Медведев по поводу высказываний Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска молодцом из-за вчерашних сообщений в Twitter, в которых он подверг сомнению территориальную целостность Украины.

У себя в Telegram российский политик даже отметил, что за такое Маску можно присвоить звание, передает Цензор.НЕТ.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина - искусственное государство" - Ред.)", - написал Медведев.

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