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Маск попался на ядерный шантаж Путина, - министр обороны Литвы Анушаускас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, угрожающего миру ядерным оружием.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, после того, как Путин начал в очередной раз угрожать ядерным оружием, в западных медиа началась волна дезинформации о якобы "конвое с ядерным оружием".
Он отметил, что после таких публикаций ничего не происходит, но приведенная Кремлем "ядерная температура" внушает людям страх.
"Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", - написал Анушаускас.
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+9 Valeriy Samilo
показать весь комментарий04.10.2022 09:56
+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий04.10.2022 09:53
+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий04.10.2022 10:23
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Ну что тут скажешь... Прости Илон, так вышло. Ты ж знал что человеки как вид так себе)) Все мы знали...
Ніж безкінечно носити данину ненаситному людоїду , у вигляді людських жертв , краще людоїда знищити . І я не розумію - ЯК така людина як маск , цього не розуміє .?? .
Він то з кріптою заграє і робить свою "монету"
P.S
І не допомогав Маск ЗСУ чи Україні. Старлінк купував уряд США для наших потреб
"Путин готовится принимать ключевые решения о нанесении удара тактическим ядерным оружием, находясь в бункере далеко от Москвы, и как он считает, в безопасности. Родные и близкие главы государства будут доставлены в бункер заранее. Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери с детьми и сожителями предупреждены о возможности срочной эвакуации. А вот в руководстве России повезло не всем, так, например, Путин распорядился, в случае ядерной угрозы, эвакуировать «необходимый минимум» из российских чиновников: председателя Госдумы, правительство, Генеральный прокурор, руководство Совета Безопасности (без Медведева), руководство Администрации президента, руководство ФСБ, ФСО, СВР с семьями и ВСЁ. Кроме Володина ни один депутат Госдумы эвакуации не подлежит. Совет Федерации вообще оказался не нужен"
Чтобы выбить угрозу применения ТЯО (тактического ядерного оружия) против Украины из рук Пу,США могли бы срочно дать Украине, на период рассмотрения заявки о вступлении в НАТО (как дали Швеции и Финляндии) гарантии безопасности. Только АНТИЯДЕРНОЙ.
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
Или США ждут, пока Пу ударит первый раз ТЯО по неядерной Украине, чтобы потом уже официально пригрозить ответными ударами ТЯО по раше (как реакция уже на возможные 2-й и следующие удары ТЯО)? А что с первым ударом ТЯО по нам и возможными украинскими жертвами? Украина в качестве мыши для удава в части ТЯО?
Остается тогда небольшая надежда на то, что путинские военные не выполнят преступный приказ о применении ТЯО, а если выполнят, то жаль Украину.
P.S И плохо то, что возле уха Байдена есть российский агент Салливан.