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Сбежавшие от мобилизации Крымчане хотят получить украинские загранпаспорта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

посольство,астана,україни

Сотни людей, прибывших в Астану из Крыма через Россию, собрались перед посольством Украины в Казахстане. Многие планируют получить загранпаспорта.

Прибывшие из Крыма (большинство из них крымские татары) сообщили, что вынуждены были уехать, чтобы не попасть под объявленную Путиным мобилизацию, сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Многие из нас не хотят воевать. Мы, мусульмане, всегда проповедуем мир. Как можно проповедовать мир, если кого-то убивать? Там [в Украине] умирают мирные люди, уничтожается гражданская инфраструктура. Разве мусульмане будут это делать? Поэтому многие из нас просто отказался от этого", - заявил мужчина у посольства.

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Мужчина говорит, что в Казахстане он проездом, потому что дальше планирует поехать в Узбекистан, где живет его брат, который позвал его и предложил работу.

Еще один мужчина, водитель автобуса дальнемагистральных рейсов, приехавший из Крыма, рассказал, что вместе с семьей выехал из АРК после того, как им на работе сказали принести военные билеты. Теперь они с женой хотят получить загранпаспорта и уехать в Европу.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши заявил, что посольство "будет стараться помочь всем, чем сможет, независимо от того, какие у них есть документы". У некоторых также и российские паспорта.

По его словам, в большинстве своем все прибывшие люди стоят в очереди за получением загранпаспорта.

"Если они предоставляют паспорт гражданина Украины, и из гражданства Украины не выходили, то они - граждане Украины. Людей очень много. Моя задача состоит в том, чтобы у них были легальные документы... Мы должны все проверить и по возможности всем им оформить: кому – загранпаспорт, кому – удостоверение о возвращении. Все зависит от того, какие документы у них есть", - заявил Алмаши.
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Топ комментарии
+53
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03.10.2022 18:39
+52
До 24 лютого жодних проблем не було.
Після 24 лютого, теж все ок.
А от коли ***** мобілізацію об'явило: тут і згадали про те, що в Україні людей вбивають!
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03.10.2022 18:40
+51
Вы не чего-то, вы ничего не поняли!
Пока им было удобно, они жили под оккупацией, а как запахло жареным, решили стать украинцами и получить паспорта, но не воевать против оккупантов! Они ж мусульмане, как можно!
Татары всегда были сами за себя…
И не только они, там приспособленцев, хоть отбавляй!
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03.10.2022 18:50
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Я смотрю как в Словакии , Австрии , Чехии сложно получить паспорта . Основная масса получает после 15 лет проживания ‼️‼️‼️
Тот , кто паспорт получает - его ценит
В УКРАИНЕ ЗА 30 лет обесценили паспорт - его продавали жителям средней Азии , Кавказа , России . Никто не пострадал в министерстве миграции до сих пор за это . Мне рассказывал один руководящий сотрудник миграции в 2015 году как они кому-то из россиян по блату быстро паспорт выписали. А СКОЛЬКО ФСБ ПОЛУЧИЛО ПАСПОРТОВ ? Никто этим не занимается
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03.10.2022 19:30 Ответить
я послушал, что сказал грузинский депутат от оппозиции, когда у них на границе начались пробки с "беженцами" от мобилизации, так грузины мудрый народ. Он сказал, что в первую очередь будут принимать грузин, которые родились в Грузии, учились, с любым гражданством. Они свой род спасают.
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03.10.2022 19:37 Ответить
Прописано чітко. Суди - лайно.
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04.10.2022 09:42 Ответить
Та запросто. Как во Франции. Там иностранный легион. Паспорт через ЗСУ.
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03.10.2022 19:17 Ответить
Казахстан має програму прийому біженців для тюркських народів.
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03.10.2022 19:20 Ответить
якщо ці кримські татари, мають українські документи, то їм забов"язані надати паспорти після виходу з громадянства рашки і як бонус повістка для проходження служби в ЗСУ
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03.10.2022 19:22 Ответить
До речі а скільки приблизно кримських татар сьогодні у ВСУ служать, мені і моїм знайомим поки не зустрічалися, журналістів, телеведучих, артистів, депутатів і так далі бачили, військові поки не зустрічалися
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03.10.2022 19:25 Ответить
"Багато хто з нас не хоче воювати. Ми, мусульмани, завжди проповідуємо мир. Як можна проповідувати мир, якщо когось убивати? Там [в Україні] помирають мирні люди, знищується цивільна інфраструктура. Хіба мусульмани будуть це робити? Тому багато хто з нас просто відмовився від цього", - заявив чоловіка біля посольства.
Як вам така відмазка?
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03.10.2022 19:43 Ответить
Та відмазка у них дешева, наприклад , афганці, турки,персы, чеченці теж мусульмани, а воювали і воюють аж гай шумить
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03.10.2022 19:51 Ответить
Одного зустрічав.
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04.10.2022 04:27 Ответить
А хуху не хохо? Вісім років подобалось бути кацапами , а тепер українцями по стали? Україну треба захищати, а не їздити з українським паспортом по світу. Ви свій шлях обрали у 2014р і хто хотів той вже давно в Україні!
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03.10.2022 19:28 Ответить
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03.10.2022 19:31 Ответить
Ne xvatae šče tretjei fotki - Krym 26.10.2022... so svinskim balom kak v odnom rolike včera.
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03.10.2022 20:31 Ответить
Хе...р им без соли, тварям, **** ..м. ****....е под..нки, приспособленцьі.
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03.10.2022 19:48 Ответить
Хто завгодно до України за 30 років приперся . Ось арахамія чі Мустафа Найем . І всі зараз одержують хорошу зарплатню із налогов українців . НО ЧОМУСЬ НЕ УКРАЇНЦІ

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03.10.2022 19:52 Ответить
О, а скільки ще в Україні таких ара хамів? Тисячі.
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11.02.2023 17:42 Ответить
Замість паспортів призвати до лав ЗСУ, нехай звільняють Крим свій
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03.10.2022 19:58 Ответить
Дякую, поржав. Мусульмани, "які проповідують мир", анекдот тисячоліття просто.
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03.10.2022 20:39 Ответить
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03.10.2022 20:53 Ответить
Якого хєра ще ї обслуговувать
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03.10.2022 21:50 Ответить
- кримчане получайт... Са... Са... Как ето по вашьему?
- Сало?
- Найн, салупа!
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03.10.2022 22:00 Ответить
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03.10.2022 23:36 Ответить
Ну, так,так...українці раптом "знайшлися"...будуть вони воювати за своє, але з-за кордону
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04.10.2022 06:17 Ответить
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