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Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал большой коллапс в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.
"В ближайшие дни состоится большой российский коллапс", - написал известный ученый и футуролог.
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+67 Snart
показать весь комментарий03.10.2022 23:17
+66 Al Makarski
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+50 18c49ed2
показать весь комментарий03.10.2022 23:10
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Кацапи ще не дійшли до -нужной кондіціі ,, гадаю смута там настане не раніше ніж через рік - два . .
Місяцями, роками - це ще більше схоже на правду.
Тож лишається лише сподіватися, що він щось знає.
Щас его на Нобелевскую премию,как лучшего прогнозиста выдвигают.
АЛЕ ВОВА Зе & Со НЕ ДАДУТЬ РАШЕ ЗГИНУТИ - ДАДУТЬ ЕЛІТІ КРЕМЛЯ ПОСАДИ І ПРИТУЛОК.
На то його і президентом поставили.