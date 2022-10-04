Маск попался на ядерный шантаж Путина, - министр обороны Литвы Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, угрожающего миру ядерным оружием.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после того, как Путин начал в очередной раз угрожать ядерным оружием, в западных медиа началась волна дезинформации о якобы "конвое с ядерным оружием".

Он отметил, что после таких публикаций ничего не происходит, но приведенная Кремлем "ядерная температура" внушает людям страх.

"Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", - написал Анушаускас.

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