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закордонний паспорт (90) Казахстан (499) Крим (12756) біометричні паспорти (134) мобілізація (1458)

Кримчани, які втекли від мобілізації, хочуть отримати українські закордонні паспорти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

посольство,астана,україни

Сотні людей, які прибули в Астану з Криму через Росію, зібралися перед посольством України в Казахстані. Багато з них планують отримати закордонні паспорти.

Прибулі з Криму (більшість із них кримські татари) повідомили, що змушені були виїхати, щоб не потрапити під оголошену Путіним мобілізацію, повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Багато хто з нас не хоче воювати. Ми, мусульмани, завжди проповідуємо мир. Як можна проповідувати мир, якщо когось убивати? Там [в Україні] помирають мирні люди, знищується цивільна інфраструктура. Хіба мусульмани будуть це робити? Тому багато хто з нас просто відмовився від цього", - заявив чоловіка біля посольства.

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Чоловік каже, що в Казахстані він проїздом, бо далі планує поїхати до Узбекистану, де живе його брат, який покликав його і запропонував роботу.

Ще один чоловік, водій автобуса далекомагістральних рейсів, який приїхав із Криму, розповів, що разом із сім'єю виїхав з АРК після того, як їм на роботі сказали принести військові квитки. Тепер вони з дружиною хочуть отримати закордонні паспорти і поїхати в Європу.

Консул України в Казахстані Іван Алмаші заявив, що посольство "намагатиметься допомогти всім, чим зможе, незалежно від того, які у них є документи". У деяких також і російські паспорти.

За його словами, здебільшого всі прибулі люди стоять у черзі за отриманням закордонного паспорта.

"Якщо вони надають паспорт громадянина України, і з громадянства України не виходили, то вони - громадяни України. Людей дуже багато. Моє завдання полягає в тому, щоб вони мали легальні документи... Ми повинні все перевірити і по можливості всім їм оформити: кому - закордонний паспорт, кому - посвідчення про повернення. Усе залежить від того, які документи в них є", - заявив Алмаші.
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Топ коментарі
+53
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03.10.2022 18:39
+52
До 24 лютого жодних проблем не було.
Після 24 лютого, теж все ок.
А от коли ***** мобілізацію об'явило: тут і згадали про те, що в Україні людей вбивають!
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03.10.2022 18:40
+51
Вы не чего-то, вы ничего не поняли!
Пока им было удобно, они жили под оккупацией, а как запахло жареным, решили стать украинцами и получить паспорта, но не воевать против оккупантов! Они ж мусульмане, как можно!
Татары всегда были сами за себя…
И не только они, там приспособленцев, хоть отбавляй!
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03.10.2022 18:50
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Я смотрю как в Словакии , Австрии , Чехии сложно получить паспорта . Основная масса получает после 15 лет проживания ‼️‼️‼️
Тот , кто паспорт получает - его ценит
В УКРАИНЕ ЗА 30 лет обесценили паспорт - его продавали жителям средней Азии , Кавказа , России . Никто не пострадал в министерстве миграции до сих пор за это . Мне рассказывал один руководящий сотрудник миграции в 2015 году как они кому-то из россиян по блату быстро паспорт выписали. А СКОЛЬКО ФСБ ПОЛУЧИЛО ПАСПОРТОВ ? Никто этим не занимается
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03.10.2022 19:30 Відповісти
я послушал, что сказал грузинский депутат от оппозиции, когда у них на границе начались пробки с "беженцами" от мобилизации, так грузины мудрый народ. Он сказал, что в первую очередь будут принимать грузин, которые родились в Грузии, учились, с любым гражданством. Они свой род спасают.
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03.10.2022 19:37 Відповісти
Прописано чітко. Суди - лайно.
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04.10.2022 09:42 Відповісти
Та запросто. Как во Франции. Там иностранный легион. Паспорт через ЗСУ.
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03.10.2022 19:17 Відповісти
Казахстан має програму прийому біженців для тюркських народів.
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03.10.2022 19:20 Відповісти
якщо ці кримські татари, мають українські документи, то їм забов"язані надати паспорти після виходу з громадянства рашки і як бонус повістка для проходження служби в ЗСУ
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03.10.2022 19:22 Відповісти
До речі а скільки приблизно кримських татар сьогодні у ВСУ служать, мені і моїм знайомим поки не зустрічалися, журналістів, телеведучих, артистів, депутатів і так далі бачили, військові поки не зустрічалися
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03.10.2022 19:25 Відповісти
"Багато хто з нас не хоче воювати. Ми, мусульмани, завжди проповідуємо мир. Як можна проповідувати мир, якщо когось убивати? Там [в Україні] помирають мирні люди, знищується цивільна інфраструктура. Хіба мусульмани будуть це робити? Тому багато хто з нас просто відмовився від цього", - заявив чоловіка біля посольства.
Як вам така відмазка?
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03.10.2022 19:43 Відповісти
Та відмазка у них дешева, наприклад , афганці, турки,персы, чеченці теж мусульмани, а воювали і воюють аж гай шумить
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03.10.2022 19:51 Відповісти
Одного зустрічав.
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04.10.2022 04:27 Відповісти
А хуху не хохо? Вісім років подобалось бути кацапами , а тепер українцями по стали? Україну треба захищати, а не їздити з українським паспортом по світу. Ви свій шлях обрали у 2014р і хто хотів той вже давно в Україні!
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03.10.2022 19:28 Відповісти
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03.10.2022 19:31 Відповісти
Ne xvatae šče tretjei fotki - Krym 26.10.2022... so svinskim balom kak v odnom rolike včera.
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03.10.2022 20:31 Відповісти
Хе...р им без соли, тварям, **** ..м. ****....е под..нки, приспособленцьі.
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03.10.2022 19:48 Відповісти
Хто завгодно до України за 30 років приперся . Ось арахамія чі Мустафа Найем . І всі зараз одержують хорошу зарплатню із налогов українців . НО ЧОМУСЬ НЕ УКРАЇНЦІ

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03.10.2022 19:52 Відповісти
О, а скільки ще в Україні таких ара хамів? Тисячі.
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11.02.2023 17:42 Відповісти
Замість паспортів призвати до лав ЗСУ, нехай звільняють Крим свій
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03.10.2022 19:58 Відповісти
Дякую, поржав. Мусульмани, "які проповідують мир", анекдот тисячоліття просто.
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03.10.2022 20:39 Відповісти
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03.10.2022 20:53 Відповісти
Якого хєра ще ї обслуговувать
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03.10.2022 21:50 Відповісти
- кримчане получайт... Са... Са... Как ето по вашьему?
- Сало?
- Найн, салупа!
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03.10.2022 22:00 Відповісти
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03.10.2022 23:36 Відповісти
Ну, так,так...українці раптом "знайшлися"...будуть вони воювати за своє, але з-за кордону
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04.10.2022 06:17 Відповісти
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