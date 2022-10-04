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Державі-порушниці міжнародного права не місце у глобальній спільноті, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України, і державі-порушниці міжнародного права не місце у глобальній спільноті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

"Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків. Тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для росії, у якій росія не може перемогти. Бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Угу,только это спильнота решает.
А спильнота разная бывает.
Некоторые любят битум со страны агрессора завозить,ну про трубу здесь низя писать-забанят,труба святое.
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04.10.2022 01:36 Відповісти
пусть маск с касапами на Марс летят..
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04.10.2022 02:00 Відповісти
Судью-расіяніна звільни з Українського суду, бла-бла-бла...
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04.10.2022 08:03 Відповісти
 
 