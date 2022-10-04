Медведев по поводу высказываний Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска молодцом из-за вчерашних сообщений в Twitter, в которых он подверг сомнению территориальную целостность Украины.
У себя в Telegram российский политик даже отметил, что за такое Маску можно присвоить звание, передает Цензор.НЕТ.
"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина - искусственное государство" - Ред.)", - написал Медведев.
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"Путин готовится принимать ключевые решения о нанесении удара тактическим ядерным оружием, находясь в бункере далеко от Москвы, и как он считает, в безопасности. Родные и близкие главы государства будут доставлены в бункер заранее. Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери с детьми и сожителями предупреждены о возможности срочной эвакуации. А вот в руководстве России повезло не всем, так, например, Путин распорядился, в случае ядерной угрозы, эвакуировать «необходимый минимум» из российских чиновников: председателя Госдумы, правительство, Генеральный прокурор, руководство Совета Безопасности (без Медведева), руководство Администрации президента, руководство ФСБ, ФСО, СВР с семьями и ВСЁ. Кроме Володина ни один депутат Госдумы эвакуации не подлежит. Совет Федерации вообще оказался не нужен"
Ребят, ну прекратите уже испытывать на прочность нашу психику!!!
"Российская власть продолжает бороться против нас всеми возможными способами. Ранее касательно нашего канала в Роскомнадзор поступило Требование заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от дата № 27-31-2021/Ид1672-21 о принятии мер по ограничению доступа к информации в сети «Интернет» с распространением недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор потребовал у мессенджера Telegram удалить наш канал, но Telegram отказался выполнять требование российских властей, после чего Роскомнадзор обратился в суд и оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неисполнение требования, но Telegram отказался выполнять требование удалить наш канал, уплатив штраф. Мы единственный оппозиционный канал с которым так яростно борется российская власть.
Напоминаем, что мы даем эксклюзивную инсайдерскую информацию которая в итоге подтверждается в официальных источниках. Мы первые опубликовали подробности отравления Алексея Навального, которые подтвердили сначала западные СМИ, а потом группа расследователей. Мы первые сообщили с подробностями о плане "Чистое поле ", разработанном под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева ещё в позапрошлом году, по уничтожению несистемной оппозиции, свободной прессы и всех видов инакомыслия в России, который был реализован в течение полутора лет и все могли наблюдать его реализацию. Мы первые сообщили о подготовке к войне с Украиной раньше западных разведок и, несмотря на несколько переносов даты начала, мы не только назвали сроки, но и описали план начала военной операции. Мы первые, за неделю до всех, сообщили о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина подавала в отставку после начала боевых действий. Мы первые сообщили ещё в конце прошлого года, и в феврале этого года подтвердили, информацию о планах национализации "Лукойл" , которые стартовали весной. Мы первые сообщили об участии талибов на Петербургском международном экономическом форуме и были правы. И это лишь малая часть подтвержденной со временем нашей информации. Мы рассказываем о планах российского руководства и довольно часто эти планы удается сорвать, в том числе благодаря тому, что они обнародованы"
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А 15.09.2022 - канал сообщил о частичной мобилизации https://t.me/generallsvr/158 -
"Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что принял (!) решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию".
Коль выпил, старик.
Так пойди похмелись.
И неча рассказывать байки!
В.Высоцкий
К военной службе он физически не пригоден - рост154 см. вес 45 кг.
(в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский
долг перед страной, он не должен занимать в ней высший пост,
не имеет такого морального права! ).
1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.
2. Спасибо Илону Маску за Starlink.
3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.
4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.
5. Крым - это Украина.
6. Карфаген (Россия) будет разрушен.
7. Пункт 3 это аксиома.
У меня все.
Мені цей гусь-Маск ніколи неподобався. Йому б не завадило трохи глибше поцікавитись цією війною, а потім вже щось пропонувати. Його заява у стилі трампа, той такий самий придурок.
Дуже поганий тренд запровадив трмпіст Маск, нам це може дуже нашкодити , а кацапам піти на користь.
Какое ещё звание - заслуженного откосятора ?