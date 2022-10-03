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Мобілізовані у Підмосков’ї побили "дідів"-контрактників за вимагання телефонів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

У підмосковній військовій частині контрактники захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки та телефони.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza", передає Цензор.НЕТ.

"Конфлікт між військовими трапився у військовій частині в Алабіно, куди звозять чоловіків, які підпали під мобілізацію. Новачків там не зустріли хлібом і сіллю - навпаки, військовослужбовці, прикріплені до частини, стали вимагати у новеньких одяг та мобільні телефони. Ті, хто прибув, не стали терпіти такого відношення і на побори відповіли грубою силою. Відбулася масова бійка - за даними "Бази", побитими виявилося близько 20 "дідів". Ситуація реально вийшла з-під контролю: побиті врятувалися лише зачинившись в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Спочатку до Алабіно приїхала військова поліція, а потім і співробітники МВС. Тільки після цього військовим вдалося домовитись - заяви до поліції ніхто з них у результаті не написав.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
та хоть поубивайте там друг друга...
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03.10.2022 18:05
+46
19 річні "діди" наїхали на 30-40 річний "молодняк". а хоча про що це я, де рашка, а де логіка?
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03.10.2022 18:06
+43
Так, як тримали Зміїний, Ізюм, Куп'янськ, Лиман... А потім, одного чудового дня, якось все несподівано закінчується
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03.10.2022 18:07
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та хоть поубивайте там друг друга...
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03.10.2022 18:05 Відповісти
ало, паліцєя, ...спасітє, памагітє
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03.10.2022 18:15 Відповісти
памагииє дідів пи..ять прадіди.
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03.10.2022 19:44 Відповісти
это треш, но как эти ***** столько времени держат Херсон ?!
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03.10.2022 18:05 Відповісти
Так, як тримали Зміїний, Ізюм, Куп'янськ, Лиман... А потім, одного чудового дня, якось все несподівано закінчується
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03.10.2022 18:07 Відповісти
Кали кацап косить під єврея, то воно видно за кілометри. Таваріщь, ти проколовся.
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03.10.2022 18:15 Відповісти
хєр вони тримають довше
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03.10.2022 18:38 Відповісти
19 річні "діди" наїхали на 30-40 річний "молодняк". а хоча про що це я, де рашка, а де логіка?
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03.10.2022 18:06 Відповісти
"молодняк" там трохи старіший...років на 15-20.
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03.10.2022 18:08 Відповісти
Діди просто не в курсах були коли борзометр прикрутити.
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03.10.2022 18:09 Відповісти
нарвались на прадідів.
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03.10.2022 19:45 Відповісти
Деды выгребали
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03.10.2022 18:15 Відповісти
Логіка ще совкова.Пригадалось -кінець 70х ,добрались до уч**ки *Печи*(КБВО) опівночі,при вході до спортзалу стоять *діди*18.5-19р.по привичці пробують шманати,в нас група на цілий звод,спец набір всі з вищою *дукацією*23-27р.третина з фізфаків(вчителі)та ще й з ЗУ,так відмителили дідів і їх підмогу,що на ранок до нас прислали якогось майора Цьолку( трохи україномовного з Чорткова)утихомирювати своїх бандеровців(наш юрист пояснив нам що до присяги все пох-й).
Спрвка *Печи*під Борисовим,бувша школа абвера *Сатурн*уч**ка розвернута мотопіхотна дивізія,з девізом-*Печі там не хл** пекут,а солдат **..*,до речі до цих пір у Бульбаша там крупна ВБ.
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03.10.2022 18:55 Відповісти
Насколько помниться в СССР граничный призывной возраст для призыва на срочную службу составлял 26 лет. 27-летние не могли быть призванными на срочную службу.
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03.10.2022 19:05 Відповісти
До 27 років включно
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03.10.2022 19:15 Відповісти
Не поленился. Закон СССР о всеобщей воиской обязанности отт1967 года:-"Лица, получившие отсрочку от призыва для продолжения образования, а также не призванные по разным причинам в установленные сроки, призываются на действительную службу до достижения ими 27-летнего возраста". Т,е как только стукнуло 27-не подлежат призыву.
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03.10.2022 19:59 Відповісти
26.9 тільки так,один пішов на дембель,не пам*таю чи друга дитина народилась,чи 27 стукнуло.
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03.10.2022 19:28 Відповісти
Пан десь 55-58 року народженя?
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03.10.2022 20:38 Відповісти
"Прадєдушкі" відмудохали "дедушєк" які "забули в кого на кінці соплинкою звисали"...
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03.10.2022 18:10 Відповісти
так тож були бабушкі путлера.. дуже хотілося полового органа дедушкі
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03.10.2022 18:16 Відповісти
диди грабувале
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03.10.2022 18:10 Відповісти
Діди просто не зрозуміли коли борзометр треба було скрутити.
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03.10.2022 18:10 Відповісти
чому так смішно
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03.10.2022 21:02 Відповісти
Як завжди. Все у кацапів через дупу. Правильно і скрепно - купа трупів ще до кордону з Україною. Решта вже має скопититись тут.
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03.10.2022 18:10 Відповісти
не понял, шо в в\ч в Алабино нет оружейки??
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03.10.2022 18:10 Відповісти
Нужно пускать в ход автоматы, что это за драка....
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03.10.2022 18:15 Відповісти
У них там в России всё как в животном мире
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03.10.2022 18:17 Відповісти
Нечипайте звірів - там все по законах природи (інстинкт). Рашики - це мутанти, зомбі, щось неживе та не мертве!
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03.10.2022 18:52 Відповісти
скрипноє ізвєчноє руснявоє армейскоє гавно...
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03.10.2022 18:18 Відповісти
Пора организовывать тотализатор
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03.10.2022 18:18 Відповісти
Дурні, чого ото битись?
Один х*й всі в одному чорному пакеті будуть...
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03.10.2022 18:21 Відповісти
Кожен буде у окремому
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03.10.2022 18:35 Відповісти
"Дедушки" подпружинили хвост против реальных дедушек.
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03.10.2022 18:27 Відповісти
Адин нарот.
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03.10.2022 18:29 Відповісти
Один в рот.
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03.10.2022 19:06 Відповісти
Тимбилдинг по хрюсски ,так сказать сплачивание коллллектива ,одобряю
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03.10.2022 18:31 Відповісти
Скрепно...молодці
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03.10.2022 18:34 Відповісти
a babam kažutj šo ot naemnyx poliakov otbivalisj tri tyždni
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03.10.2022 22:38 Відповісти
Швабру! Швабру! Швабру!
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03.10.2022 18:36 Відповісти
Show must go on...
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03.10.2022 18:40 Відповісти
Стопроцентно это фсбшный фейк, либо просто высосан из пальца, либо в виде дедов зашли опущеные фсбшники, которых легко побили.

Никогда несплоченные/срочники 20 дедов не ********. Это просто невозможно и никогда не происходило. На деле 200 русни будут терпеть от 10 дагов или чеченцев даже от тех, кто не был под обстрелом, а если там зашел после окопов дед, то мясо будет просто терпеть, даже если там 40-45 лет мужики.

Это именно обучающий, подсказывающий фейк, что будет для дедов и как вести себя мобилизованным. Все в стиле "на митинге наступил на ногу росгвардейцу и уехал на 5 лет в тюрьму". Это абсолютно не поможет. Мобилизованные ордлошники, кто еще жив, просто зайдут и убивать будут за обмундирование качественное, даже за обувь убьют. Даги и чеченцы никогда не затерпят от русни, просто на счетчик поставят. У русаков нет шансов объединиться друг с другом, так как они реально необстрелянное мясо. И им нельзя давать шанса даже дойти до фронта с экипировкой, с них надо обязательно все снять либо себе, либо на продажу, либо домой в тейп на будущую гражданскую войну.
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03.10.2022 18:42 Відповісти
Никогда несплоченные/срочники 20 дедов не ******** (с)
Так в том то и дело , что это не 18-летние перепуганные призывники , вчерашние школьники , а взрослые , сформировавшиеся мужики.
В 80-Х , мы курсанты 4-го курса мореходного училища торгового флота , прибыли на военный корабль БФ на военно-морскую стажировку. Тоже пытались нас годки построить , как молодых. Были посланы на куй, обьяснили им на пальцах , что мы не молодое мясо и даже до потасовки дело не дошло, хотя шухер был.
А вообще , покуй , пусть там передавят друг друга.
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03.10.2022 19:07 Відповісти
А унитаз?.....и унитаааазз
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03.10.2022 18:44 Відповісти
Шо унитаз??? Це святе місце, вони на нього моляться. УНИТАЗ - ТАБУ
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03.10.2022 18:58 Відповісти
Та я тепер пойняв....вже
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03.10.2022 19:14 Відповісти
Дедовщина отличительный признак ОДКБ по сравнению с НАТО. Отсюда и звериный, садисткий характер армии оккупантов.
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03.10.2022 18:46 Відповісти
v moju službu dedovščina zakončilasj v pervyj že večer posle togo, kak posle našej prisiagi udalili sdvižnuju aliuminevuju stenku, otdeliavšuju rotu ot "kursa molodogo boica".
Naleteli dydy aziaty zubnye ščetki ta britvy grabitj, a tut 19 molodyx litovcev plius šče 17 ziom "karasej" ta "čerpakov", neskoljko latyšej, tri estonca, - ustroili ordyncam bitvu na Sinix Vodax...
Posle zampolit sobral u sebia vesj molodniak, ta objasnil - ja tože obezjan ne liubliu, no dva goda pridetsia poterpetj...
Nekotorye dydy v tot večer medčastj popolnili.
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03.10.2022 22:45 Відповісти
Мобики сломали всю систему которая строилась веками. Скоро и кремлевского деда ******** и выкинут в окно
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03.10.2022 18:48 Відповісти
побиті врятувалися лише зачинившись в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію

А *деды* еще и оказались стукачами. За ето вообще опускают.
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03.10.2022 18:51 Відповісти
"Дедьі" не вкурили,что чмобики бьіли "дедами", когда они под столом пешком гуляли.
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03.10.2022 18:52 Відповісти
Надеюсь, когда им раздадут оружие, они отомстят друг другу! Дажє нє знаю за кого балєть... Большє трупов фсякіх разних
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03.10.2022 18:55 Відповісти
Свинособачі забавки.
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03.10.2022 19:01 Відповісти
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03.10.2022 19:10 Відповісти
У мене в військовій частині також була славна традиція - ******* дємбелів. Запровадили її хлопці з Закарпаття. Один із таких дємбелів, що попав під роздачу був Сашка Ісаков, чмо чмом, до того ж зьома М.С.Горбачова, з однієї з ним станиці, навіть хата його стояла через одну від хати Горбі, а мати дружила з матір'ю Генсека, про що Сашка не забував хвалитися як рядовим, так і офіцерам частини, як доказ ********** фото, де його матір сфотографована поряд з матір'ю Горбачова.
Але це не завадило синам простих вуйків з Берегівського та Виноградівського районів відмудохати на прощання Сашку так, що шматки його дємбельського чюмадана лежали вздовж залізничної колії від Ізяслава до Шепетівки, куди його вночі хлопці гнали після того, як він вийшов за паркан частини.
Так, що і тут кацапи у нас вкрали гарну армійську традицію... певне хтось з їх родичів служив в героїчному Прик.ВО 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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03.10.2022 19:16 Відповісти
Опять повторюсь: Да не уподобимся!
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03.10.2022 19:26 Відповісти
І чому я в цирку не сміюся?Буду сміятись ,коли масквічєй ,пітєрскіх,дагів,татар іт.д.біля фронту перемішають...
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03.10.2022 19:40 Відповісти
А ведь скоро они получат оружие, а приём там будет такой же тёплый
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03.10.2022 19:50 Відповісти
кацапы ****** кацапов - это же прекрасно!
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03.10.2022 20:55 Відповісти
Уже пора понять всему миру , это ,не- люди, племя кацапии, история умалчивает, что это дремуче вонюче мрази ...
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03.10.2022 22:02 Відповісти
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04.10.2022 00:02 Відповісти
 
 