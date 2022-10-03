Мобилизированные в Подмосковье избили "дедов"-контрактников за вымогание телефонов
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В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизированных часть экипировки и телефоны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.
"Конфликт между военными произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Новичков там не встретили хлебом и солью — напротив, военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.
Прибывшие не стали терпеть такого отношения и на поборы ответили грубой силой. Произошла массовая драка — по данным "Базы", избитыми оказались около 20 "дедов". Ситуация реально вышла из-под контроля: избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.", - говорится в сообщении.
Сначала в Алабино приехала военная полиция, а затем — и сотрудники МВД. Только после этого военным удалось договориться — заявления в полицию никто из них в итоге не написал.
Пожалуйста, подождите...
Спрвка *Печи*під Борисовим,бувша школа абвера *Сатурн*уч**ка розвернута мотопіхотна дивізія,з девізом-*Печі там не хл** пекут,а солдат **..*,до речі до цих пір у Бульбаша там крупна ВБ.
Один х*й всі в одному чорному пакеті будуть...
Никогда несплоченные/срочники 20 дедов не ********. Это просто невозможно и никогда не происходило. На деле 200 русни будут терпеть от 10 дагов или чеченцев даже от тех, кто не был под обстрелом, а если там зашел после окопов дед, то мясо будет просто терпеть, даже если там 40-45 лет мужики.
Это именно обучающий, подсказывающий фейк, что будет для дедов и как вести себя мобилизованным. Все в стиле "на митинге наступил на ногу росгвардейцу и уехал на 5 лет в тюрьму". Это абсолютно не поможет. Мобилизованные ордлошники, кто еще жив, просто зайдут и убивать будут за обмундирование качественное, даже за обувь убьют. Даги и чеченцы никогда не затерпят от русни, просто на счетчик поставят. У русаков нет шансов объединиться друг с другом, так как они реально необстрелянное мясо. И им нельзя давать шанса даже дойти до фронта с экипировкой, с них надо обязательно все снять либо себе, либо на продажу, либо домой в тейп на будущую гражданскую войну.
Так в том то и дело , что это не 18-летние перепуганные призывники , вчерашние школьники , а взрослые , сформировавшиеся мужики.
В 80-Х , мы курсанты 4-го курса мореходного училища торгового флота , прибыли на военный корабль БФ на военно-морскую стажировку. Тоже пытались нас годки построить , как молодых. Были посланы на куй, обьяснили им на пальцах , что мы не молодое мясо и даже до потасовки дело не дошло, хотя шухер был.
А вообще , покуй , пусть там передавят друг друга.
Naleteli dydy aziaty zubnye ščetki ta britvy grabitj, a tut 19 molodyx litovcev plius šče 17 ziom "karasej" ta "čerpakov", neskoljko latyšej, tri estonca, - ustroili ordyncam bitvu na Sinix Vodax...
Posle zampolit sobral u sebia vesj molodniak, ta objasnil - ja tože obezjan ne liubliu, no dva goda pridetsia poterpetj...
Nekotorye dydy v tot večer medčastj popolnili.
А *деды* еще и оказались стукачами. За ето вообще опускают.
Але це не завадило синам простих вуйків з Берегівського та Виноградівського районів відмудохати на прощання Сашку так, що шматки його дємбельського чюмадана лежали вздовж залізничної колії від Ізяслава до Шепетівки, куди його вночі хлопці гнали після того, як він вийшов за паркан частини.
Так, що і тут кацапи у нас вкрали гарну армійську традицію... певне хтось з їх родичів служив в героїчному Прик.ВО 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪