Маск попався на ядерний шантаж Путіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск "попався на вудку" російського диктатора Володимира Путіна, який погрожує світові ядерною зброєю.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після того, як Путін почав учергове погрожувати ядерною зброєю, у західних медіа почалася хвиля дезінформації про нібито "конвої з ядерною зброєю".

Він зазначив, що після таких публікацій нічого не відбувається, але наведена Кремлем "ядерна температура" вселяє людям страх.

"Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", - написав Анушаускас.

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