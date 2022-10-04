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Государству-нарушителю международного права не место в глобальном сообществе - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины, и государству-нарушителю международного права не место в глобальном сообществе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Укринформ.

"Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной - все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь понесет вражеская армия, все больше понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Конечно, там есть много фанатиков. Тех, кто никогда не признает очевидную вещь, что это бессмысленная война для России, в которой Россия не может победить. Потому что невозможно победить народ, который сохраняет единство и знает, за что воюет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если человек не служил оккупантам, нет оснований считать его коллаборантом, - Зеленский
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Угу,только это спильнота решает.
А спильнота разная бывает.
Некоторые любят битум со страны агрессора завозить,ну про трубу здесь низя писать-забанят,труба святое.
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04.10.2022 01:36 Ответить
пусть маск с касапами на Марс летят..
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04.10.2022 02:00 Ответить
Судью-расіяніна звільни з Українського суду, бла-бла-бла...
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04.10.2022 08:03 Ответить
 
 