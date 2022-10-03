Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"

Американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал большой коллапс в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

"В ближайшие дни состоится большой российский коллапс", - написал известный ученый и футуролог.

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