краще всеж для усього свiту буде показово засудити i стратити як убивцю
показати весь коментар
03.10.2022 17:05 Відповісти
Йому похрін. Ібо .., його дітей на його війні немає. Їх тушки свині не доїдають.
показати весь коментар
03.10.2022 16:58 Відповісти
Так Максакова классно сказала , что в этой войне бедные россияне дохнут за богатства богатых россиян.
Боже, які вони дурні
показати весь коментар
03.10.2022 17:08 Відповісти
А у нас хіба не так? Вибравши "Блазня" та його кодло придурків у владу, оті 43% привели в Україну війну - бо хижак нападає завжди на ослаблену здобич! А саме цим "ослабленням" "ЗЕ-шобло"три попередні роки лише і займалося А зараз виють : МИ "трішки всралися", але небезпека загрожує нам усім! Так давайте об"єднаємося у протистоянні ворогу!"
показати весь коментар
03.10.2022 17:58 Відповісти
об'єднаємось, ми і трактор...(
показати весь коментар
03.10.2022 18:13 Відповісти
Ээээ... Представляю английские газеты в 1944 с заголовками "Гитлер игнорирует возможности выхода из ситуации в Европе".
нападение на Украину - это "ситуация в Украине"???
показати весь коментар
03.10.2022 17:02 Відповісти
К тому времени уже состоялась Касабланкская конференция, в которой союзники договорились, что будут требовать от гитлера безоговорочной капитуляции. Как раз случилась операция Орерлорд - немцев и итальянцев выперли из Африки. С начала войны прошло больше трёх лет.
показати весь коментар
03.10.2022 18:16 Відповісти
Доведет вас путлер до цугундера рабсеяне, видно, что он смертельно болен и епанутый, желает с собой в могилу побольше людей забрать.
показати весь коментар
03.10.2022 17:04 Відповісти
Немцов сказал - он ******** на всю голову
показати весь коментар
03.10.2022 17:07 Відповісти
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. И ТЫ ПРОКЛЯТ И ПОГАНАЯ раᛋᛋея, и поганые твои зоотечественики - мраZZиянцы, и ваше плешивая ЧЕПУХА - БЕСпутин антихрист люциферович. АМИНЬ. АМИНЬ. АМИНЬ. Да будете разрознены, разрушены. Да будут прокляты все начинания дел ваших и да будут вам в погибель. Да рождаются младенцы ваши мертвыми и чтоб вы сеяли, а пожинали плоды ваших посевов ваши враги. Да падут на вас мор, глад, язвы моровые и болезни. Да будете убивать один другого за черствый и плеснивелый хлеб. Да будете пропляты на Земле и на Небе. Да не даст вам Земля плода. Да будете ненавидимы пред всеми людьми. АМИНЬ. АМИНЬ. АМИНЬ.
показати весь коментар
03.10.2022 17:05 Відповісти
Кабздець! Морди кацапськой "иліти" слухають "рєчь" крємльовського фюрера 1 жовтня.
Біля дімоно-мєдвєда взагалі посадили якогось нарколигу під солями.
Чи то він ***** язика показував під час його виступу?

показати весь коментар
03.10.2022 17:05 Відповісти
Так, то само *****)
показати весь коментар
03.10.2022 17:09 Відповісти
Вот что самое страшное у рабсейских *********.
https://fb.watch/fWFQXfII6w/
показати весь коментар
03.10.2022 17:14 Відповісти
***** не може вже зупинитись,інакше його свої повісять,воно буде воювати до останнього кацапа
показати весь коментар
03.10.2022 17:14 Відповісти
Воллес, кремлівського виродка путіна, який є загрозою для всього світу, треба знищити к йбєнєй матєрі.
показати весь коментар
03.10.2022 17:15 Відповісти
Конечно он не воспользуется предложением, так как 100% воспримет его за слабость.
показати весь коментар
03.10.2022 17:18 Відповісти
Карлік уособлення москалів, не стане карліка москалі нікуди не зникнуть, цей зоопарк має бути довічно зачинений для цивілізованого світу. Позбувшись цієї проблеми, треба спрямовувати спільні зусилля на вирішення інших проблем, що постають перед людством
показати весь коментар
03.10.2022 17:19 Відповісти
Оно уже столько натворило, что уже не будет никаких выходов.

Только бить ногами по ботоксному ИПЛИЩу пока мозги не разбрызгаются по полу и по стенам! Затем клонировать и снова бить ногами по ИПЛИЩУ и так до безконечности!
показати весь коментар
03.10.2022 17:28 Відповісти
***** робить *****, а платити буде весь *********. Шкурку ***** вони нам на знак початку виплати репарацій принесуть на "блюдечкє с голубой кайомочкой".
показати весь коментар
03.10.2022 17:46 Відповісти
Стаття про те що "умом какцапа не понять"... Який голова такий і народ... Йому уже земельні ванни принімати, привикати...
показати весь коментар
03.10.2022 17:52 Відповісти
Чого це не понять?)) Ще літом... У Мефистофиля всё по плану. Просто думали, що це література.

"Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне", - сказав Воллес..

Питання тут інше - хто тут мефистофель, а хто фауст?
показати весь коментар
03.10.2022 20:24 Відповісти
путін, як мефістофель оточив себе фаустами... та сам став фаустом, не маючи дзеркала - щоб себе відрізнити від інших. Замкнуте коло пекла рішень.
показати весь коментар
03.10.2022 20:32 Відповісти
 
 