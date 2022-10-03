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Директор Запорожской АЭС Мурашов вернулся домой, - председатель МАГАТЭ Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,мурашов

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся в свою семью", - написал Гросси.

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Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
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Звозили на кодування. Після звільнення негайно на обстеження.
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03.10.2022 17:57 Ответить
Вот, то о чем не саистят, но сделана грандиозная работа
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03.10.2022 18:16 Ответить
я ж і кажу, розголос дуже допомагає.
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03.10.2022 19:48 Ответить
Направити на поліграф для перевірки потенційної вербовки
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03.10.2022 21:34 Ответить
 
 