Директор Запорізької АЕС Мурашов повернувся додому, - голова МАГАТЕ Гроссі
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Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські окупанти.
Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - написав Гроссі.
Нагадаємо, у "Енергоатомі" повідомили, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
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