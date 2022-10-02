Росія намагається мобілізувати кримських татар у пріоритетному порядку, - Верещук
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Росія в тимчасово окупованому Криму намагається у пріоритетному порядку примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар.
Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розуміємо, що рф проявила свій рашизм у всій красі – це мобілізація корінних народів, зокрема. І у цьому випадку у тимчасово окупованому українському Криму, рф намагається пріоритетно мобілізувати корінні народи Криму, а саме – кримських татар. А вони дійсно не хочуть бути мобілізовані, і їдуть, намагаючись врятуватися", - сказала Верещук.
За її словами, кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі, Литви.
"Знаю, що наше МЗС працює у цьому напрямку. Думаю, що ці питання будуть залагоджені", - заявила міністр.
Вона підкреслила, що росія вчиняє акти геноциду щодо корінних народів, у тому числі, по відношенню до кримських татар та інших корінних народів України, і про це необхідно говорити.
Окремо віцепрем'єрка уточнила, що в української влади є дані щодо тих осіб, які віддають такі злочинні накази та займаються незаконною примусовою мобілізацією українських громадян. "І, звичайно, ці всі дані будуть додані до доказової бази, а потім винні понесуть покарання", - сказала міністр.
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це звіздець...
В них більше двох тисяч БМ-21 на зберіганні.
З урахуванням того, як вони зберігаються, штук п'ятсот знайдуть.
А БМ-13, може декілька десятків і зберігають, але до них просто нема боєкомплектів: ракети до них вже не виготовляють років п'ятдесят.
Да і нема жодного сенсу використовувати установки, з радіусом ураження до 12 км...
Вони дуже маневрені і на передовій їх ніхто не тримає, тому на десяток знищених кацапських гармат, припадає одна-дві рсзв.
https://nashaniva.com/ru/300322
Звуть мене Ганнуся
Покатайте в жигулях
Я добре танцюю....(с)
Я шахтарочка сама
Звуть мене Маруся
В мене чоботів нема
Та я не журюся.
Десь років 30 тому назад.....
А у діда Мусія, уся музика своя
Балалайка, *********, сінтезатор по коліна..(с)
1. придушити партизанський рух.
2. позбавитися від нелояльних корінних народів.
3. змусити українців вбити кримських татар, щоб ми посварилися на багато років(іпсо, вкиди, маніпуляція, підміна понять, частина правди частина ні і так далі) це їх коньок, вони завжди так робили.
https://nashaniva.com/ru/300323