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Росія намагається мобілізувати кримських татар у пріоритетному порядку, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Росія в тимчасово окупованому Криму намагається у пріоритетному порядку примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що рф проявила свій рашизм у всій красі – це мобілізація корінних народів, зокрема. І у цьому випадку у тимчасово окупованому українському Криму, рф намагається пріоритетно мобілізувати корінні народи Криму, а саме – кримських татар. А вони дійсно не хочуть бути мобілізовані, і їдуть, намагаючись врятуватися", - сказала Верещук.

За її словами, кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі, Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров

"Знаю, що наше МЗС працює у цьому напрямку. Думаю, що ці питання будуть залагоджені", - заявила міністр.

Вона підкреслила, що росія вчиняє акти геноциду щодо корінних народів, у тому числі, по відношенню до кримських татар та інших корінних народів України, і про це необхідно говорити.

Окремо віцепрем'єрка уточнила, що в української влади є дані щодо тих осіб, які віддають такі злочинні накази та займаються незаконною примусовою мобілізацією українських громадян. "І, звичайно, ці всі дані будуть додані до доказової бази, а потім винні понесуть покарання", - сказала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає партнерів сприяти виїзду корінних народів з окупованого Криму, - Верещук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Когда этой тупой мрази заткнут пасть! Это же кремлевская консерва, восхищавшаяся ****** путиным !!!
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02.10.2022 22:06
+13
одна з наймерзенніших істот серед блаЗЄнських.
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02.10.2022 22:09
+13
Кстати, за катюшу....пару недель в Филаделфии "почему-то" сгорела машина - старенький Шевроле Кавалер с номерным знаком"KATUSHA"
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02.10.2022 22:14
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Когда этой тупой мрази заткнут пасть! Это же кремлевская консерва, восхищавшаяся ****** путиным !!!
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02.10.2022 22:06 Відповісти
одна з наймерзенніших істот серед блаЗЄнських.
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02.10.2022 22:09 Відповісти
чому не засунули їй парасолю і не відкрили. щоб ця курва не пи....а!
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03.10.2022 00:45 Відповісти
Рогозин шо-то бухтел про высадку на Луну, так вот пусть еще лунатиков мобилизируют
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02.10.2022 22:08 Відповісти
Ой не можу сюди кинути ,но зараз трохи не луснула від реготу,що пишуть мамочки та дружини орків ,одна видає- Ну єто ужє ні смішно ні разу ,гдє б...наша авіація і Катюши?
це звіздець...
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02.10.2022 22:11 Відповісти
Кстати, за катюшу....пару недель в Филаделфии "почему-то" сгорела машина - старенький Шевроле Кавалер с номерным знаком"KATUSHA"
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02.10.2022 22:14 Відповісти
Та то курили поди много.
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02.10.2022 22:19 Відповісти
Ничиво смишнова. Катюши уже снимают с консервации.
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02.10.2022 22:15 Відповісти
Скоріше БМ-21
В них більше двох тисяч БМ-21 на зберіганні.
З урахуванням того, як вони зберігаються, штук п'ятсот знайдуть.
А БМ-13, може декілька десятків і зберігають, але до них просто нема боєкомплектів: ракети до них вже не виготовляють років п'ятдесят.
Да і нема жодного сенсу використовувати установки, з радіусом ураження до 12 км...
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02.10.2022 22:29 Відповісти
Две тысячи это на пару месяцем ,если судить по интенсивности потерь
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03.10.2022 09:05 Відповісти
Та ні, це на рік, якщо виходити зі статистики втрат рсзв.
Вони дуже маневрені і на передовій їх ніхто не тримає, тому на десяток знищених кацапських гармат, припадає одна-дві рсзв.
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03.10.2022 12:45 Відповісти
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02.10.2022 22:19 Відповісти
Катюші не допоможуть Ванюші. св.Хаймарс не дозволяє.
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02.10.2022 22:32 Відповісти
І Слава Богу!
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02.10.2022 22:36 Відповісти
Пишуть, що наші вже узяли Хрещенівку на Херсонщіні.))
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02.10.2022 22:13 Відповісти
Да, там фронт прорван. Даже сильно дальше. Аж до Дудчан.
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02.10.2022 22:18 Відповісти
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02.10.2022 23:08 Відповісти
Невероятный прорыв украинской армии вдоль Днепра. Российская оборона под Херсоном может рухнуть
https://nashaniva.com/ru/300322
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02.10.2022 23:10 Відповісти
Може хтось запустить цю поппинс у жоппинс!
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02.10.2022 22:21 Відповісти
Вона звідти й говорить!


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02.10.2022 22:31 Відповісти
А я дівка молода

Звуть мене Ганнуся

Покатайте в жигулях

Я добре танцюю....(с)
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02.10.2022 22:26 Відповісти
Це частушка часів совка на Дамбасі.
Я шахтарочка сама

Звуть мене Маруся

В мене чоботів нема

Та я не журюся.
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02.10.2022 22:37 Відповісти
Не знаю, знайшов у свого тата в репертуарі на різні весілля. Він тамада

Десь років 30 тому назад.....
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02.10.2022 22:47 Відповісти
В 50-х роках була платівка для програвача радіоли з цією частушкою на 45 обертів.
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02.10.2022 22:53 Відповісти
Ось ще:

А у діда Мусія, уся музика своя

Балалайка, *********, сінтезатор по коліна..(с)
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02.10.2022 22:49 Відповісти
ці всі телемарафети, єдині новини,..... мають на меті одну ціль, створити віртуальну позитивну картину світу виборцям й служать синхронизації брехні видаваємої владою. коли між ************, мар'янами облігаціями, абрахаміями, абдристовичами, ...... відсутня синхронизація їхніх побрехеньок, стає можливим більш-менш зрозуміти реальну ситуацію й перебіг подій. так шо серйозно відноситись до подібних "новинних забігів" це те саме що зранку читати радянські газети.
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02.10.2022 23:10 Відповісти
Де вона загубила свою зелену парасолю?
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02.10.2022 23:26 Відповісти
русскіє хочуть:
1. придушити партизанський рух.
2. позбавитися від нелояльних корінних народів.
3. змусити українців вбити кримських татар, щоб ми посварилися на багато років(іпсо, вкиди, маніпуляція, підміна понять, частина правди частина ні і так далі) це їх коньок, вони завжди так робили.
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02.10.2022 23:26 Відповісти
По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, на пунктах приема личного состава должно было сохраняться полтора миллиона комплектов формы. На практике же оказалось, что их нет.
https://nashaniva.com/ru/300323
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03.10.2022 01:00 Відповісти
14 рик хотяж один татарин войуйе не сидят за бабами и ******* крим
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03.10.2022 01:05 Відповісти
 
 