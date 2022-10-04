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Россияне развернули на границе в Псковской области мобильные военкоматы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кордон,росія,мобілізація

На контрольно-пропускных пунктах в Псковской области, где на выезде из России собрались многокилометровые пробки, развернуты мобильные военкоматы.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы региона, на границах "наплыв людей очень велик". Ведерников отметил, что среди выезжающих много граждан Украины, однако есть и "граждане России призывного возраста".

"По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, и соседи не спешат их пропускать", - отметил губернатор.

По его словам, пограничной службой, МЧС и местными администрациями "уже сделано все необходимое": в частности, развернуты мобильные призывные пункты. Ведерников порекомендовал тем, кто планирует выехать за пределы России, следить за ситуацией и выбирать менее загруженные маршруты.

Также читайте: РФ испытывает значительные проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава, - британская разведка

Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией. Ранее правительство Латвии ввело в районах, граничащих с Псковской областью, режим чрезвычайной ситуации, связанный с объявленной в России мобилизацией.
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Топ комментарии
+11
против нас воюют стада тупых, но злых и жадных баранов, которые влезают в новые кредиты, чтобы купить снарягу и поехать убивать граждан соседней страны, грабить и мародерить..., а их не менее тупые и не менее жадные бабы в тылу ждут либо посылки с награбленным, либо "милого" в пакете, что еще в разы выгоднее...
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04.10.2022 10:15
+10
остаткино тєж би зробили щє філією військомата
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04.10.2022 10:11
+3
за родину-уродину! за путлера! сдохнем все
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04.10.2022 10:08
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за родину-уродину! за путлера! сдохнем все
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04.10.2022 10:08 Ответить
остаткино тєж би зробили щє філією військомата
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04.10.2022 10:11 Ответить
З 2014 це вже офіційно.
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04.10.2022 10:18 Ответить
Чудове зображення,-зразу видно кар*єрний ріст. скотобєєва із зливного бачка вже "виросла" до самого унітаза.Зрозуміло,що не потрібно давати всіх креслень,достатньо вказати в інструкції по користуванні,що в випадку більш серьозних випорожнень,ця потворна голова,закидується на потилицю і процес не припиняється...
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04.10.2022 12:23 Ответить
Ну и в чем новость то? А у нас просто не выпускают. У друга дочь в Польше родилась. В армию его не берут и все равно не выпускают. Так это не говоря про студентов.
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04.10.2022 10:12 Ответить
Виходячи з логіки помийниці, будуть в першу чергу хапати біженців з України, на місці робити їм російські паспорти і одразу ж мобілізовувати.
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04.10.2022 10:13 Ответить
Ну поки що такого там ее роблять, у мене багатао знайомих, що опинилися у рпарашці виіхали до Естонії без проблем.
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04.10.2022 10:16 Ответить
Але ідея непогана, як для помийниці, правда?
Я б на їх місці так і зробив.
Хай хохли мочать хохлів, а ми будемо берегти "белую кость" для розмноження.
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04.10.2022 10:20 Ответить
Идея в стиле парашистской нечести, согласен.
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04.10.2022 12:20 Ответить
А ми на когось нападали, Dyukov ?
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04.10.2022 10:35 Ответить
А где то в моем комментарии было что-то о нападении? Или вы 9 лет за новостями не следили?
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04.10.2022 12:19 Ответить
против нас воюют стада тупых, но злых и жадных баранов, которые влезают в новые кредиты, чтобы купить снарягу и поехать убивать граждан соседней страны, грабить и мародерить..., а их не менее тупые и не менее жадные бабы в тылу ждут либо посылки с награбленным, либо "милого" в пакете, что еще в разы выгоднее...
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04.10.2022 10:15 Ответить
Мародерить уже не получится

Они отступают

И статья за мародерство есть
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04.10.2022 10:20 Ответить
Пані Ганка,ну які "баби"?Хіба в "тупого і злобного" барана не така ж тупа вівця?Побажаєм одному якнайшвидше здохнути,а іншій не взнати,яка порода свиней його зжерла...
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04.10.2022 12:27 Ответить
Вспомнился сразу старый фильм: https://www.youtube.com/watch?v=wRJ4o51GFUI
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04.10.2022 10:16 Ответить
Сьози мішают мне хаваріть, знаю цю фільму
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04.10.2022 10:31 Ответить
І все то у них мобільне і крематорії і військомати....
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04.10.2022 10:39 Ответить
Впечатляет состав очереди. Я выезжающих оттуда лично видел уже два раза. Только теперь там в одной очереди стоят украинцы, которых военные действия выдавили в Россию и они через Латвию и Польшу возвращаются в западную часть Украины и русские трусливые уклонисты, которые, если не удастся сбежать, пойдут убивать украинцев.

Оруэл отдыхает!
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04.10.2022 10:53 Ответить
Да АКапулько сразу ржавый АКапулько и мочите всех вокруг
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04.10.2022 12:09 Ответить
який чудовий комплект мобільний військомат + мобільний крематорій
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04.10.2022 20:13 Ответить
 
 