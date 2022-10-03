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Директор Запорізької АЕС Мурашов повернувся додому, - голова МАГАТЕ Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,мурашов

Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські окупанти.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - написав Гроссі.

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Нагадаємо, у "Енергоатомі" повідомили, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Автор: Марина Макєєва
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Звозили на кодування. Після звільнення негайно на обстеження.
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03.10.2022 17:57 Відповісти
Вот, то о чем не саистят, но сделана грандиозная работа
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03.10.2022 18:16 Відповісти
я ж і кажу, розголос дуже допомагає.
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03.10.2022 19:48 Відповісти
Направити на поліграф для перевірки потенційної вербовки
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03.10.2022 21:34 Відповісти
 
 