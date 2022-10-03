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Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фукуяма,френсіс

Американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал большой коллапс в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

"В ближайшие дни состоится большой российский коллапс", - написал известный ученый и футуролог.

Читайте также: Крах России в войне с Украиной будет внезапным и катастрофическим, - американский философ Фукуяма
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Топ комментарии
+67
10.03.2022 його прогноз:

1 - «Россия движется к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным и основывалось на ошибочном предположении, что украинцы выгодны России и что их армия рухнет сразу же после вторжения. Очевидно, что российские солдаты на параде победы в Киеве носили парадную форму вместо дополнительных боеприпасов и пайков. В это время Путин посвятил большую часть своей армии этой операции; нет больших резервов сил, которые он может призвать, чтобы добавить к битве. Российские войска застряли на окраинах нескольких украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами снабжения и постоянными украинскими атаками».

2 - «Обвал вашей позиции может быть внезапным и катастрофическим, а не замедлить войну на истощение. Полевая армия достигнет точки, где ее нельзя будет поставить или вывести, а боевой дух испарится. Это верно, по крайней мере, на севере; русские чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север рухнет».

3 - «Пока это не произойдет, невозможно дипломатическое решение войны. Нет никакого компромисса, приемлемого как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли в это время».

4 - «Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственным полезным было голосование в Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить злоумышленников или увиливателей мира».

5 - «Решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону или не помогать передаче польских МиГ были хорошими, они держали голову в очень эмоциональный момент. Для украинцев гораздо лучше самостоятельно победить россиян, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избегая всех очевидных возможностей эскалации. Польские МиГ, в частности, не сильно добавят украинским возможностям. Гораздо важнее непрерывная поставка джавелинов, стингеров, TB2, предметов медицинского назначения, оборудования связи и обмена информацией. Я полагаю, что украинские силы уже подвержены влиянию разведки НАТО, действующей за пределами Украины».

6 - «Конечно , цена, которую платит Украина, огромна. Но наибольший ущерб наносят ракеты и артиллерия, против которых ни МиГ, ни бесполетная зона не могут ничего сделать. Единственное, что остановит эту резню, - это поражение русской армии на земле».

7 - «Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его воспринимают как сильного человека; что он может предложить, когда докажет свою некомпетентность и лишен принудительной власти?»

8 - «Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам по всему миру, которые до нападения единообразно выражали свою симпатию Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Заммур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны обнажила свои откровенно авторитарные наклонности».

9 - «Война до этого момента была хорошим уроком для Китая. Как и Россия, в последнее десятилетие Китай создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Ужасные действия российских военно-воздушных сил, вероятно, будут воспроизведены военно-воздушными силами Народно-освободительной армии, которые также не имеют опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайские лидеры не будут обманывать себя в своих собственных возможностях, как это делали россияне, рассматривая будущее движение против Тайваня».

10 - «Будем надеяться, что Тайвань сам осознает необходимость подготовки к борьбе, как это сделали украинцы, и восстановления воинской повинности. Давайте не будем преждевременно пораженцами».

11 - «Турецкие беспилотники станут бестселлерами».

12 - «Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и избавит нас от беспорядка по поводу упадка мировой демократии. Дух 1989 года сохранится благодаря горстке храбрых украинцев».
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03.10.2022 23:17
+66
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03.10.2022 23:04
+50
Скорее хакнули. Кстати уже есть нормальные комментарии

"Валерій Залужний оголосив Ілону Маску подяку за відволікання уваги від контрнаступу ЗСУ"
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03.10.2022 23:10
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не тільки. підхід повинен бути комплексний. іпсо повинні доповнити ірраціональним, реальну ситуацію, що виникла на цей час ))
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04.10.2022 00:05 Ответить
Не думаю, що кацапи будуть прислухатися до якогось буржуя. Хоча було б непогано.
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04.10.2022 00:21 Ответить
в сьогодняшній ситуації їм достатьно буде знати, що ось є такий прогноз, який збудеться до наступного понеділка. (з понеділка це вже будуть не найближчі дні, а почнуться найближчі тижні) )) час пішов, хай біжать вішатись, бо з понеділка до ******** їх престануть впускати ))
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04.10.2022 00:29 Ответить
не с нашим счастьем.. только осиновый кол решит проблему..
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04.10.2022 00:12 Ответить
Що колапс козляндії відбудеться , я теж впевнений , і не на 100 , а на на 10000000000% .. Але невпевнений що - найближчим часом .
Кацапи ще не дійшли до -нужной кондіціі ,, гадаю смута там настане не раніше ніж через рік - два . .
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04.10.2022 00:12 Ответить
Може він щось знає чого ми не знаємо? Мені здається що їхня чмобілізація лупане по Рашиздії не гірше Хаймарсів.
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04.10.2022 05:12 Ответить
От цікаво... і побігли нещодавно зарегані російськомовні акаунти накидати лайно на Маска по всіх гілках. Шо ж таке робиться?
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04.10.2022 00:20 Ответить
Ага, Маск очнулсяпосле вчерашних 10-ти косяков, почитал, что написал сам и что на это ответили 30 млн человек и решил притвориться, что его хакнули.
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04.10.2022 00:47 Ответить
Не буде там ніякого колапсу. Такий позитив дуже небезпечний , особливо для нас, країні , яка мусить воювати та захищати свою землю.
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04.10.2022 00:46 Ответить
Прямо таки днями? Неможливо стверджувати про такий вузький проміжок часу, якщо нема інсайдів. Будь ти хоч 100 разів фізик, математик, аналітик і т.д. одразу в одному флаконі.

Місяцями, роками - це ще більше схоже на правду.
Тож лишається лише сподіватися, що він щось знає.
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04.10.2022 01:00 Ответить
Профессор Абдрыстович это еще пол года назад спрогнозировал.
Щас его на Нобелевскую премию,как лучшего прогнозиста выдвигают.
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04.10.2022 01:15 Ответить
Сомневаюсь. Тк коллапс у них настал уже давно. Мы наблюдаем агонию...
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04.10.2022 01:27 Ответить
Навіщо ці суперечки якщо в "ближайшие дни" й перевіриться.
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04.10.2022 04:01 Ответить
Дай то Бог.
АЛЕ ВОВА Зе & Со НЕ ДАДУТЬ РАШЕ ЗГИНУТИ - ДАДУТЬ ЕЛІТІ КРЕМЛЯ ПОСАДИ І ПРИТУЛОК.
На то його і президентом поставили.
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04.10.2022 04:46 Ответить
Им четверть века накачивали брехню в головы. Столько же потребуется времени, чтобы очистить мозги. Это, при условии такого позитивного варианта развития событий, а не, когда они, очухавшись, вздумают опять "вставать с колен". Нам лучше в голове держать именно второй вариант, а не надеяться на их "просветление", потому, что "они же люди".
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04.10.2022 07:45 Ответить
Я б на це не сподівався.
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04.10.2022 08:42 Ответить
Не буде там ніякого колапсу. Вистачить у вуха вже сцяти. В них бабла багато. А всякі аналітики піаряться.
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04.10.2022 19:38 Ответить
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