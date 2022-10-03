Мобилизированные в Подмосковье избили "дедов"-контрактников за вымогание телефонов

В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизированных часть экипировки и телефоны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.

"Конфликт между военными произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Новичков там не встретили хлебом и солью — напротив, военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.

Прибывшие не стали терпеть такого отношения и на поборы ответили грубой силой. Произошла массовая драка — по данным "Базы", избитыми оказались около 20 "дедов". Ситуация реально вышла из-под контроля: избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.", - говорится в сообщении.

Сначала в Алабино приехала военная полиция, а затем — и сотрудники МВД. Только после этого военным удалось договориться — заявления в полицию никто из них в итоге не написал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения