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Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американський філософ, політичний економіст та публіцист японського походження Френсіс Фукуяма спрогнозував великий колапс у Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму акаунті в твіттері.
"Найближчими днями відбудеться великий російський колапс", - написав відомий вчений та футуролог.
Топ коментарі
+67 Snart
показати весь коментар03.10.2022 23:17
+66 Al Makarski
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+50 18c49ed2
показати весь коментар03.10.2022 23:10
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Кацапи ще не дійшли до -нужной кондіціі ,, гадаю смута там настане не раніше ніж через рік - два . .
Місяцями, роками - це ще більше схоже на правду.
Тож лишається лише сподіватися, що він щось знає.
Щас его на Нобелевскую премию,как лучшего прогнозиста выдвигают.
АЛЕ ВОВА Зе & Со НЕ ДАДУТЬ РАШЕ ЗГИНУТИ - ДАДУТЬ ЕЛІТІ КРЕМЛЯ ПОСАДИ І ПРИТУЛОК.
На то його і президентом поставили.