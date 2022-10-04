Государству-нарушителю международного права не место в глобальном сообществе - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины, и государству-нарушителю международного права не место в глобальном сообществе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Укринформ.

"Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной - все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь понесет вражеская армия, все больше понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Конечно, там есть много фанатиков. Тех, кто никогда не признает очевидную вещь, что это бессмысленная война для России, в которой Россия не может победить. Потому что невозможно победить народ, который сохраняет единство и знает, за что воюет", - подчеркнул Зеленский.

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