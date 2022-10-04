Державі-порушниці міжнародного права не місце у глобальній спільноті, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України, і державі-порушниці міжнародного права не місце у глобальній спільноті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

"Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків. Тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для росії, у якій росія не може перемогти. Бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", - наголосив Зеленський.

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