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Медведев по поводу высказываний Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска молодцом из-за вчерашних сообщений в Twitter, в которых он подверг сомнению территориальную целостность Украины.

У себя в Telegram российский политик даже отметил, что за такое Маску можно присвоить звание, передает Цензор.НЕТ.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина - искусственное государство" - Ред.)", - написал Медведев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях
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Топ комментарии
+14
Борислав Береза

1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.

2. Спасибо Илону Маску за Starlink.

3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.

4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.

5. Крым - это Украина.

6. Карфаген (Россия) будет разрушен.

7. Пункт 3 это аксиома.

У меня все.
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04.10.2022 10:23
+13
Похвала алкаша димона-это зашквар. Маск опущен. Под шконарь.
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04.10.2022 10:03
+9
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04.10.2022 10:36
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Сообщение 04.10.2022 из телеграмм-канала Генерал СВР https://t.me/generallsvr/186
"Путин готовится принимать ключевые решения о нанесении удара тактическим ядерным оружием, находясь в бункере далеко от Москвы, и как он считает, в безопасности. Родные и близкие главы государства будут доставлены в бункер заранее. Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери с детьми и сожителями предупреждены о возможности срочной эвакуации. А вот в руководстве России повезло не всем, так, например, Путин распорядился, в случае ядерной угрозы, эвакуировать «необходимый минимум» из российских чиновников: председателя Госдумы, правительство, Генеральный прокурор, руководство Совета Безопасности (без Медведева), руководство Администрации президента, руководство ФСБ, ФСО, СВР с семьями и ВСЁ. Кроме Володина ни один депутат Госдумы эвакуации не подлежит. Совет Федерации вообще оказался не нужен"
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04.10.2022 09:59 Ответить
запаси їжі в бункері не нескінчені... але я би казав йому - тре туди не старе засохле фсб-шне м'ясо закладати, а якись молодших півників... у разі потреби хочь якийсь бульон... чи за бабаєву хвилюється?...
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04.10.2022 10:03 Ответить
рано расшифровался Юстас.
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04.10.2022 10:09 Ответить
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04.10.2022 10:36 Ответить
"Дайте мне батут!"
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04.10.2022 10:44 Ответить
Ну сколько можно просить Цензор не ретранслировать алкоголический бред главных @банатиков этого @банариума под названием "россия"?!
Ребят, ну прекратите уже испытывать на прочность нашу психику!!!
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04.10.2022 10:59 Ответить
Цей Генерал хоч раз вгадав?
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04.10.2022 10:28 Ответить
вот что пишет канал Генерал СВР о себе 19 августа 2022 https://t.me/generallsvr/132
"Российская власть продолжает бороться против нас всеми возможными способами. Ранее касательно нашего канала в Роскомнадзор поступило Требование заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от дата № 27-31-2021/Ид1672-21 о принятии мер по ограничению доступа к информации в сети «Интернет» с распространением недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор потребовал у мессенджера Telegram удалить наш канал, но Telegram отказался выполнять требование российских властей, после чего Роскомнадзор обратился в суд и оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неисполнение требования, но Telegram отказался выполнять требование удалить наш канал, уплатив штраф. Мы единственный оппозиционный канал с которым так яростно борется российская власть.
Напоминаем, что мы даем эксклюзивную инсайдерскую информацию которая в итоге подтверждается в официальных источниках. Мы первые опубликовали подробности отравления Алексея Навального, которые подтвердили сначала западные СМИ, а потом группа расследователей. Мы первые сообщили с подробностями о плане "Чистое поле ", разработанном под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева ещё в позапрошлом году, по уничтожению несистемной оппозиции, свободной прессы и всех видов инакомыслия в России, который был реализован в течение полутора лет и все могли наблюдать его реализацию. Мы первые сообщили о подготовке к войне с Украиной раньше западных разведок и, несмотря на несколько переносов даты начала, мы не только назвали сроки, но и описали план начала военной операции. Мы первые, за неделю до всех, сообщили о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина подавала в отставку после начала боевых действий. Мы первые сообщили ещё в конце прошлого года, и в феврале этого года подтвердили, информацию о планах национализации "Лукойл" , которые стартовали весной. Мы первые сообщили об участии талибов на Петербургском международном экономическом форуме и были правы. И это лишь малая часть подтвержденной со временем нашей информации. Мы рассказываем о планах российского руководства и довольно часто эти планы удается сорвать, в том числе благодаря тому, что они обнародованы"
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А 15.09.2022 - канал сообщил о частичной мобилизации https://t.me/generallsvr/158 -
"Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что принял (!) решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию".
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04.10.2022 10:40 Ответить
Якщо Маск це проковтне, його акціонерам варто буде замислитись у вкладання капіьалу у щось більш стабільне...
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04.10.2022 10:00 Ответить
його акціонери як вкладали в нього гроші так і далі будуть вкладати,ти реально думаєш,що всі там зразу із за його коммента перестануть вкладати внього? Це не перше його таке курйозне висловлювання,акції як падали так потім в декілька раз ще піднімалися,і я скажу навіть більше,дуже багатьом американцям просто наплювати,що там відбувається дес далеко за океаном, вони живуть своїм життям,рахують гроші і переживають,щоб не було ядерної війни, це не дуже приємно для нас,але така реальність
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04.10.2022 10:03 Ответить
А ви скільки жили за океаном?
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04.10.2022 10:29 Ответить
Да все нормально ублюдок. В цивилизованных странах обваливаются биржи, а в раше -фронты.
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04.10.2022 10:01 Ответить
І навіщо взагалі друкувати цього алкаша тут.Щоб що?Ви всі самі розганяєте зраду.
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04.10.2022 10:01 Ответить
Чисто для поглумитись з ідіота..))
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04.10.2022 10:05 Ответить
Щоб ще раз нагадати, що расея, то світова параша.
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04.10.2022 10:05 Ответить
Кому нагадати? Ми і так це все знаємо.
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04.10.2022 10:24 Ответить
Щоб Маска потикать в ним же навалене, глянь, все правильно робиш, росія задоволена.
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04.10.2022 11:28 Ответить
Як ****, не старайся, але в список для евакуації в бункер ***** --- не потрапив, і не потрапиш!
Коль выпил, старик.
Так пойди похмелись.
И неча рассказывать байки!
В.Высоцкий
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04.10.2022 10:02 Ответить
Крассавчег! Вышел таки из запоя, точнее медики вывели. Но чем-то он мне нравится
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04.10.2022 10:03 Ответить
Алкогольным делирием..
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04.10.2022 10:07 Ответить
Это побочка, я о человеке-пьющем. Они иногда говорят правду. По себе знаю
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04.10.2022 10:30 Ответить
Похвала алкаша димона-это зашквар. Маск опущен. Под шконарь.
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04.10.2022 10:03 Ответить
Дай йому офіцера і на фронт, норм ідея!
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04.10.2022 10:05 Ответить
Мас скоро напише, що не то мав на увазі. І не так зрозуміли.
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04.10.2022 10:06 Ответить
Знову алкаш виліз ,на жаль про Маска я був кращої думки не за Крим росія воює ,а за знищення України як держави і народу як нації.
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04.10.2022 10:08 Ответить
чего мелочиться? герой на соссии
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04.10.2022 10:10 Ответить
Наркоман пьянице не товаришь.
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04.10.2022 10:10 Ответить
комплекс ліліпута?
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04.10.2022 10:12 Ответить
здав дімон контору?
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04.10.2022 10:13 Ответить
Медведев -- умудрился стать офицером запаса не служа в армии.
К военной службе он физически не пригоден - рост154 см. вес 45 кг.
(в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский
долг перед страной, он не должен занимать в ней высший пост,
не имеет такого морального права! ).
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04.10.2022 10:15 Ответить
Знаю я одного презедента, который откосил по повестке 4 раза
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04.10.2022 10:18 Ответить
С такими же физическими даными.
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04.10.2022 11:42 Ответить
Борислав Береза

1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.

2. Спасибо Илону Маску за Starlink.

3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.

4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.

5. Крым - это Украина.

6. Карфаген (Россия) будет разрушен.

7. Пункт 3 это аксиома.

У меня все.
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04.10.2022 10:23 Ответить
В плутократа на умі лише бабло. Дав старлінк щоб заробити і на цьому. Кому війна - кому мать родна.
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04.10.2022 11:22 Ответить
Перед тим як писати свої пости Маску треба було головою думати , а не косяком. Довжися, що його вже тролить алкопрезидент медведев.
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04.10.2022 10:26 Ответить
Илон Маск ничего не сказал в адрес Монголии ,что б вернули ей пол Евразии ? А предлог есть там тоже дедываевали луками и копьями
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04.10.2022 10:27 Ответить
Ще б мобілізували цього аХвіцера Маска. Нехай би посидів в окопах із каZфпськими зеками в очікуванні прильотів HIMARS.
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04.10.2022 10:28 Ответить
Він грати у войнушку боіться, йому легше здатись у полон та віддати усе своє зароблене. Злякався ядрьоної війни та вирішив віддати Україну божевільним маніякам вбивцям, щоб самому і надалі жити у шоколаді та продавати подорожі в один кінець на Марс.
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04.10.2022 10:37 Ответить
огурец забыл из банки достать)))
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04.10.2022 10:29 Ответить
Ого як мєдвєдка одразу свою нікчемну імперскість увімкнув, одразу ордени почав роздавати.

Мені цей гусь-Маск ніколи неподобався. Йому б не завадило трохи глибше поцікавитись цією війною, а потім вже щось пропонувати. Його заява у стилі трампа, той такий самий придурок.
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04.10.2022 10:33 Ответить
У твіттері ще є таке чмо, яке зветься "дональд трамп дж.", активно лізе до влади, за рівнем дебілізму вже переплюнуло папашу.
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04.10.2022 10:42 Ответить
Ну, яблуко від бярьозкі далеко не падає, тому нічого дивного.

Дуже поганий тренд запровадив трмпіст Маск, нам це може дуже нашкодити , а кацапам піти на користь.
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04.10.2022 11:11 Ответить
А чому б Маску не запропонувати віддати Аляску. Заради миру та процвітанню на планеті. Ну дійсно - ну кому потрібна та якдерна війна. Віддайте Аляску пліііііііз.
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04.10.2022 10:35 Ответить
кому?
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04.10.2022 10:46 Ответить
О... розбурхали "вулкан пристрастей" айфоню
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04.10.2022 10:46 Ответить
куйовдяться, воші
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04.10.2022 10:48 Ответить
накера Маск-аль в это вляпался
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04.10.2022 10:47 Ответить
Маск сыббался от службы в армии из ЮАР аж в Канаду.
Какое ещё звание - заслуженного откосятора ?
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04.10.2022 10:48 Ответить
маску повезло на стать кольтом
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04.10.2022 10:50 Ответить
Достоин присвоения внеочередного офицерского звания и срочной мобилизации.
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04.10.2022 10:54 Ответить
Сноудену вже дали громадянство рашки, Маск на черзі.
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04.10.2022 11:29 Ответить
Чупачупс прокинувся щоб опохмелитись, прогавкав знову якусь дурню і потім швиденько назад, у алкогольну нірвану.
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04.10.2022 11:34 Ответить
А ты деревянный кол в ЖОПУ поверь заслужил
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04.10.2022 12:11 Ответить
На параше уже видать и рассол кончился.
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04.10.2022 15:23 Ответить
Мудень, это ты рано раскодировался. Смотри, опять охрана ***** морду набьет.
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04.10.2022 16:15 Ответить
 
 