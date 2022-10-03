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Мобилизированные в Подмосковье избили "дедов"-контрактников за вымогание телефонов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія

В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизированных часть экипировки и телефоны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.

"Конфликт между военными произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Новичков там не встретили хлебом и солью — напротив, военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.
Прибывшие не стали терпеть такого отношения и на поборы ответили грубой силой. Произошла массовая драка — по данным "Базы", избитыми оказались около 20 "дедов". Ситуация реально вышла из-под контроля: избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.", - говорится в сообщении.

Сначала в Алабино приехала военная полиция, а затем — и сотрудники МВД. Только после этого военным удалось договориться — заявления в полицию никто из них в итоге не написал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения
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Топ комментарии
+77
та хоть поубивайте там друг друга...
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03.10.2022 18:05
+46
19 річні "діди" наїхали на 30-40 річний "молодняк". а хоча про що це я, де рашка, а де логіка?
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03.10.2022 18:06
+43
Так, як тримали Зміїний, Ізюм, Куп'янськ, Лиман... А потім, одного чудового дня, якось все несподівано закінчується
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03.10.2022 18:07
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та хоть поубивайте там друг друга...
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03.10.2022 18:05 Ответить
ало, паліцєя, ...спасітє, памагітє
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03.10.2022 18:15 Ответить
памагииє дідів пи..ять прадіди.
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03.10.2022 19:44 Ответить
это треш, но как эти ***** столько времени держат Херсон ?!
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03.10.2022 18:05 Ответить
Так, як тримали Зміїний, Ізюм, Куп'янськ, Лиман... А потім, одного чудового дня, якось все несподівано закінчується
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03.10.2022 18:07 Ответить
Кали кацап косить під єврея, то воно видно за кілометри. Таваріщь, ти проколовся.
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03.10.2022 18:15 Ответить
хєр вони тримають довше
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03.10.2022 18:38 Ответить
19 річні "діди" наїхали на 30-40 річний "молодняк". а хоча про що це я, де рашка, а де логіка?
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03.10.2022 18:06 Ответить
"молодняк" там трохи старіший...років на 15-20.
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03.10.2022 18:08 Ответить
Діди просто не в курсах були коли борзометр прикрутити.
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03.10.2022 18:09 Ответить
нарвались на прадідів.
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03.10.2022 19:45 Ответить
Деды выгребали
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03.10.2022 18:15 Ответить
Логіка ще совкова.Пригадалось -кінець 70х ,добрались до уч**ки *Печи*(КБВО) опівночі,при вході до спортзалу стоять *діди*18.5-19р.по привичці пробують шманати,в нас група на цілий звод,спец набір всі з вищою *дукацією*23-27р.третина з фізфаків(вчителі)та ще й з ЗУ,так відмителили дідів і їх підмогу,що на ранок до нас прислали якогось майора Цьолку( трохи україномовного з Чорткова)утихомирювати своїх бандеровців(наш юрист пояснив нам що до присяги все пох-й).
Спрвка *Печи*під Борисовим,бувша школа абвера *Сатурн*уч**ка розвернута мотопіхотна дивізія,з девізом-*Печі там не хл** пекут,а солдат **..*,до речі до цих пір у Бульбаша там крупна ВБ.
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03.10.2022 18:55 Ответить
Насколько помниться в СССР граничный призывной возраст для призыва на срочную службу составлял 26 лет. 27-летние не могли быть призванными на срочную службу.
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03.10.2022 19:05 Ответить
До 27 років включно
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03.10.2022 19:15 Ответить
Не поленился. Закон СССР о всеобщей воиской обязанности отт1967 года:-"Лица, получившие отсрочку от призыва для продолжения образования, а также не призванные по разным причинам в установленные сроки, призываются на действительную службу до достижения ими 27-летнего возраста". Т,е как только стукнуло 27-не подлежат призыву.
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03.10.2022 19:59 Ответить
26.9 тільки так,один пішов на дембель,не пам*таю чи друга дитина народилась,чи 27 стукнуло.
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03.10.2022 19:28 Ответить
Пан десь 55-58 року народженя?
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03.10.2022 20:38 Ответить
"Прадєдушкі" відмудохали "дедушєк" які "забули в кого на кінці соплинкою звисали"...
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03.10.2022 18:10 Ответить
так тож були бабушкі путлера.. дуже хотілося полового органа дедушкі
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03.10.2022 18:16 Ответить
диди грабувале
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03.10.2022 18:10 Ответить
Діди просто не зрозуміли коли борзометр треба було скрутити.
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03.10.2022 18:10 Ответить
чому так смішно
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03.10.2022 21:02 Ответить
Як завжди. Все у кацапів через дупу. Правильно і скрепно - купа трупів ще до кордону з Україною. Решта вже має скопититись тут.
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03.10.2022 18:10 Ответить
не понял, шо в в\ч в Алабино нет оружейки??
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03.10.2022 18:10 Ответить
Нужно пускать в ход автоматы, что это за драка....
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03.10.2022 18:15 Ответить
У них там в России всё как в животном мире
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03.10.2022 18:17 Ответить
Нечипайте звірів - там все по законах природи (інстинкт). Рашики - це мутанти, зомбі, щось неживе та не мертве!
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03.10.2022 18:52 Ответить
скрипноє ізвєчноє руснявоє армейскоє гавно...
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03.10.2022 18:18 Ответить
Пора организовывать тотализатор
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03.10.2022 18:18 Ответить
Дурні, чого ото битись?
Один х*й всі в одному чорному пакеті будуть...
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03.10.2022 18:21 Ответить
Кожен буде у окремому
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03.10.2022 18:35 Ответить
"Дедушки" подпружинили хвост против реальных дедушек.
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03.10.2022 18:27 Ответить
Адин нарот.
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03.10.2022 18:29 Ответить
Один в рот.
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03.10.2022 19:06 Ответить
Тимбилдинг по хрюсски ,так сказать сплачивание коллллектива ,одобряю
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03.10.2022 18:31 Ответить
Скрепно...молодці
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03.10.2022 18:34 Ответить
a babam kažutj šo ot naemnyx poliakov otbivalisj tri tyždni
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03.10.2022 22:38 Ответить
Швабру! Швабру! Швабру!
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03.10.2022 18:36 Ответить
Show must go on...
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03.10.2022 18:40 Ответить
Стопроцентно это фсбшный фейк, либо просто высосан из пальца, либо в виде дедов зашли опущеные фсбшники, которых легко побили.

Никогда несплоченные/срочники 20 дедов не ********. Это просто невозможно и никогда не происходило. На деле 200 русни будут терпеть от 10 дагов или чеченцев даже от тех, кто не был под обстрелом, а если там зашел после окопов дед, то мясо будет просто терпеть, даже если там 40-45 лет мужики.

Это именно обучающий, подсказывающий фейк, что будет для дедов и как вести себя мобилизованным. Все в стиле "на митинге наступил на ногу росгвардейцу и уехал на 5 лет в тюрьму". Это абсолютно не поможет. Мобилизованные ордлошники, кто еще жив, просто зайдут и убивать будут за обмундирование качественное, даже за обувь убьют. Даги и чеченцы никогда не затерпят от русни, просто на счетчик поставят. У русаков нет шансов объединиться друг с другом, так как они реально необстрелянное мясо. И им нельзя давать шанса даже дойти до фронта с экипировкой, с них надо обязательно все снять либо себе, либо на продажу, либо домой в тейп на будущую гражданскую войну.
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03.10.2022 18:42 Ответить
Никогда несплоченные/срочники 20 дедов не ******** (с)
Так в том то и дело , что это не 18-летние перепуганные призывники , вчерашние школьники , а взрослые , сформировавшиеся мужики.
В 80-Х , мы курсанты 4-го курса мореходного училища торгового флота , прибыли на военный корабль БФ на военно-морскую стажировку. Тоже пытались нас годки построить , как молодых. Были посланы на куй, обьяснили им на пальцах , что мы не молодое мясо и даже до потасовки дело не дошло, хотя шухер был.
А вообще , покуй , пусть там передавят друг друга.
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03.10.2022 19:07 Ответить
А унитаз?.....и унитаааазз
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03.10.2022 18:44 Ответить
Шо унитаз??? Це святе місце, вони на нього моляться. УНИТАЗ - ТАБУ
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03.10.2022 18:58 Ответить
Та я тепер пойняв....вже
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03.10.2022 19:14 Ответить
Дедовщина отличительный признак ОДКБ по сравнению с НАТО. Отсюда и звериный, садисткий характер армии оккупантов.
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03.10.2022 18:46 Ответить
v moju službu dedovščina zakončilasj v pervyj že večer posle togo, kak posle našej prisiagi udalili sdvižnuju aliuminevuju stenku, otdeliavšuju rotu ot "kursa molodogo boica".
Naleteli dydy aziaty zubnye ščetki ta britvy grabitj, a tut 19 molodyx litovcev plius šče 17 ziom "karasej" ta "čerpakov", neskoljko latyšej, tri estonca, - ustroili ordyncam bitvu na Sinix Vodax...
Posle zampolit sobral u sebia vesj molodniak, ta objasnil - ja tože obezjan ne liubliu, no dva goda pridetsia poterpetj...
Nekotorye dydy v tot večer medčastj popolnili.
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03.10.2022 22:45 Ответить
Мобики сломали всю систему которая строилась веками. Скоро и кремлевского деда ******** и выкинут в окно
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03.10.2022 18:48 Ответить
побиті врятувалися лише зачинившись в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію

А *деды* еще и оказались стукачами. За ето вообще опускают.
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03.10.2022 18:51 Ответить
"Дедьі" не вкурили,что чмобики бьіли "дедами", когда они под столом пешком гуляли.
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03.10.2022 18:52 Ответить
Надеюсь, когда им раздадут оружие, они отомстят друг другу! Дажє нє знаю за кого балєть... Большє трупов фсякіх разних
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03.10.2022 18:55 Ответить
Свинособачі забавки.
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03.10.2022 19:01 Ответить
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03.10.2022 19:10 Ответить
У мене в військовій частині також була славна традиція - ******* дємбелів. Запровадили її хлопці з Закарпаття. Один із таких дємбелів, що попав під роздачу був Сашка Ісаков, чмо чмом, до того ж зьома М.С.Горбачова, з однієї з ним станиці, навіть хата його стояла через одну від хати Горбі, а мати дружила з матір'ю Генсека, про що Сашка не забував хвалитися як рядовим, так і офіцерам частини, як доказ ********** фото, де його матір сфотографована поряд з матір'ю Горбачова.
Але це не завадило синам простих вуйків з Берегівського та Виноградівського районів відмудохати на прощання Сашку так, що шматки його дємбельського чюмадана лежали вздовж залізничної колії від Ізяслава до Шепетівки, куди його вночі хлопці гнали після того, як він вийшов за паркан частини.
Так, що і тут кацапи у нас вкрали гарну армійську традицію... певне хтось з їх родичів служив в героїчному Прик.ВО 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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03.10.2022 19:16 Ответить
Опять повторюсь: Да не уподобимся!
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03.10.2022 19:26 Ответить
І чому я в цирку не сміюся?Буду сміятись ,коли масквічєй ,пітєрскіх,дагів,татар іт.д.біля фронту перемішають...
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03.10.2022 19:40 Ответить
А ведь скоро они получат оружие, а приём там будет такой же тёплый
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03.10.2022 19:50 Ответить
кацапы ****** кацапов - это же прекрасно!
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03.10.2022 20:55 Ответить
Уже пора понять всему миру , это ,не- люди, племя кацапии, история умалчивает, что это дремуче вонюче мрази ...
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03.10.2022 22:02 Ответить
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04.10.2022 00:02 Ответить
 
 