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Румынские правоохранители провели обыски в подконтрольной "Газпром нефти" компании, сотрудники подозреваются в шпионаже

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

румунія

Румыния начала обыски в сербской компании NIS Petrol, контролируемой российской группой "Газпром нефть". Ее сотрудников подозревают в шпионаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Opinia Timisoarei.

Обыски проводились в офисах NIS Petrol и в домах сотрудников компании в Тимишоаре и Бухаресте.

Всего проводилось 9 обысков: 5 из них в Тимишоаре и 3 в столице. Из офисов были изъяты документы и компьютеры.

Согласно данным источника издания, обыски являются частью дела DIICOT, в рамках которого Румыния расследует незаконную передачу компьютерных данных, информации о нефтяных месторождениях в стране и незаконном доступе к системам.

Также не исключается, что важная информация о запасах в западной части страны могла попасть в Сербию или Россию.

Более 8 человек будут доставлены на слушания в штаб-квартиру DIICOT в Тимишоаре.

Следователи сообщают о возможной утечке несанкционированной конфиденциальной информации, связанной с разведкой на месторождениях титея и газа, проводившейся с 2014 года в Тимиши.

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03.10.2022 18:20 Ответить
ніяких сумнівів-де грязьпрем-так касапізм
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03.10.2022 18:23 Ответить
В угоду Газпрому и лукойлу в свое время ЕС уничтожил румынскую нефте и газодобывающую промышленность. до конца второй мировой румынской нефти хватало на всю Европу. Ясный перец рэфии важно не допустить возобновление добычи
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03.10.2022 18:36 Ответить
якщо би румуни перевірили український "Нафтогаз", то без сумніву би знайшли рашистських шпигунів .не виключено на чолі із сином мами Вітренко.???х/з
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03.10.2022 19:51 Ответить
Усі представництва підоросії за кордоном, типу газпрому, змі, торгових палат та усяких торгових представництв, експедицій, фондів, спортивних представництв, історико-культурних місій, скрєпостану церков та банків це прикриття для глибоко законспірованої агентури розвідки та контррозвідки ФСБ підоросії...!!!
Усі ці представництва та консульства підоросії мають бути негайно видворені за межі ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ...!!!
Ці представництва та консульства підоросії є прогресуючими терорестичними метастазами ракової кремлівської пухлини підоросії направленими на створення негативного середовища та подій, які призводять до саботажу та невдоволення населення в цих країнах з проведенням страйків та підпалів та економічний підрив ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ...!!!
Прикладом у цьому є ФРАНЦІЯ, де злочинний-агунтурний клан підоросів повязаний з ФСБ за кремлядські кошти Газпрому фінансує мусульманські заворушення, розбої, грабежі та підпали у цій країні...!!!
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03.10.2022 19:59 Ответить
Ранее неизвестная российская мина направленного действия MOB AP была захвачена ВСУ.

Судя по всему, этот тип является модульным - до 3 единиц могут быть соединены друг с другом. Они также могут быть оснащены дополнительными готовыми осколочными блоками и различными прицельными и монтажными приспособлениями.


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03.10.2022 22:44 Ответить
 
 