ВСУ отразили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечье и Двуречная;

на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование по маршрутам возможного выдвижения подразделений Сил обороны;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.

На Южнобугском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.

В городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Россвардии, базирующихся в административных пределах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.