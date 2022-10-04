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Медведєв щодо висловлювань Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска молодцем через вчорашні дописи у Twitter, у яких він поставив під сумнів територіальну цілісність України.

У себе в Telegram російський політик навіть зазначив, що за таке Маску можна присвоїти звання, передає Цензор.НЕТ.

"Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна - штучна держава", - Ред.)", - написав Медведєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Борислав Береза

1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.

2. Спасибо Илону Маску за Starlink.

3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.

4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.

5. Крым - это Украина.

6. Карфаген (Россия) будет разрушен.

7. Пункт 3 это аксиома.

У меня все.
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04.10.2022 10:23
+13
Похвала алкаша димона-это зашквар. Маск опущен. Под шконарь.
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04.10.2022 10:03
+9
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04.10.2022 10:36
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Сообщение 04.10.2022 из телеграмм-канала Генерал СВР https://t.me/generallsvr/186
"Путин готовится принимать ключевые решения о нанесении удара тактическим ядерным оружием, находясь в бункере далеко от Москвы, и как он считает, в безопасности. Родные и близкие главы государства будут доставлены в бункер заранее. Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери с детьми и сожителями предупреждены о возможности срочной эвакуации. А вот в руководстве России повезло не всем, так, например, Путин распорядился, в случае ядерной угрозы, эвакуировать «необходимый минимум» из российских чиновников: председателя Госдумы, правительство, Генеральный прокурор, руководство Совета Безопасности (без Медведева), руководство Администрации президента, руководство ФСБ, ФСО, СВР с семьями и ВСЁ. Кроме Володина ни один депутат Госдумы эвакуации не подлежит. Совет Федерации вообще оказался не нужен"
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04.10.2022 09:59 Відповісти
запаси їжі в бункері не нескінчені... але я би казав йому - тре туди не старе засохле фсб-шне м'ясо закладати, а якись молодших півників... у разі потреби хочь якийсь бульон... чи за бабаєву хвилюється?...
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04.10.2022 10:03 Відповісти
рано расшифровался Юстас.
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04.10.2022 10:09 Відповісти
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04.10.2022 10:36 Відповісти
"Дайте мне батут!"
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04.10.2022 10:44 Відповісти
Ну сколько можно просить Цензор не ретранслировать алкоголический бред главных @банатиков этого @банариума под названием "россия"?!
Ребят, ну прекратите уже испытывать на прочность нашу психику!!!
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04.10.2022 10:59 Відповісти
Цей Генерал хоч раз вгадав?
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04.10.2022 10:28 Відповісти
вот что пишет канал Генерал СВР о себе 19 августа 2022 https://t.me/generallsvr/132
"Российская власть продолжает бороться против нас всеми возможными способами. Ранее касательно нашего канала в Роскомнадзор поступило Требование заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от дата № 27-31-2021/Ид1672-21 о принятии мер по ограничению доступа к информации в сети «Интернет» с распространением недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Роскомнадзор потребовал у мессенджера Telegram удалить наш канал, но Telegram отказался выполнять требование российских властей, после чего Роскомнадзор обратился в суд и оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неисполнение требования, но Telegram отказался выполнять требование удалить наш канал, уплатив штраф. Мы единственный оппозиционный канал с которым так яростно борется российская власть.
Напоминаем, что мы даем эксклюзивную инсайдерскую информацию которая в итоге подтверждается в официальных источниках. Мы первые опубликовали подробности отравления Алексея Навального, которые подтвердили сначала западные СМИ, а потом группа расследователей. Мы первые сообщили с подробностями о плане "Чистое поле ", разработанном под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева ещё в позапрошлом году, по уничтожению несистемной оппозиции, свободной прессы и всех видов инакомыслия в России, который был реализован в течение полутора лет и все могли наблюдать его реализацию. Мы первые сообщили о подготовке к войне с Украиной раньше западных разведок и, несмотря на несколько переносов даты начала, мы не только назвали сроки, но и описали план начала военной операции. Мы первые, за неделю до всех, сообщили о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина подавала в отставку после начала боевых действий. Мы первые сообщили ещё в конце прошлого года, и в феврале этого года подтвердили, информацию о планах национализации "Лукойл" , которые стартовали весной. Мы первые сообщили об участии талибов на Петербургском международном экономическом форуме и были правы. И это лишь малая часть подтвержденной со временем нашей информации. Мы рассказываем о планах российского руководства и довольно часто эти планы удается сорвать, в том числе благодаря тому, что они обнародованы"
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А 15.09.2022 - канал сообщил о частичной мобилизации https://t.me/generallsvr/158 -
"Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что принял (!) решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию".
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04.10.2022 10:40 Відповісти
Якщо Маск це проковтне, його акціонерам варто буде замислитись у вкладання капіьалу у щось більш стабільне...
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04.10.2022 10:00 Відповісти
його акціонери як вкладали в нього гроші так і далі будуть вкладати,ти реально думаєш,що всі там зразу із за його коммента перестануть вкладати внього? Це не перше його таке курйозне висловлювання,акції як падали так потім в декілька раз ще піднімалися,і я скажу навіть більше,дуже багатьом американцям просто наплювати,що там відбувається дес далеко за океаном, вони живуть своїм життям,рахують гроші і переживають,щоб не було ядерної війни, це не дуже приємно для нас,але така реальність
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04.10.2022 10:03 Відповісти
А ви скільки жили за океаном?
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04.10.2022 10:29 Відповісти
Да все нормально ублюдок. В цивилизованных странах обваливаются биржи, а в раше -фронты.
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04.10.2022 10:01 Відповісти
І навіщо взагалі друкувати цього алкаша тут.Щоб що?Ви всі самі розганяєте зраду.
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04.10.2022 10:01 Відповісти
Чисто для поглумитись з ідіота..))
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04.10.2022 10:05 Відповісти
Щоб ще раз нагадати, що расея, то світова параша.
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04.10.2022 10:05 Відповісти
Кому нагадати? Ми і так це все знаємо.
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04.10.2022 10:24 Відповісти
Щоб Маска потикать в ним же навалене, глянь, все правильно робиш, росія задоволена.
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04.10.2022 11:28 Відповісти
Як ****, не старайся, але в список для евакуації в бункер ***** --- не потрапив, і не потрапиш!
Коль выпил, старик.
Так пойди похмелись.
И неча рассказывать байки!
В.Высоцкий
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04.10.2022 10:02 Відповісти
Крассавчег! Вышел таки из запоя, точнее медики вывели. Но чем-то он мне нравится
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04.10.2022 10:03 Відповісти
Алкогольным делирием..
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04.10.2022 10:07 Відповісти
Это побочка, я о человеке-пьющем. Они иногда говорят правду. По себе знаю
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04.10.2022 10:30 Відповісти
Похвала алкаша димона-это зашквар. Маск опущен. Под шконарь.
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04.10.2022 10:03 Відповісти
Дай йому офіцера і на фронт, норм ідея!
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04.10.2022 10:05 Відповісти
Мас скоро напише, що не то мав на увазі. І не так зрозуміли.
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04.10.2022 10:06 Відповісти
Знову алкаш виліз ,на жаль про Маска я був кращої думки не за Крим росія воює ,а за знищення України як держави і народу як нації.
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04.10.2022 10:08 Відповісти
чего мелочиться? герой на соссии
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04.10.2022 10:10 Відповісти
Наркоман пьянице не товаришь.
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04.10.2022 10:10 Відповісти
комплекс ліліпута?
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04.10.2022 10:12 Відповісти
здав дімон контору?
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04.10.2022 10:13 Відповісти
Медведев -- умудрился стать офицером запаса не служа в армии.
К военной службе он физически не пригоден - рост154 см. вес 45 кг.
(в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский
долг перед страной, он не должен занимать в ней высший пост,
не имеет такого морального права! ).
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04.10.2022 10:15 Відповісти
Знаю я одного презедента, который откосил по повестке 4 раза
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04.10.2022 10:18 Відповісти
С такими же физическими даными.
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04.10.2022 11:42 Відповісти
Борислав Береза

1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.

2. Спасибо Илону Маску за Starlink.

3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.

4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.

5. Крым - это Украина.

6. Карфаген (Россия) будет разрушен.

7. Пункт 3 это аксиома.

У меня все.
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04.10.2022 10:23 Відповісти
В плутократа на умі лише бабло. Дав старлінк щоб заробити і на цьому. Кому війна - кому мать родна.
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04.10.2022 11:22 Відповісти
Перед тим як писати свої пости Маску треба було головою думати , а не косяком. Довжися, що його вже тролить алкопрезидент медведев.
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04.10.2022 10:26 Відповісти
Илон Маск ничего не сказал в адрес Монголии ,что б вернули ей пол Евразии ? А предлог есть там тоже дедываевали луками и копьями
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04.10.2022 10:27 Відповісти
Ще б мобілізували цього аХвіцера Маска. Нехай би посидів в окопах із каZфпськими зеками в очікуванні прильотів HIMARS.
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04.10.2022 10:28 Відповісти
Він грати у войнушку боіться, йому легше здатись у полон та віддати усе своє зароблене. Злякався ядрьоної війни та вирішив віддати Україну божевільним маніякам вбивцям, щоб самому і надалі жити у шоколаді та продавати подорожі в один кінець на Марс.
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04.10.2022 10:37 Відповісти
огурец забыл из банки достать)))
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04.10.2022 10:29 Відповісти
Ого як мєдвєдка одразу свою нікчемну імперскість увімкнув, одразу ордени почав роздавати.

Мені цей гусь-Маск ніколи неподобався. Йому б не завадило трохи глибше поцікавитись цією війною, а потім вже щось пропонувати. Його заява у стилі трампа, той такий самий придурок.
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04.10.2022 10:33 Відповісти
У твіттері ще є таке чмо, яке зветься "дональд трамп дж.", активно лізе до влади, за рівнем дебілізму вже переплюнуло папашу.
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04.10.2022 10:42 Відповісти
Ну, яблуко від бярьозкі далеко не падає, тому нічого дивного.

Дуже поганий тренд запровадив трмпіст Маск, нам це може дуже нашкодити , а кацапам піти на користь.
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04.10.2022 11:11 Відповісти
А чому б Маску не запропонувати віддати Аляску. Заради миру та процвітанню на планеті. Ну дійсно - ну кому потрібна та якдерна війна. Віддайте Аляску пліііііііз.
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04.10.2022 10:35 Відповісти
кому?
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04.10.2022 10:46 Відповісти
О... розбурхали "вулкан пристрастей" айфоню
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04.10.2022 10:46 Відповісти
куйовдяться, воші
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04.10.2022 10:48 Відповісти
накера Маск-аль в это вляпался
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04.10.2022 10:47 Відповісти
Маск сыббался от службы в армии из ЮАР аж в Канаду.
Какое ещё звание - заслуженного откосятора ?
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04.10.2022 10:48 Відповісти
маску повезло на стать кольтом
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04.10.2022 10:50 Відповісти
Достоин присвоения внеочередного офицерского звания и срочной мобилизации.
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04.10.2022 10:54 Відповісти
Сноудену вже дали громадянство рашки, Маск на черзі.
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04.10.2022 11:29 Відповісти
Чупачупс прокинувся щоб опохмелитись, прогавкав знову якусь дурню і потім швиденько назад, у алкогольну нірвану.
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04.10.2022 11:34 Відповісти
А ты деревянный кол в ЖОПУ поверь заслужил
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04.10.2022 12:11 Відповісти
На параше уже видать и рассол кончился.
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04.10.2022 15:23 Відповісти
Мудень, это ты рано раскодировался. Смотри, опять охрана ***** морду набьет.
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04.10.2022 16:15 Відповісти
 
 